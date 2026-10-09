இடைத்தேர்தலில் தவெக வெற்றி; அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் கருத்து
தவெகவுக்கு வாக்களித்த மதுராந்தகம், தாராபுரம் வாக்காள பெருமக்களுக்கு நன்றி தெரிவித்து கொள்வதாக வைகோ குறிப்பிட்டார்.
Published : October 9, 2026 at 4:48 PM IST
சென்னை: இடைத்தேர்தலில் தவெக வென்றுள்ள நிலையில், இது தொடர்பாக அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர்.
இதுதொடர்பாக வைகோ வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "மதுராந்தகம், தாராபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் நடந்த இடைத்தேர்தலில் மதசார்பற்ற சமூக நீதி வெற்றிக் கூட்டணி சார்பில் போட்டியிட்ட தமிழக வெற்றிக் கழக வேட்பாளர்கள் மரகதம் குமரவேல் மற்றும் சத்தியபாமா ஆகியோர் வெற்றி பெற்று உள்ளனர். வாகை சூடிய அவர்களுக்கு மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் சார்பில் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
தமிழக வெற்றி கழகத் தலைவர், ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான அரசின் மீதான நம்பிக்கையை இரு தொகுதிகளிலும் வாக்காளப் பெருமக்கள் வெளிப்படுத்தி உள்ளனர். மதுராந்தகம், தாராபுரம் வாக்காள பெருமக்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்கிறேன்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
இது தொடர்பாக விசிக தலைவர் திருமாவளவன் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், "மதுராந்தகம், தாராபுரம் ஆகிய தொகுதிகளில் 'மதசார்பற்ற சமூகநீதி வெற்றிக் கூட்டணி'யின் சார்பில் போட்டியிட்ட தவெக வேட்பாளர்கள் மரகதம் குமரவேல் மற்றும்சத்யபாமா ஆகிய இருவரும் வெற்றி பெற்றிருப்பது இக்கூட்டணிக்கு மக்கள் அளித்த அங்கீகாரமாகும். கடந்த பொதுத் தேர்தலில் இவ்விருதொகுதிகளிலும் வெற்றி வாய்ப்பை இழந்த தவெக, தற்போது கணிசமான வாக்குகளின் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றுள்ளது.
இது எமது கூட்டணியை மட்டுமின்றி, 'கூட்டணி அரசு' என்கிற தவெக தலைவர் திரு. ஜோசப் விஜய் அவர்களின் மகத்தான நிலைபாட்டையும் மக்கள் அங்கீகரித்துள்ளனர் என்பதையே உணர்த்துகிறது. 'விடுதலைச் சிறுத்தைகள் அங்கம் வகிக்கும் அணியேவெற்றி பெறும்' என்பதை உறுதிப்படுத்தும் வகையில், முழுமையான ஈடுபாட்டுடன் களப்பணி ஆற்றிடவேண்டுமென நான் விடுத்த வேண்டுகோளை ஏற்று, தவெக உள்ளிட்ட கூட்டணி கட்சிகளைச் சார்ந்த தோழர்களுடன் இணைந்து திறம்பட செயலாற்றிய என் உயிரின் உயிரான விடுதலைச் சிறுத்தைகளுக்கும் வாக்காளப் பொதுமக்களுக்கும் எமது நெஞ்சார்ந்த நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். கூட்டணியின் நல்லாதரவோடு வெற்றி பெற்ற வேட்பாளர்களுக்கும் கூட்டணியின் தலைவர் திரு. ஜோசப் விஜய் அவர்களுக்கும் எமது வாழ்த்துகள்!" என அவர் பதிவிட்டுள்ளார்.
இது தொடர்பாக சிபிஐ வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "எங்களுக்கு மரணமும் கிடையாது; தோல்வியும் கிடையாது! “தேர்தல் முடிவுகள் தெரிந்துவிட்டன. இடதுசாரிகள் ஒரு அரசியலுக்காக இயக்கம் நடத்தி வருகிறோம். எங்களுக்குக் கிடைத்த வாக்குகள் மாசுபடாத வாக்குகள். சாதி, மதம், பணம் ஆகியவற்றை முன்னிறுத்தித் தேர்தல் நடைபெறக்கூடாது" என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.