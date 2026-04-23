"குடியிருப்பு வளாகத்திலேயே வாக்குச்சாவடி அமைத்தது வரவேற்கத்தக்கது"- மதுரையின் முதல் மேயர் முத்துவின் மகள் வளர்மதி பேட்டி
முதியவர்களுக்காக வரிசையாக இருக்கை அமைக்கப்பட்டிருந்தது அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்தது.
Published : April 23, 2026 at 10:42 AM IST
மதுரை: குடியிருப்பு வளாகத்திலேயே முதல்முறையாக வாக்குச்சாவடி அமைத்தது என்னைப் போன்ற வயதானவர்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கிறது. வரவேற்கத்தக்கது என மதுரை மாநகராட்சியின் முதல் மேயர் முத்துவின் மகள் வளர்மதி தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. காலை முதலே முதியவர்கள் வாக்குச்சாவடிக்கு வந்து ஆர்வத்துடன் வாக்களித்து வருகின்றனர். குறிப்பாக, அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள், திரைப் பிரபலங்கள் மக்களுடன் வரிசையில் நின்று வாக்களித்து வருகின்றன. இதனால் வாக்குப்பதிவு சூடுப்பிடித்துள்ளது. வாக்குப்பதிவு காலை 07.00 மணிக்கு தொடங்கிய நிலையில் இரண்டு மணி நேரத்தில் தமிழ்நாட்டில் 17.69% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளது.
அந்த வகையில் மதுரை மேற்கு சட்டமன்றத் தொகுதிக்கு உட்பட்ட கோச்சடை பகுதியில் சாந்தி சதன் அடுக்குமாடி குடியிருப்பு வளாகம் அமைந்திருக்கிறது. இந்த குடியிருப்பு வளாகத்திலேயே சோதனை அடிப்படையில் தேர்தல் ஆணையம் வாக்குச்சாவடியை அமைத்துள்ளது. இது மதுரை மாவட்டத்தில் முதல்முறை ஆகும். அதைத் தொடர்ந்து, குடியிருப்புவாசிகள் காலை 07.00 மணி முதல் தொடர்ந்து வாக்களித்து வருகின்றன. இந்த குடியிருப்பு வளாகத்தில் கடந்த 15 ஆண்டுகளாக வசித்து வரும் மதுரை மாநகராட்சியின் முதல் மேயரான முத்துவின் மகள் வளர்மதி தனது கணவரோடு வந்து வாக்குச் செலுத்தினார்.
பின்னர் ஈடிவி பாரத்திற்கு பேட்டியளித்த வளர்மதி, "நாங்கள் குடியிருக்கும் இந்த வளாகத்திலேயே வாக்களிக்க ஏற்பாடு செய்தது மிகவும் வசதியாக உள்ளது. இங்கு வசிக்கும் வயதானவர்கள் அனைவரும் மிக எளிதாக வந்து தங்களது வாக்குகளை செலுத்துகின்றனர். குடியிருப்பு வளாகத்திலிருந்து ஒரு கிலோ மீட்டர் தொலைவில் அமைக்கப்பட்ட வாக்குச்சாவடிக்கு தான் முதலில் சென்று வாக்களித்தோம். வெயிலில் அவ்வளவு தூரம் வயதானவர்கள் நடந்து செல்வது மிக கடினமாக இருந்த சூழ்நிலையில் சாந்தி சதன் குடியிருப்பு வளாகத்திலேயே இந்த முறை வாக்களித்தது மகிழ்ச்சியாக உள்ளது. தேவையான ஏற்பாடுகளையும் சாந்தி சதன் குடியிருப்போர் நலச்சங்கம் செய்துள்ளது. வயதானவர்கள் வரிசையில் அமர்ந்து செல்லும் வகையில் ஏற்பாடு செய்துள்ளது வரவேற்கத்தக்கது" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
சாந்தி சதன் குடியிருப்போர் நலச்சங்கத்தின் தலைவர் லோகநாதன் பேசுகையில், "கடந்த நாடாளுமன்றத் தேர்தலின்போது, அருகிலுள்ள செயின்ட் ஜான் பள்ளியில் தான் நாங்கள் வாக்களித்தோம். இந்த வளாகத்தில் நிறைய முதியவர்கள் இருக்கின்ற காரணத்தால், அவ்வளவு தூரம் சென்று வாக்களிப்பது என்பது சிரமமாக இருந்தது. இதன் காரணமாக மதுரை மாவட்ட ஆட்சியரை அணுகி வளாகத்திலேயே வாக்குச்சாவடி அமைப்பதற்கு கோரிக்கை விடுத்திருந்தோம். அதன் அடிப்படையில் மாவட்ட ஆட்சியர், வட்டாட்சியர், கிராம நிர்வாக அலுவலர் மற்றும் பேரூராட்சி அதிகாரிகள் அனைவரும் வந்து பார்வையிட்டு சென்றனர். அதன் பிறகு இங்கு வாக்குச்சாவடி அமைப்பதற்கு தேவையான அனைத்து வசதிகளையும் அவர்கள் செய்து கொடுத்தனர்" என்றார்.