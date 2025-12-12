நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதனுக்கு ஆதரவாக ஓய்வு பெற்ற நீதிபதிகள் 56 பேர் அறிக்கை
பல்வேறு அரசியல் நெருக்கடி மற்றும் தாக்குதலுக்கு பின்பும் நீதித்துறை நீதியை நிலைநாட்டுகிறது. சமீபகாலமாக அரசியல் கொள்கைகளுடன் நீதித் துறை ஒத்துப் போகாத போது பல்வேறு வகைகளில் நீதித்துறை அச்சுறுத்தப்படுகிறது.
Published : December 12, 2025 at 8:22 PM IST
சென்னை: அரசியல் சித்தாந்தங்களுக்கு ஆதரவாக செயல்படாத நீதிபதிகளை மிரட்ட பதவி நீக்க நடவடிக்கையை ஒரு ஆயுதமாக பயன்படுத்த கூடாது என உச்சநீதிமன்ற ஓய்வு பெற்ற நீதிபதிகள் மற்றும் உயர்நீதிமன்ற ஓய்வு பெற்ற தலைமை நீதிபதிகள் 56 பேர் கூட்டாக அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளனர்.
உச்ச நீதிமன்றத்தின் ஓய்வு பெற்ற நீதிபதிகள் மற்றும் உயர் நீதிமன்றங்களின் ஓய்வு பெற்ற தலைமை நீதிபதிகள் கூட்டாக வெளியிட்டுள்ள அந்த அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:
சில நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் மூத்த வழக்கறிஞர்கள் இணைந்து சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதனை பதவி நீக்கம் செய்ய முயற்சிப்பதை கடுமையாக எதிர்க்கிறோம்.
இது சமூகத்தின் ஒரு குறிப்பிட்ட பிரிவின் கொள்கை மற்றும் அரசியல் எதிர்பார்ப்புகளுடன் ஒத்து போகாத நீதிபதிகளை அவமதிக்கும் ஒரு வெட்கக்கேடான முயற்சியாகும். அத்தகைய முயற்சி தொடர அனுமதித்தால், அது நமது ஜனநாயகத்தில் நீதித் துறையின் சுதந்திரத்தை கேள்விக்குறியாக்கும்.
நாட்டில் நெருக்கடி நிலை பிறப்பிக்கப்பட்ட நேரத்தில் அரசுக்கு ஆதரவாக செயல்பட மறுத்த நீதிபதிகள் மத்திய அரசால் இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டனர். கேசவானந்த பாரதி வழக்கில் தீர்ப்பு வழங்கிய உச்ச நீதிமன்றத்தின் மூன்று மூத்த நீதிபதிகள் பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்டனர்.
பதவி நீக்கம் என்பது நீதித்துறைக்கு எதிரான ஆயுதமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. பதவி நீக்கத்தின் அடிப்படையே நீதித் துறையின் ஒருமைப்பாட்டை சீர்குலைப்பதாகும். பதவி நீக்கம் என்பதை நீதிபதிகளை பழிவாங்கும் கருவியாக மாற்ற கூடாது. அரசியல் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு ஏற்ப இணங்க வைக்க நீதிபதிகளை கட்டாயப்படுத்தும் ஒரு வழிமுறையாக பதவி நீக்கத்தை பயன்படுத்துகின்றனர்.
எனவே கட்சி வேறுபாடுகளின்றி அனைத்து நாடாளுமன்ற மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள், வழக்கறிஞர்கள், சமூக ஆர்வலர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் அனைவரும் நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதனுக்கு எதிரான பதவி நீக்க நடவடிக்கையை கண்டிக்க வேண்டும். நீதிபதிகள் அரசியலமைப்புக்கு மட்டுமே பதிலளிக்க வேண்டும். அரசியல் மிரட்டல்களுக்கு அல்ல.
இவ்வாறு அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.