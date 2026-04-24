ETV Bharat / state

வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் உடைப்பு- ஒருவர் கைது

திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் உள்ள எட்டு சட்டமன்றத் தொகுதிகளிலும் மொத்தமாக 89.66% வாக்குகள் பதிவானதாக தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.

author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 24, 2026 at 2:24 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

திருவண்ணாமலை: வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்தை உடைத்த சுயேட்சை வேட்பாளரின் பூத் ஏஜெண்ட் வெங்கடேசனை காவல் துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.

கலசப்பாக்கம் சட்டமன்றத் தொகுதி, திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தின் முக்கிய தொகுதியாகும். இந்த தொகுதிக்குட்பட்ட கீழ்பாலூர் கிராமத்தில் வாக்காளர்கள் அதிகம் உள்ளனர். இந்த நிலையில் வாக்குச்சாவடி எண் 142-ல் நேற்று காலை 7 மணிக்கு தொடங்கிய வாக்குப்பதிவு, நண்பகல் 12 மணி வரை சுமார் 45% வாக்குகள் பதிவாகியிருந்தன. வாக்காளர்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்த போது, சுயேட்சை வேட்பாளர் ஒருவரின் பூத் ஏஜெண்ட் வெங்கடேசன் வாக்குச்சாவடி உள்ளே நுழைந்தார்.

அப்போது பூத் ஏஜெண்ட் வெங்கடேசன், "வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்தில் தவறுகள் உள்ளன, அது சரியாக இல்லை" என்று கூச்சலிட்டு, திடீரென இயந்திரத்தின் திரை மற்றும் பாகங்களைக் குத்தி உடைத்தார். இதனால் இயந்திரம் முற்றிலும் சேதமடைந்து, திரும்பப் பயன்படுத்த முடியாத நிலை ஏற்பட்டது. இந்த சம்பவத்தை பார்த்த வாக்காளர்கள் அதிர்ச்சியடைந்து காவல்துறையினருக்கு தகவல் கொடுத்துள்ளனர்.

உடனடியாக திருவண்ணாமலை காவல் துறையினர் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து, வெங்கடேசனை கைது செய்தனர். தேர்தல் அதிகாரிகள், மாற்று வாக்குப்பதிவு புதிய இயந்திரத்தைக் கொண்டு வந்து, வாக்குப்பதிவை மீண்டும் தொடங்கினர். சுமார் 30 நிமிட இடைவெளியில் வாக்குப்பதிவு மீண்டும் தொடங்கியது.

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் இதுவரை இல்லாத அளவாக அதிகளவில் வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளது. தமிழ்நாடு முழுவதும் சுமார் 85.15% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளது. இதில் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் மொத்தம் 89.66% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளது. இதில் ஆரணி சட்டமன்றத் தொகுதியில் 89.31% வாக்குகளும், செங்கம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் 89.46%, செய்யாறு சட்டமன்றத் தொகுதியில் 91.97% வாக்குகளும், கலசப்பாக்கம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் 91.03% வாக்குகளும், கீழ்பென்னாத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் 90.30% வாக்குகளும், போளூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் 89.37%, திருவண்ணாமலை சட்டமன்றத் தொகுதியில் 87.32%, வந்தவாசி சட்டமன்றத் தொகுதியில் 88.62% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் வரும் மே 4-ம் தேதி எண்ணப்பட்டு அன்றே முடிவுகள் அறிவிக்கப்படவுள்ளது. இதனிடையே, வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் வைக்கப்பட்டுள்ள இடங்களில் சிசிடிவி கண்காணிப்புக் கேமராக்கள் மூலமும் கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது. அத்துடன் மூன்றடுக்கு பாதுகாப்பும் போடப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

திருவண்ணாமலை
வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் உடைப்பு
POLICE
POLLING BOOTH
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.