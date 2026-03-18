சொந்த செலவில் சாலை அமைத்த பொதுமக்கள் மீது அமைச்சர் தூண்டுதலின் பேரில் வழக்குப்பதிவு - பொள்ளாச்சி ஜெயராமன் புகார்

மங்கலப்பட்டி பகுதியில் பொதுமக்களுடன் இணைந்து அதிமுக நிர்வாகி சாலை அமைத்த நிலையில், அதனை ஆக்கிரமிப்பு எனக் கூறி ஊராட்சி ஒன்றிய ஆணையர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார்.

முன்னாள் துணை சபாநாயகர் பொள்ளாச்சி ஜெயராமன் அமைச்சர் மீது புகார்
புகார் அளித்த முன்னாள் துணை சபாநாயகர் பொள்ளாச்சி ஜெயராமன்
Published : March 18, 2026 at 1:23 PM IST

திருப்பூர்: சொந்த நிதியில் பள்ளிக்குச் செல்லும் சாலை அமைத்ததற்கு வழக்குப்பதிவு செய்ய வைத்துள்ளதாக அமைச்சர் சாமிநாதன் மீது முன்னாள் துணை சபாநாயகர் புகார் அளித்துள்ளார்.

வெள்ளகோவில் அடுத்த வேலம்பாளையம் ஊராட்சி, மங்கலப்பட்டி பகுதியில் உள்ள அரசு பள்ளிக்கு செல்லும் சாலை சிதிலமடைந்து மாணவர்கள் சென்று வர முடியாத நிலையில் இருந்து வந்தது. இதனையடுத்து அதிமுக ஊராட்சி மன்ற தலைவர் ராமலிங்கம் என்பவர், இந்த சாலையை ’நமக்கு நாமே’ திட்டத்தின் கீழ் அமைக்க 10 லட்சம் ரூபாய் திரட்டி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு வழங்கினார்.

ஒன்றரை ஆண்டுகள் கடந்த நிலையில், மாவட்ட நிர்வாகம் இதுவரையிலும் சாலை அமைக்க எந்த விதமான நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை எனக் கூறி, ராமலிங்கம் அப்பகுதியைச் சேர்ந்த பொதுமக்களுடன் இணைந்து தங்களது சொந்த நிதியில் அந்தச் சாலையை சீரமைத்தனர். ஆனால் இது ஆக்கிரமிப்பு செயல் என ஊராட்சி ஒன்றிய ஆணையர் அளித்த புகாரின் பேரில் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டது.

தமிழ் வளர்ச்சி மற்றும் செய்தித் துறை அமைச்சர் சாமிநாதன் தூண்டுதலின் பேரில் தான் இந்த வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது என்று முன்னாள் சபாநாயகர் பொள்ளாச்சி ஜெயராமன் தலைமையில் அதிமுகவினர், திருப்பூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் மற்றும் திருப்பூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் புகார் மனு அளித்தனர்.

இதையும் படிங்க: திருப்பூர் தொழிலாளர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு: 9-வது சுற்று பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு

‘நமக்கு நாமே’ திட்டத்தின் கீழ் நிதி அளித்தும் சாலை அமைக்காமல் காலம் தாழ்த்தியதுடன், தங்களது சொந்த நிதியில் சாலை அமைத்ததை பொறுத்துக் கொள்ள முடியாமல் அமைச்சர் சாமிநாதன், அதிகாரிகளை தூண்டி வழக்குப்பதிவு செய்ய வைத்துள்ளார். மேலும் தேர்தல் நேரத்தில் இதுபோன்ற வழக்குப் பதிவுகள் தங்களை எந்த விதத்திலும் அச்சப்படுத்தாது என்று பொள்ளாச்சி ஜெயராமன் தெரிவித்தார்.

அமைச்சர் சாமிநாதன் மீது புகார்
திருப்பூர்
பொள்ளாச்சி ஜெயராமன் புகார்
MINISTER SAMINATHAN
POLLACHI JAYARAMAN COMPLAINT

