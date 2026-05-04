பொள்ளாச்சியில் வாகை சூடப்போவது யார்? சற்று நேரத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை

சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுகள் 2026: பொள்ளாச்சி வி. ஜெயராமன் (அதிமுக), கே. நித்யானந்தன் (கொமதேக), ஜி. ராமநாதன் (தவெக), என். செந்தில்குமார் (நாதக) உள்ளிட்டோர் போட்டியிட்டனர்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 4, 2026 at 1:16 AM IST

சென்னை: அதிமுகவின் மிகப் பெரிய கோட்டையாக கருதப்படும் பொள்ளாச்சியில் இந்த முறை வெற்றி வாகை சூடப்போவது யார் என்பது இன்று தெரிந்து விடும்.

கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு முக்கியமான பொதுத் தொகுதி பொள்ளாச்சியாகும். இது பொள்ளாச்சி மக்களவைத் தொகுதியின் கீழ் வருகிறது. பொள்ளாச்சி மாநகரப் பகுதிகள் முழுமையாக இத்தொகுதியில் அடங்கும். மேலும், பெரிய நெகமம் பேரூராட்சி இந்த தொகுதியின் ஒரு முக்கிய பகுதியாகும்.

பொள்ளாச்சி இளநீர் தமிழ்நாடு மட்டுமல்லாமல் நாடு முழுவதும் புகழ் பெற்றது. இந்த பகுதியில் தென்னை விவசாயம் முக்கியமானது. மேலும் ஆசியாவிலேயே மிகப் பெரிய கால்நடைச் சந்தை இந்த தொகுதியில் உள்ளது.

பொள்ளாச்சி தொகுதி அதிமுகவின் மிகப் பெரிய கோட்டையாக கருதப்படுகிறது. அதிமுக சார்பில் பொள்ளாச்சி வி. ஜெயராமன் இந்த தொகுதியில் 4 முறை வெற்றி பெற்றுள்ளார்.

மேலும், நாட்டையே உலுக்கிய பொள்ளாச்சி பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கு வெளியாகி ஆளுங்கட்சியான அதிமுக மீது பெரும் அதிருப்தி நிலவிய போதும், அடுத்து நடந்த 2021-ம் ஆண்டு தேர்தலில் அந்த கட்சியே வெற்றி பெற்றது. அப்போது அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட சிட்டிங் எம்எல்ஏ பொள்ளாச்சி ஜெயராமன் 1,725 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார்.

1952-ம் ஆண்டு முதல் சட்டப் பேரவை தேர்தலை சந்தித்து வருகிறது பொள்ளாச்சி. முதல் 4 தேர்தல்களில் அதாவது, 1952 முதல் 1967 வரை காங்கிரஸ் கட்சியின் சார்பில் பிரபல தொழிலதிபர் பொள்ளாச்சி என். மகாலிங்கம் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார். அதற்கு பின் இந்த தொகுதியில் ஒரு முறை கூட காங்கிரஸ் வெற்றி பெறவில்லை.

பொள்ளாச்சி தொகுதியில் அதிகபட்சமாக அதிமுக 11 முறையும், திமுக மற்றும் காங்கிரஸ் ஆகியவை தலா 4 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. குறிப்பாக, பொள்ளாச்சி வி. ஜெயராமன் இந்த தொகுதியில் 2001 முதல் 2021 வரை (2011 தவிர்த்து) நான்கு முறை வெற்றி பெற்றுள்ளார்.

பொள்ளாச்சி தொகுதியின் மொத்த வாக்காளர்கள் 2,02,015. ஆண்கள் 96,061. பெண்கள் 1,05,919. மூன்றாம் பாலினத்தவர் 35. கடந்த ஏப்ரல் 23-ந் தேதி நடந்த தேர்தலில் இந்த தொகுதியில் 88.09% வாக்குகள் பதிவாகின.

இந்த தேர்தலில் மொத்தம் 13 வேட்பாளர்கள் களத்தில் உள்ளனர். பொள்ளாச்சி வி. ஜெயராமன் (அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்), கே. நித்யானந்தன் (கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சி - திமுக கூட்டணி), ஜி. ராமநாதன் (தமிழக வெற்றிக் கழகம்), என். செந்தில்குமார் (நாம் தமிழர் கட்சி), சி. எம். ஆறுச்சாமி (பகுஜன் சமாஜ் கட்சி) ஆகியோர் முக்கிய வேட்பாளர்கள் ஆவர்.

