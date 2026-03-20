தேர்தலுக்கு தயாராகி வரும் தமிழ்நாடு; மதுரையில் களைகட்டிய கட்சிக் கொடிகள் விற்பனை
எங்களது கடையில் கொடி உள்ளிட்ட பொருட்கள் வாங்கினால் நாங்கள் வெற்றி பெறுவோம் என்ற நம்பிக்கையும் கூட சில கட்சி வேட்பாளர்களுக்கு உள்ளது என கட்சிக் கொடி மொத்த விற்பனை கடை உரிமையாளர் கூறியுள்ளார்.
Published : March 20, 2026 at 7:40 PM IST
- By இரா.சிவக்குமார்
நாடாளுமன்ற, சட்டமன்றத் தேர்தல் காலங்களில் மட்டும் சுமார் ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு கீழ ஆவணி மூல வீதியில் வணிகம் நடைபெறுகிறது என இந்த தொழிலின் மூத்த முன்னோடிகள் கூறுகின்றனர்.
தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு தயாராகி வரும் நிலையில், மதுரையில் கட்சி கொடிகள் விற்பனை களைகட்டியுள்ளது.
வருகின்ற ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி தமிழ்நாட்டில் ஒரே கட்டமாகத் தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில் திமுக, அதிமுக உள்ளிட்ட அரசியல் கட்சிகள் தங்களது கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள கட்சிகளுக்கான தொகுதி பங்கீட்டை இறுதி செய்து வருகின்றன. சில கட்சிகள் அதற்கான தொடர் பேச்சுவார்த்தைகளிலும் ஈடுபட்டு வருகின்றன.
தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ள நிலையில் மதுரை மாநகர் கீழ ஆவணி மூல வீதியில் அமைந்துள்ள கட்சி கொடிகள் விற்பனை செய்யும் மொத்த விற்பனை கடைகள், அரசியல் கட்சிகளை காட்டிலும் மிகப் பரபரப்பாக இயங்கி வருகின்றன.
களைகட்டும் கட்சி கொடி விற்பனை
இங்குள்ள கடைகளில் திமுக, அதிமுக, பாஜக, காங்கிரஸ், விசிக, கம்யூனிஸ்ட், மதிமுக, நாம் தமிழர், தவெக உள்ளிட்ட அனைத்து கட்சிகளுக்கான கொடிகள், வரவேற்பு அட்டைகள், தலைவர்களின் உருவங்களை கொண்ட பிளாஸ்டிக் முகமூடிகள், பேட்ஜ்கள், துண்டுகள் என அனைத்தையும் தயார் செய்து விற்பனைக்காக வைத்துள்ளனர்.
மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து வரும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு எங்களது கடையில் கொடி உள்ளிட்ட பொருட்கள் வாங்கினால் வெற்றி பெறுவோம் என்ற நம்பிக்கையும் உண்டு என சோலங்கி எண்டர்பிரைசஸ் மொத்த விற்பனைக் கடையின் உரிமையாளர் திருமலைராஜா கூறுகிறார்.
நமது ஈடிவி பாரத் செய்தியாளரிடம் அவர் பேசுகையில், ”இந்திய நாட்டின் தேசியக்கொடி மட்டுமின்றி அதிமுக, திமுக, காங்கிரஸ், பாஜக உள்ளிட் தேசிய மற்றும் மாநில அளவில் உள்ள அனைத்து கட்சிகளின் கொடிகளும் எங்களிடம் விற்பனைக்கு உள்ளன.
துணி கொடி, மஃப்ளர், அட்டை, பேட்ஜ் என பல்வேறு வகையான பொருட்கள் இங்கே தேர்தலை ஒட்டி விற்பனை செய்யப்படுகின்றன. எங்களது கடையில் கொடி உள்ளிட்ட பொருட்கள் வாங்கினால் நாங்கள் வெற்றி பெறுவோம் என்ற நம்பிக்கையும் கூட சில கட்சிகளுக்கு உண்டு. அந்த அடிப்படையிலும் எங்களுக்கு பல ஆண்டுகளாக வாடிக்கையாளர்கள் உள்ளனர். விருதுநகர், பரமக்குடி, தென்காசி, திண்டுக்கல், கரூர் வரை எங்களது தயாரிப்புகள் விற்பனை ஆகின்றன. புதிய கட்சிகளுக்கு ஆர்டரின் அடிப்படையில் செய்து கொடுப்பதும் உண்டு. கட்சிகளுக்கு டி-ஷர்ட்கள் கூட நாங்கள் அச்சிட்டு வழங்குகிறோம்” எனவும் உற்சாகத்துடன் கூறினார்.
