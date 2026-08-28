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பட்டா கத்தியால் கேக் வெட்டி பிறந்தநாள் கொண்டாட்டம்: ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுநர்களிடம் தீவிர விசாரணை

பொள்ளாச்சியை பொறுத்தவரை, ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுனர்கள் எனும் முகமூடியில் சில அராஜக பேர்வழிகள் இருப்பதாக பொதுமக்கள் குற்றம்சாட்டுகின்றனர்.

பட்டா கத்தியால் கேக் வெட்டி பிறந்தநாள் கொண்டாட்டம்
பட்டா கத்தியால் கேக் வெட்டி பிறந்தநாள் கொண்டாட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 28, 2026 at 10:13 PM IST

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கோயம்புத்தூர்: பட்டா கத்தியை கொண்டு கேக் வெட்டி பிறந்தநாள் கொண்டாடியதாக ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுநர்கள் சிலரை பிடித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

பட்டா கத்தி, அரிவாள், வாள் போன்ற ஆயுதங்களால் கேக் வெட்டக் கூடாது என காவல்துறை பல முறை எச்சரித்துள்ளது. ஆனாலும், இதுபோன்ற சம்பவங்கள் தமிழகம் முழுவதும் நடைபெற்று வருகின்றன.

பட்டா கத்தியால் கேக் வெட்டுவது மட்டுமல்லாமல் அதை துணிச்சலாக சமூக வலைதளங்களிலும் பதிவிடுவோரும் உள்ளனர். இதுபோன்ற செயல்களில் ஈடுபடுபவர்கள் மீது கைது நடவடிக்கையும் பாய்ந்து வருகிறது. எனினும், சிலர் ரீல்ஸ் மோகத்தில் இதுபோன்ற செயல்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

அந்த வகையில், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் பொள்ளாச்சியில் ஆம்புலன்ஸ் ஸ்ட்ரெச்சரில் கேக்கை வைத்து, அதை பட்டா கத்தியால் சிலர் வெட்டும் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாக பரவியது. இது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில், போலீசார் இதுகுறித்து விசாரணை நடத்தினர்.

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இதில், பொள்ளாச்சியில் உள்ள பல ஆம்புலன்ஸ் நிறுவனங்களை சேர்ந்த ஓட்டுநர்களே இந்த செயலில் ஈடுபட்டது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுநர்களான சந்தோஷ், சிவகுருநாதன், வாஞ்சிநாதன், சுரேஷ்குமார் உள்ளிட்ட 11 பேரை பிடித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

பொள்ளாச்சியை பொறுத்தவரை, ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுனர்கள் எனும் முகமூடியில் சில அராஜக பேர்வழிகள் இருப்பதாக பொதுமக்கள் குற்றம்சாட்டுகின்றனர். மது அருந்திவிட்டு வாகனம் ஓட்டுவது, பொதுமக்களை தரக்குறைவாக பேசுவது போன்ற செயல்களில் இவர்கள் தொடர்ந்து ஈடுபடுவதாகவும், இதுபோன்ற நபர்களை அடையாளம் கண்டு போலீசார் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் மக்கள் கோரிக்கை விடுக்கின்றனர்.

TAGGED:

பொள்ளாச்சி
கேக்
ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுநர்கள்
க்ரைம்
POLLACHI CAKE SWORD

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