பொள்ளாச்சி அருகே கேரள மாநில லாட்டரிகளை விற்றவர் கைது
கேரளாவில் விற்கப்படும் ஒரிஜினல் லாட்டரிகளாகவே இருந்தாலும், அவற்றை தமிழ்நாட்டில் எடுத்து வந்து விற்பனை செய்ய அரசு தடை விதித்துள்ளது.
Published : September 27, 2026 at 9:13 PM IST
பொள்ளாச்சி: தடை செய்யப்பட்ட கேரள மாநிலத்தின் லாட்டரிகளை வாட்ஸ் அப் மூலம் விற்பனை செய்ததாக பொள்ளாச்சியை சேர்ந்த ஒருவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
ஒருகாலத்தில் தமிழகத்தில் லாட்டரி விற்பனை நடைபெற்று வந்தது. பின்னர், கடந்த 2003-ம் ஆண்டு அப்போதைய முதல்வர் ஜெயலலிதா தலைமையிலான அதிமுக ஆட்சியில் லாட்டரி விற்பனைக்கு முற்றிலுமாக தடை விதிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, போலி லாட்டரி விற்பனையில் ஆங்காங்கே பல கும்பல்கள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அவர்களை போலீசார் தொடர்ந்து கைது செய்து வருகின்றனர்.
அதேபோல, கேரளாவில் விற்கப்படும் ஒரிஜினல் லாட்டரிகளாகவே இருந்தாலும், அவற்றை தமிழ்நாட்டில் எடுத்து வந்து விற்பனை செய்யவும், அவற்றை ஆன்லைன் மூலம் விற்பனை செய்யவும் அரசு தடை விதித்துள்ளது.
இந்நிலையில், பொள்ளாச்சி அருகே உள்ள ஆனைமலை பள்ளிக்கூடம் வீதி பூச்சனாரி பகுதியை சேர்ந்த சவரிமுத்து (25) என்பவர் கேரள லாட்டரிகளை தனது வீட்டுக்கு எடுத்து வந்து பதுக்கி வைத்து, வாட்ஸ் அப் மூலம் விற்பனை செய்வதாக போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது.
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இதன்பேரில், ஆனைமலை காவல் ஆய்வாளர் சத்தியசீலன் தலைமையிலான போலீஸார், சவரிமுத்து வீட்டில் சோதனை நடத்தினர். இதில் அவரது வீட்டில் 8,000-க்கும் மேற்பட்ட கேரள மாநில லாட்டரி சீட்டுகள் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருப்பது தெரியவந்தது. இதன் மதிப்பு ரூ.4 லட்சத்து 10 ஆயிரம் என போலீசார் தெரிவித்தனர்.
விசாரணையில், சவரிமுத்து, கேரளாவில் லாட்டரி சீட்டு விற்பனை கடை வைத்திருந்ததும், அங்கிருந்து லாட்டரி சீட்டுகளை எடுத்து வந்து வாட்ஸ் அப் மூலம் விற்று பணம் பெற்று வந்ததும் தெரியவந்தது. தொடர்ந்து அவரை போலீசார் கைது செய்தனர். மேலும், அவரிடம் இருந்த லாட்டரி சீட்டுகளையும் போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர்.