கீழ ஆவணி மூல வீதிக்கு படையெடுக்கும் கட்சித் தொண்டர்கள்
மதுரையில் ஸ்டேஷனரி மற்றும் எழுது பொருட்களுக்கு பெயர் பெற்றது கீழ ஆவணி மூல வீதி. ஆனால் இந்த வீதியில் தற்போது தேர்தல் திருவிழாவால் கட்சிக் கொடி, பேட்ஜ் உள்ளிட்ட பொருட்கள் வாங்க அரசியல் கட்சியினர் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர்.
இங்குள்ள கடை ஒன்றில் மேலாளராக பணிபுரிந்துவரும் மணிகண்டன் கூறுகையில், ”கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விற்பனை சூடு பிடித்தாலும், மார்ச் 20-25 ஆம் தேதிக்கு பிறகு விற்பனை வேகம் பிடிக்கும் என எதிர்பார்க்கிறோம். அனைத்து கட்சிகளுக்கும் தேவையான மாஸ்க், சிறிய ரவுண்ட் பேட்ஜ், வரவேற்பு அட்டை, ரிங் பேட்ஜ், துண்டு, தொப்பி ஆகியவை அனைத்தும் தற்போது தயார் நிலையில் உள்ளன.
கன்னியாகுமரி, திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி என தென் மாவட்டங்கள் முழுவதும் நாங்கள் சப்ளை செய்து வருகிறோம். சென்டிமென்ட் காரணமாக பல கட்சி தொண்டர்கள், நிர்வாகிகள் ஒவ்வொரு முறையும் தேர்தலுக்கான பொருட்களை எங்களிடம் வாங்குவதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளனர். அதே நேரத்தில் கடந்த முறை நாடாளுமன்றத் தேர்தலுக்கு தயார் செய்த பொருட்களே இன்னும் எங்களிடம் ஸ்டாக் உள்ளன. அவற்றையும் இந்த முறை விற்பனை செய்தாக வேண்டும்” என்றார்.
மதுரை கீழ ஆவணி மூல வீதியில் தேர்தலுக்கான பொருட்களை விற்கும் இந்த கடைகள் மட்டும் ஐந்து உள்ளன. சிறுதும், பெரிதுமாக பல சில்லறை கடைகளும் உள்ளன. நாடாளுமன்ற, சட்டமன்றத் தேர்தல் காலங்களில் மட்டும் சுமார் ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு இங்கு வணிகம் நடைபெறுகிறது என இந்த தொழிலின் மூத்த முன்னோடிகள் கூறுகின்றனர்.
இதுகுறித்து வாடிக்கையாளரும், காரைக்குடியைச் சேர்ந்த பந்தல் அமைப்பாளருமான முத்து குழந்தைவேல் நம்மிடம் கூறுகையில், ”நாங்கள் ஆறு தலைமுறையாக இந்த தொழிலை தான் செய்து வருகிறோம். மதுரை கீழ ஆவணி மூல வீதியில் தான் கட்சி கூட்டங்கள் பந்தல் அமைப்புக்கு தேவையான அனைத்து பொருட்களையும் வாங்குகிறோம். அலங்கார சாமான்கள் மட்டுமின்றி கட்சி கொடிகள் அனைத்தும் இங்கு கிடைக்கும்.
தேர்தல் தொடர்பான எந்த பொருட்களும் இங்கு இல்லை என்று சொல்லாமல் நாம் வாங்கிச் செல்ல முடியும். சிவகங்கை மாவட்டம் மட்டுமில்லாமல், ராமநாதபுரம், கமுதி போன்ற பகுதிகளில் இருந்தும் வாடிக்கையாளர்கள் இங்கு வந்து தங்களுக்கு தேவையான கட்சிக் கொடிகள், பேட்ஜ் உள்ளிட்டவற்றை வாங்கி செல்கின்றனர். டெல்லி, பெங்களூருவில் வாங்கக்கூடிய பந்தல் அலங்கார பொருட்களை கூட இங்கு வாங்கிச் செல்லலாம்” என்றார்.
அனைத்துக் கட்சி நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் தற்போது சாரை, சாரையாக வரத் தொடங்கியுள்ள நிலையில், கடை பணியாளர்கள் பண்டல், பண்டலாக பொருட்கள் அனைத்தையும் தரம் பிரித்து அடுக்கி வைத்துக் கொண்டே நம்மிடம் உரையாடினர். தேர்தல் பொதுமக்களுக்கு களை கட்டுகிறதோ இல்லையோ, மதுரை கீழ ஆவணி மூல வீதியில் இப்போது தேர்தல் கொண்டாட்டம் தான்.