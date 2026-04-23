தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் மாயாஜாலம் நிகழ்த்திய 2026
தமிழகத்தில் 2021ஆம் ஆண்டு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுடன் ஒப்பிடுகையில், 2026இல் கூடுதலாக 21 லட்சத்து 11 ஆயிரத்து 775 பேர் வாக்களித்துள்ளனர்.
Published : April 23, 2026 at 9:43 PM IST
சென்னை: தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் வரலாற்றில் இதுவரை இல்லாத அளவில் அதிக வாக்குகள் பதிவாகி உள்ளன. குறிப்பாக, கடந்த 2021-ஆம் ஆ்ண்டு சட்டமன்ற தேர்தலைவிட 2026-இல், 21 லட்சத்து 11 ஆயிரத்து 775 வாக்குகள் அதிகமாக பதிவாகியுள்ளன.
2021, 2026 ஆகிய 2 தேர்தல்களிலும் பதிவான வாக்குப்பதிவு விவரங்களை விரிவாக பார்ப்போம்.
கடந்த 2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் மொத்தம் 6 கோடியே 29 லட்சத்து 43 ஆயிரத்து 693 பேர் வாக்களிக்க தகுதி பெற்றிருந்தனர். அவர்களில், 4 கோடியே 63 லட்சத்து 45 ஆயிரத்து 441 பேர் வாக்களித்தனர். அந்த தேர்தலில் 73.63 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகின.
கடந்த 5 ஆண்டுகளில் தமிழகத்தில் புதிய வாக்காளர்கள் சேர்க்கப்பட்டாலும், வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்தின்போது, இரட்டைப் பதிவு, போலி வாக்காளர்கள் என 56 லட்சத்து 401 வாக்குகள் நீக்கப்பட்டுவிட்டனர்.
இதனால் 2026-ஆம் ஆண்டில் தமிழ்நாட்டின் மொத்த வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கை 5 கோடியே 73 லட்சத்து 43 ஆயிரத்து 292-ஆக குறைந்துவிட்டது. இவர்களில் 4 கோடியே 84 லட்சத்து 57 ஆயிரத்து 216 பேர் தேர்தலில் வாக்களித்தனர். இதனால், வாக்குப்பதிவு சதவீதம் 85 .01 ( இரவு 8 மணி நிலவரப்படி) சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது.
எண்ணிக்கை அடிப்படையில் பா்ரத்தால், கடந்த 2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் மொத்தம் 4 கோடியே 63 லட்சத்து 45 ஆயிரத்து 441 பேர் வாக்களித்த நிலையில், 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் வாக்களித்தோர் எண்ணிக்கை 4 கோடியே 84 லட்சத்து 57 ஆயிரத்து 216-ஆக அதிகரித்தது. அதாவது, 2021ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில், 2026இல் கூடுதலாக 21 லட்சத்து 11 ஆயிரத்து 775 பேர் வாக்களித்துள்ளனர்.
வாக்காளர்களுக்கு சல்யூட்- ஞானேஷ் குமார்
தமிழ்நாட்டை போல் மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் முதலாம் கட்ட வாக்குப் பதிவில் 91.45 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகி உள்ளன. நாடு சுதந்திரம் அடைந்ததற்குப் பிறகு வாக்குப்பதிவில் சாதனை படைத்ததற்காக தமிழ்நாடு மற்றும் மேற்கு வங்க மாநில வாக்காளர்களுக்கு இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார்.