ETV Bharat / state

EXCLUSIVE | நெல்லை மலை கிராமத்தை கொஞ்சமும் கண்டுகொள்ளாத அரசியல் கட்சிகள்; பழங்குடியின மக்கள் வேதனை

கிராமத்தில் 100 வயதை கடந்த குட்டியம்மாள் (105), அவரது மகன்கள் சங்கரபாண்டியன், வனராஜ், ஸ்ரீதரன் ஆகிய மூன்று குடும்பத்தினர் மட்டும் வசித்து வருகின்றனர்.

வேட்பாளர்கள் ஒதுக்கிய கிராமம்
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 21, 2026 at 9:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

-BY இரா.மணிகண்டன்

திருநெல்வேலி: அடர்ந்த வனப்பகுதியில் அமைந்துள்ள தங்களது கிராமத்தை எந்தவொரு கட்சியின் தலைவரும், வேட்பாளர்களும் எட்டிபார்க்கவில்லை என்று இஞ்சிக்குழியில் வாழும் பழங்குடியின மக்கள் வேதனையுடன் தெரிவித்துள்ளனர்.

திருநெல்வேலி மாவட்டம், பாபநாசம் அருகிலுள்ள அடர்ந்த வனப்பகுதியில் அமைந்துள்ளது இஞ்சிக்குழி எனும் கிராமம். காரையாறு அணையில் இருந்து சுமார் 25 கிமீ தொலைவில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையிலேயே இந்த கிராமம் அமைந்துள்ளது.

இங்கு காணி பழங்குடியின மக்களே அதிகம் வசிக்கின்றனர். ஆரம்பத்தில் இந்த கிராமத்தில் 100-க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் வசித்து வந்த நிலையில் தற்போது அவர்களில் பெரும்பாலானோர் காரையாறு அணை அருகே உள்ள அகஸ்தியர் காணி குடியிருப்பு, பெரிய மைலார், சின்ன மைலார் ஆகிய பகுதிகளுக்கு குடி பெயர்ந்துவிட்டனர்.

இஞ்சிக்குழியில் எந்தவொரு தொலைதொடர்பு மற்றும் அடிப்படை வசதியும் கிடையாது. அது யானைகள், சிறுத்தைகள் மற்றும் கரடிகள் போன்ற வனவிலங்குகள் வாழும் அடர்ந்த வனப்பகுதியாகவும் இருப்பதால் மக்கள் அங்கிருந்து மாற்று இடத்திற்கு குடிபெயர்ந்திருக்கின்றனர். இருப்பினும், அந்த கிராமத்தில் 100 வயதை கடந்த குட்டியம்மாள் (105), அவரது மகன்கள் சங்கரபாண்டியன், வனராஜ், ஸ்ரீதரன் ஆகிய மூன்று குடும்பத்தினர் மட்டும் அங்கு வசிக்கின்றனர்.

இஞ்சிகுழி கிராம மக்கள் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதில், குட்டியம்மாள் மூதாட்டியை தவிர பிற குடும்ப உறுப்பினர்கள் காரையாருக்கு அவ்வப்போது சென்று விடுவதை வாடிக்கையாகக் கொண்டிருக்கின்றனர். குட்டியம்மாள் மட்டுமே அந்த வனப்பகுதியில் நிரந்தரமாக வசித்து வருகிறார். அரிசி, மளிகைப்பொருட்கள் போன்ற அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கு கிராமத்தை விட்டு 25 கிமீ தூரம் நடந்தே காரையாறு அணை பகுதிக்கு வரவேண்டிய சூழல் உள்ளது.

தங்களின் அடிப்படை தேவைகளுக்கு மட்டுமின்றி, பொதுத் தேர்தலின்போதும் அவர்கள் வாக்களிக்க ஆர்வமுடன் கீழே இறங்கி வருகின்றனர். தற்போது, 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் நாளை மறுநாள் நடைபெறும் நிலையில் இஞ்சிக்குழியில் வசிக்கும் பழங்குடி மக்கள் ஓட்டு போடுவதற்காக கரையாறு அணை அருகே உள்ள சின்ன மைலார் கிராமத்திற்கு வருகை தந்துள்ளனர். இதற்காக அவர்கள் ஒரு நாள் முழுவதும் சுமார் 25 கிமீ தூரம் காட்டுப்பாதையில் நடந்து காரையாறுக்கு வந்துள்ளனர்.

