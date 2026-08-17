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தவெகவின் 100 நாள் ஆட்சி எப்படி உள்ளது? அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் கருத்து

திரைப்படத்திற்கு நூறாவது நாள் கொண்டாடலாம், அரசாங்கத்திற்கு எப்படி நூறாவது நாள் கொண்டாட முடியும் என பாஜக மூத்த தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

முதலமைச்சர் சி. ஜோசப் விஜய் - கோப்புப்படம்
முதலமைச்சர் சி. ஜோசப் விஜய் - கோப்புப்படம் (TNDIPR)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 17, 2026 at 8:53 PM IST

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சென்னை: முதலமைச்சர் விஜய்யின் 100 நாள் ஆட்சி பிரமாதமாகவும், தமிழ்நாட்டில் புது நம்பிக்கை ஏற்பட்டுள்ளகவும் காங்கிரஸ் எம்.பி பிரவீன் சக்கரவர்த்தி பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை எம்.ஆர்.சி நகரில் உள்ள தனியார் விடுதியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய காங்கிரஸ் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பிரவீன் சக்கரவர்த்தி, "முதலமைச்சர் விஜய்யின் 100 நாள் ஆட்சி பிரமாதமாக உள்ளது. 100 நாளில் பல திட்டங்கள் பற்றி பேசலாம், மிக முக்கியமான மாற்றம் என்னவென்றால் தமிழ்நாட்டில் புது நம்பிக்கை ஏற்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் ஊழல் இல்லா ஆட்சி, ஊழல் இல்லா சமுதாயம் இருக்க முடியும் என்ற நம்பிக்கை வந்துள்ளது. மக்களுக்காக, மக்கள் பலனுக்காக, புது அரசால் முடியும் என்ற நம்பிக்கை ஏற்பட்டுள்ளது. இதுதான் பெரிய மாற்றம்" என தெரிவித்தார்.

சென்னை எம்.ஆர்.சி நகரில் உள்ள தனியார் ஹோட்டலில் பாஜக மூத்த தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் செய்தியாளர்களிடம் கூறும் போது, "திரைப்படத்திற்கு நூறாவது நாள் கொண்டாடலாம். அரசாங்கத்திற்கு எப்படி நூறாவது நாள் கொண்டாட முடியும். விஜய் ஆட்சிக்கு வந்துவிட்டார் என்றால் நூறாவது நாள் கொண்டாட வேண்டுமா? அதற்கு பிறகு வெள்ளி விழா, பொன்விழா கொண்டாடுவீர்களா?" என கேள்வி எழுப்பினார்.

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மேலும் பேசிய அவர், "விவசாயிகளுக்கான கடன் தள்ளுபடியை தவணை முறையில் அரசு வழங்குகிறது. தயவு செய்து என்னென்ன வாக்குறுதி கொடுத்தார்களோ, அதை நிறைவேற்ற வேண்டும். மக்களை வாக்குறுதி கொடுத்து விட்டு ஏமாற்றலாம் என அரசு இருக்கக் கூடாது. வாக்குறுதி கொடுத்தபடி மகளிர் உரிமை தொகையை அதிகரிக்க வேண்டும், வேலையில்லா படித்த பட்டதாரிகளுக்கு பணம் கொடுக்க வேண்டும், மடிக்கணினி கொடுக்க வேண்டும்.

சட்டமன்றத்தில் மக்களின் பிரச்சினைகளை அதிகமாக பேச வேண்டும். நீ எவ்வளவு நிலம் வைத்து உள்ளீர்கள்?, நான் எவ்வளவு நிலம் வைத்திருக்கிறேன், லாட்டரி அதிபரிடம் எவ்வளவு பணம் வாங்கினீர்கள்?, கார் யார் வைத்துள்ளீர்கள்? என்பது தான் சட்டமன்றத்தில் பேசுகிறார்கள்.

மக்கள் நேற்று திருவொற்றியூரில் இரண்டு அமைச்சர்களுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளார்கள். இது கொண்டாட வேண்டிய நேரமில்லை . மக்களுக்காக பணியாற்ற வேண்டிய நேரம். மக்களுக்காக பணியாற்றுங்கள்" என்றார்.

இதே போல சென்னை எம்.ஆர்.சி நகரில் உள்ள தனியார் ஹோட்டலில் பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் செய்தியாளர்களிடம் கூறும் போது, "100 நாளில் கடந்த கால குப்பைகளை அனைத்தையும் அகற்ற முடியாது. கடந்த ஆட்சியில் கனிமவள கொள்ளை என நிறைய சீர்கேடுகள் நடந்தன. 100 நாளில் இதை சரி செய்ய முடியாது. இன்னும் கொஞ்சம் நாள் வேண்டும்" என தெரிவித்தார்.

TAGGED:

TAMILISAI
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தமிழிசை சௌந்தரராஜன்
CM JOSEPH VIJAY
CM VIJAYS 100 DAY ADMINISTRATION

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