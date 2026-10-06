மதுராந்தகம், தாராபுரம் இடைத்தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நிறைவு
வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்ததையொட்டி வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களை சீலிடும் பணிகளை தேர்தல் ஆணைய அதிகாரிகள் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
Published : October 6, 2026 at 5:59 PM IST
சென்னை: இடைத்தேர்தல் நடைபெற்ற மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் சட்டமன்ற தொகுதிகளில் மாலை 6 மணியுடன் வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்தது.
கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் மதுராந்தகம், தாராபுரம் தொகுதிகளில் வென்ற அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், தேர்தல் முடிவு வெளியான சில நாட்களில் தங்களின் பதவியை ராஜினாமா செய்தனர்.
அதேபோன்று கரூர், பெருந்துறை, விராலிமலை, அம்பாசமுத்திரம் உள்ளிட்ட தொகுதிகளில் வென்ற அதிமுக உறுப்பினர்களும் தங்களின் பதவியை ராஜினாமா செய்து தவெகவில் இணைந்தனர்.
மேலும் கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட தவெக தலைவர் விஜய்யும், திருச்சி கிழக்கு தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை ராஜினாமா செய்தார். இதனால் பொதுதேர்தல் நடைபெற்ற அடுத்த சில வாரங்களில் 7 தொகுதிகள் காலியானதாக அறிவிக்கப்பட்டன.
இந்நிலையில் தாராபுரம், மதுராந்தகம் தொகுதிகளை தவிர மற்ற 5 தொகுதிகளில் தேர்வான சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் வெற்றியை எதிர்த்து உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது. இந்த வழக்கை விசாரித்த உயர் நீதிமன்றம் கரூர், பெருந்துறை, அம்பாசமுத்திரம், விராலிமலை, திருச்சி கிழக்கு உள்ளிட்ட தொகுதிகளில் இடைத்தேர்தல் நடத்த இடைக்கால தடை விதித்து உத்தரவிட்டது.
இதனையடுத்து தேர்தல் வழக்கில் சிக்காத மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் தொகுதிகளுக்கான இடைதேர்தல் அறிவிப்பை தேர்தல் ஆணையம் கடந்த மாதம் அறிவித்தது. அதன்படி இந்த இரண்டு தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல் இன்று நடைபெற்றது.
காலை 7 மணிக்கு வாக்குப்பதிவு தொடங்கியது முதலே பொதுமக்கள் ஆர்வமாக வாக்களிக்க வந்தனர். மாலை 5 மணி நிலவரப்படி மதுராந்தகம் தொகுதியில் 83.86%, தாராபுரத்தில் 78.53% வாக்குப்பதிவும் நடைபெற்றுள்ளது.
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இதனிடையே, வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்ததையொட்டி வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களை சீலிடும் பணிகளை தேர்தல் ஆணைய அதிகாரிகள் மேற்கொண்டு வருகிறார்கள். இந்த பணிகள் அனைத்தும் அடுத்த சில மணி நேரங்களில் முடிவடைந்ததும், வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்போடு வாக்கு எண்ணும் மையங்களுக்கு கொண்டு செல்லப்படவுள்ளன.
வரும் 9ஆம் தேதி இடைத்தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் எண்ணப்படவுள்ள நிலையில், வாக்கு எண்ணும் மையங்களில் மூன்றடுக்கு போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது என்று தேர்தல் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.