இன்றும், நாளையும் அவர்கள் காரையாறில் உள்ள தங்கள் உறவினர்கள் வீட்டில் தங்குவார்கள். 23ம் தேதி வாக்களித்து விட்டு மீண்டும் இஞ்சிக்குழிக்கு திரும்ப திட்டமிட்டுள்ளதாக அவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

இதற்கிடையில், வாக்களிப்பதற்காக இவ்வளவு தூரம் சிரமப்பட்டு வந்தும் கூட, தங்களை இதுவரை எந்தவொரு கட்சியின் வேட்பாளர்களும் எட்டிகூட பார்க்கவில்லை என காணி பழங்குடி மக்கள் வேதனையோடு தெரிவித்துள்ளனர்.

குறிப்பாக காரையாறு அணையை சுற்றியுள்ள அகஸ்தியர் காணி குடியிருப்பு, சின்ன மைலார், பெரிய மைலார், சேர்வலாறு போன்ற பகுதிகளுக்கு தேர்தல் நேரத்தில் வேட்பாளர்கள் நேரடியாக வந்து பிரச்சாரம் செய்வது வழக்கம். ஆனால், இந்த முறை அதிமுக, காங்கிரஸ், நாம் தமிழர் கட்சி, தமிழக வெற்றிக் கழகம் என எந்த கட்சிகளை சேர்ந்த வேட்பாளர்களும் காணி பழங்குடி மக்களிடம் நேரடியாக சென்று வாக்கு சேகரிக்கவில்லை என கூறப்படுகிறது.

கட்சியின் கீழ்மட்ட நிர்வாகிகள் மட்டும் பெயரளவுக்கு அங்கு சென்று 'தேர்தல் பிரச்சார துண்டுச் சீட்டு' கொடுத்துள்ளனர். பிரச்சாரத்தின் இறுதி நாளான இன்றுகூட வேட்பாளர்கள் யாரும் பழங்குடியின மக்களை எட்டிகூட பார்க்கவில்லை. ஆகையால், அந்த மக்கள் தற்போது அரசியல் கட்சியினர் மீது கடும் அதிருப்தியில் உள்ளனர். இந்த மக்களுக்காக காரையாறு மற்றும் சேர்வலாறு பகுதியில் மொத்தம் இரண்டு வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. காரையார் வாக்குச்சாவடியில் மட்டும் மொத்தம் 426 வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.

இதையும் படிங்க: திமுக ஆட்சி கனவு கதம், கதம்; இறுதிக்கட்ட பிரச்சாரத்தில் பொங்கியெழுந்த விஜய்

இதுகுறித்து சின்ன மைலார் பகுதியைச் சேர்ந்த மணிகண்டன் நம்மிடம் கூறுகையில், "இந்த தேர்தலில் வேட்பாளர்கள் யாரும் எங்கள் பகுதிக்கு பிரச்சாரத்திற்கு வரவில்லை. அவர்கள் கீழ் பகுதியோடு பிரச்சாரம் நிறைவு செய்திருக்கின்றனர். மேலே யாரும் வந்து ஓட்டு கேட்கவில்லை. பெரிய மைலார் பகுதியில் அடிப்படை வசதிகள் ஏற்படுத்தி தர வேண்டும் என்பதே எங்கள் கோரிக்கை. இந்த தேர்தலில் வெற்றி பெறும் நபர்கள் இந்த கோரிக்கையை நிறைவேற்றுவார்களா என எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறோம்" என்றார்.

இதேபோல் இஞ்சிக்குழியை சேர்ந்த ஸ்ரீதர் என்பவரது மனைவி வசந்தி நம்மிடம் கூறியபோது, "இஞ்சிக்குழியில் இருந்து நாங்கள் வந்துள்ளோம். இந்த முறை வேட்பாளர்கள் யாரும் எங்கள் பகுதிக்கு பிரச்சாரத்திற்கு வரவில்லை இஞ்சிக்குழிக்கு செல்ல வேண்டும் என்றால், காடுகள்-மேடுகளை கடந்து குழந்தைகளை வைத்துக்கொண்டு சிரமத்தோடு தான் செல்ல வேண்டும். அங்கு அடிப்படை வசதி எதுவும் இல்லை. ஓட்டு போடுவதற்காக வந்துள்ளோம். ஒவ்வொரு முறையும் ஓட்டு போட நாங்கள் தவறியதில்லை. யானைகள், சிறுத்தைகள் அடிக்கடி வரும். விலங்குகள் எங்களை ஒன்றும் செய்யாது. ஆனால், ஆளில்லாத நேரத்தில் வீடுகளை சேதப்படுத்தி செல்லும். குட்டியம்மாள் பாட்டி நன்றாக இருக்கிறார். ஆனால் அவரால் சரியாக நடக்க முடியாது. எனவே அவர் ஓட்டு போட வரவில்லை" என்றார்.

TAGGED:

பழங்குடியினர் கிராமம்
TRIBAL HILL VILLAGE
TIRUNELVELI
POLITICAL PARTY
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.