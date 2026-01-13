ETV Bharat / state

அண்ணாமலையால் கொதிக்கும் மகாராஷ்டிரா - அரசியல் தலைவர்கள் கடும் விமர்சனம்

மகாராஷ்டிராவில் இருந்துகொண்டு தாக்கரேக்கள் தன்னை மிரட்டுவதாக கூறிய அண்ணாமலை, “மும்பைக்கு வரத்தான் போகிறேன். முடிந்தால் காலை வெட்டிப் பாருங்கள்” என எதிர்வினை ஆற்றியுள்ளார்.

பாஜக முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை
பாஜக முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 13, 2026 at 7:42 AM IST

சென்னை: மும்பை மகாராஷ்டிராவுக்கு சொந்தமானது அல்ல என்ற அண்ணாமலையின் கருத்து குறித்து அரசியல் தலைவர்கள் விமர்சனங்களை முன்வைத்து வருகின்றனர்.

மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் வரும் ஜனவரி 15ஆம் தேதி உள்ளாட்சி தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. உள்ளாட்சி தேர்தலில் போட்டியிடக் கூடிய அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் மகாராஷ்டிராவில் தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. அந்த வகையில், கடந்த 9ஆம் தேதி அன்று மும்பையில் தமிழர்கள் அதிகம் வாழும் இடமான தாராவி மற்றும் மலாடு பகுதியில் போட்டியிடும் பாஜக வேட்பாளரை ஆதரித்து அண்ணாமலை பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார்.

பிரச்சாரத்தில் அவர் பேசுகையில், "மத்தியில் நரேந்திர மோடியும் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் தேவேந்திர பட்னாவிஸ் அரசும் ஆட்சி புரிந்துவருகிறது. ஆகையால், மும்பையில் பாஜகவை சேர்ந்த வேட்பாளர்தான் மேயராக வரவேண்டும். மும்பை மாநகரம் மகாராஷ்டிராவிற்கு சொந்தமானது அல்ல. அது ஒரு சர்வதேச நகரம். ஆகவே மும்பை நிர்வாகத்தில் நல்லவரை அமர்த்துங்கள்" என்று அண்ணாமலை கருத்து தெரிவித்திருந்தார். அவரது கருத்திற்கு மகாராஷ்டிரா அரசியலில் சலசலப்பு எழுந்தது.

மும்பை மாநகரம் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்திற்கு சொந்தமானது அல்ல என்று அண்ணாமலை எப்படி கூறலாம் என மகாராஷ்டிரா அரசியலில் எதிர்ப்பு அலை வீச துவங்கியது. அண்ணாமலையின் கருத்துக்கு உத்தவ் தாக்கரேவின் சிவசேனா கட்சி, ராஜ் தாக்கரேவின் மகாராஷ்டிரா நவநிர்மான் சேனா ஆகிய கட்சிகள் கடும் கண்டனத்தை தெரிவித்துள்ளன. மேலும் அண்ணாமலையின் மீது வழக்குப்பதிவு செய்து அவரை கைது செய்ய உத்தரவிட வேண்டும் என சிவசேனா கட்சியினர் வலியுறுத்தி வந்தனர்.

குறிப்பாக, ராஜ் தாக்கரே மும்பையில் நடைபெற்ற பிரச்சார கூட்டத்தில், “தமிழ்நாட்டில் இருந்து வந்த ஒரு ‘ரசமலாய்’, மும்பைக்கும் மகாராஷ்டிராவிற்கும் சம்பந்தம் இல்லை என்று தெரிவித்துள்ளார். உங்களுக்கும், எங்கள் மண்ணுக்கும் என்ன சம்பந்தம்? இதனால்தான் பால் தாக்கரே உங்களை(தமிழர்கள்) விரட்டியடித்தார்” என கடுமையாக சாடினார். அதேபோல், உத்தவ் தாக்கரேவின் ‘சாம்னா’ நாளேட்டில், “மும்பை மாநகருக்குள் அண்ணாமலை கால் வைத்தால் காலை வெட்டுவோம்” என எழுதியிருந்தனர்.

இந்நிலையில், மகாராஷ்டிராவில் இருந்துகொண்டு தாக்கரேக்கள் தன்னை மிரட்டுவதாக கூறிய அண்ணாமலை, “மும்பைக்கு வரத்தான் போகிறேன். முடிந்தால் காலை வெட்டிப் பாருங்கள்” என காட்டமாக எதிர்வினை ஆற்றியுள்ளார்.

அண்ணாமலை மீது அரசியல் தலைவர்கள் விமர்சனங்கள்

ஆதித்யா தாக்கரே (சிவசேனா)

“தேர்தலில் தான் போட்டியிட்ட சொந்த தொகுதியில் கூட வெற்றிபெற்ற முடியாமல் டெபாசிட் இழந்தவர் அண்ணாமலை. அவர் ஒரு ஜீரோ. தமிழ்நாட்டை மு.க ஸ்டாலின் தான் முன்னோக்கி கொண்டு செல்கிறார். பாஜக வசை சொற்களுக்கே லாயக்கு.”

தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை
தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை (ETV Bharat Tamil Nadu)

செல்வப்பெருந்தகை (காங்கிரஸ்)

“மும்பையில் கால் வைத்தால் அண்ணாமலையின் காலை வெட்டுவோம் என்று ராஜ் தாக்கரே தெரிவித்துள்ளார். அண்ணாமலை பேசும் பேச்சுக்கு அவரால் எங்கும் கால் வைக்க முடியாது. நாம் அண்ணாமலையை மன்னித்து இங்கு வைத்திருக்கிறோம். அதேபோல் சிவசேனாவும் அண்ணாமலையை மன்னிக்க வேண்டும். ஆனால் அவர்கள் மன்னிக்க மாட்டார்கள்.”

கான்ஸ்டன்ட் ரவீந்திரன் (திமுக நட்சத்திர பேச்சாளர்)

“திமுகவை பொருத்தவரை அனைத்து விவகாரங்களையும் தெளிவாகவே கையாண்டு வருகிறது. அந்த வகையில் இந்தியா என்பது பொதுவான நாடு. ஒரு கருத்தை கண்டிப்பதை வரவேற்கிறோம். ஆனால் ஒரு இனத்தை வெறுத்து கருத்து சொல்வது கண்டிக்கத்தக்கது. ராஜ் தாக்கரே அண்ணாமலையை பேசுவதோடு நிறுத்திக்கொள்ள வேண்டும். தமிழர்கள் குறித்து பேசுவது வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கது.”

