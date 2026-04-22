சென்னையில் தயாராகி வரும் வாக்குச்சாவடிகள் - என்னென்ன வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளன?
வாக்களிக்கும் போது வாக்காளர்களின் அலைபேசியை வாக்கு சாவடி மையத்திற்கு வெளியே வைப்பதற்கான மொபைல் போன் பாக்கெட்டுகள் கொண்ட பைகள் வைக்கப்பட்டுள்ளன.
Published : April 22, 2026 at 1:59 PM IST
சென்னை: 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்காக சென்னையில் உள்ள 16 சட்டமன்ற தொகுதிகளிலும் வாக்கு செலுத்தும் வகையில் வாக்குச்சாவடி மையங்கள் தயாராகி வருகின்றன.
தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள 234 சட்டமன்ற தொகுதிகளிலும் நாளை வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது. இதனை முன்னிட்டு, தமிழ்நாடு முழுவதிலும் வாக்குப்பதிவு நடைபெறவுள்ள அனைத்து வாக்குச் சாவடி மையங்களிலும், வாக்குச் சாவடிகளை தயார் செய்யும் பணியில் தேர்தல் அதிகாரிகள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
சென்னை மாவட்டத்தை பொருத்தவரை சென்னை மாவட்டத்திற்க்குட்பட்ட 16 சட்டமன்ற தொகுதிகளில் 975 இடங்களில் 4085 வாக்குச்சாவடி மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இதில் அதிகபட்சமாக வேளச்சேரி தொகுதியில் 315 வாக்குச்சாவடி மையங்களும் குறைந்தபட்சமாக துறைமுகம் சட்டமன்ற தொகுதியில் 192 வாக்குச்சாவடி மையங்களும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
சரியாக நாளை காலை 7 மணிக்கு துவங்கும் வாக்குப்பதிவு மாலை 6 மணி வரை நடைபெறுகிறது. வாக்குப்பதிவுக்கு தேவையான அனைத்து அடிப்படை வசதிகளும் வாக்குச்சாவடி மையங்களில் செய்யப்பட்டுள்ளன.
அதன்படி, ஒரு வாக்குச்சாவடி மையத்தில் அதிகப்படியான வாக்குச்சாவடிகள் (பூத்கள்) இருக்கும்பட்சத்தில், நான்கு வாக்குச்சாவடிகளுக்கு ஒரு அறை வீதம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் 7-க்கும் மேற்ப்பட்ட பூத்கள் உள்ள வாக்குசாவடி மையங்களில் வாக்காளர்கள் தங்களுக்கென்று ஒதுக்கப்பட்டுள்ள வாக்குச்சாவடி அமைந்துள்ள அறைகளுக்கு செல்லும் வழியை காட்டும் வகையில், வாக்குசாவடி எண்கள், பாகம் எண்கள் பொருந்திய வெள்ளை, நீளம், பிங்க் ஆகிய நிறங்களில் பதாதைகள் வைக்கப்பட்டுள்ளன.
மேலும் வாக்குச்சாவடி மையங்களில் மாதிரி வாக்குச்சாவடி மையங்களும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. வாக்கு செலுத்த வரும் வாக்காளர்களுக்கு தேவையான குடிநீர், கழிப்பறை உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
மேலும் வாக்களிக்கும் போது வாக்காளர்களின் அலைபேசியை வாக்கு சாவடி மையத்திற்கு வெளியே வைப்பதற்க்கான மொபைல் போன் பாக்கெட்டுகள் கொண்ட பைகள் வைக்கப்பட்டுள்ளன. மாற்றுத்திறனாளிகள் வாக்களிக்க வருவதற்காக, சக்கர நாற்காலிகள் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன.
மாற்றுத்திறனாளிகளை வாக்கு சாவடி பூத் வரை சக்கர நாற்காலையில் அழைத்து செல்லும் வகையில் பிரத்யேக பாதைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும் வாக்குச்சாவடியில் அனைத்து பகுதிகளிலும் சிசிடிவி கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன.
கோடை காலத்தில் வெயிலின் தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும் என்பதால் அனைத்து வாக்குச்சாவடி மையங்களிலும் ஷாமியானா பந்தல்கள் போடப்பட்டுள்ளது. மேலும் வாக்காளர்கள் வரிசையில் நின்று வாக்கு செலுத்தும் வகையிலான தடுப்புகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களை அனைத்து தொகுதிகளிலும் உள்ள அந்தந்த வாக்குப்பதிவு மையங்களுக்கு கொண்டு செல்லும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. மேலும், அனைத்து வாக்குச்சாவடிகளிலும் பலத்த பாகுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது.
குறிப்பாக வி.வி.பேட் இயந்திரங்கள், கட்டுப்பாட்டு கருவிகள் ஆகியவை காவல்துறையினரின் பாதுகாப்போடு வாகனங்கள் மூலம் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன. இன்று மாலை வாக்குச்சாவடி அலுவலர்கள் வாக்குச்சாவடி மையத்திற்கு வந்து மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களை பொருத்தும் பணியை மேற்கொள்ளவுள்ளனர்.