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ஜெம் வீரமணி வழக்கில் அரசியல் செய்ய வேண்டாம்; கட்சிகளுக்கு உயர் நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தல்

திமுகவிற்கு களங்கம் ஏற்படுத்தும் வகையில் அமைச்சர்கள் கருத்து தெரிவித்து வருவதால், அதற்கு தடை கோரி திமுக சார்பில் முன்னாள் அமைச்சர் துரைமுருகன் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 25, 2026 at 7:59 PM IST

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சென்னை: ஜெம் வீரமணி தொடர்பான வழக்கை அரசியலாக்க வேண்டாம் என தவெக மற்றும் திமுக தரப்புக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.

சிறுமிகளை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக ஜெம் கிரானைட் வீரமணிக்கு எதிரான வழக்கில் உரிய நடவடிக்கை எடுக்காமல் கடந்த திமுக அரசு தப்பிக்க விட்டுவிட்டதாக தமிழக அமைச்சர்கள் நிர்மல் குமார் மற்றும் ஆதவ் அர்ஜுனா ஆகியோர் பேட்டி அளித்திருந்தனர். அதேபோல, தவெக தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவும், திமுக அரசுக்கு எதிராக குற்றம் சாட்டி எக்ஸ் வலைதளத்தில் பதிவிட்டு இருந்தது.

இது திமுகவுக்கு களங்கம் ஏற்படுத்தும் வகையில் இருப்பதாக கூறி, ஜெம் வீரமணிக்கு எதிரான வழக்கில் திமுக அரசு மீது குற்றம் சாட்டி கருத்துக்கள் தெரிவிக்க அமைச்சர்கள் நிர்மல் குமார், ஆதவ் அர்ஜுனா மற்றும் தவெக தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவுக்கு தடை விதிக்க கோரி திமுக சார்பில் அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் முன்னாள் அமைச்சர் துரைமுருகன் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்துள்ளார்.

அந்த மனுவில், ஜெம் வீரமணிக்கு எதிராக 2025 ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 6-ஆம் தேதி புகார் வந்த நிலையில் மறுநாளே வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டதாகவும், எந்த தலையீடும் இல்லாமல், எந்த தாமதமும் செய்யப்படாமல் உடனடி நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டது.

உண்மை நிலைக்கு மாறாக திமுகவுக்கு களங்கம் ஏற்படுத்தும் வகையில் அமைச்சர்கள் மற்றும் ஆளுங்கட்சியின் தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவு அவதூறு கருத்துக்களை பரப்பி வருகிறது. மேலும், இந்த விவகாரம் தொடர்பாக திமுக மீது குற்றம்சாட்டி அமைச்சர்கள் மற்றும் தவெக தகவல் தொழில்நுட்பப் பிரிவு சார்பில் வெளியிடப்பட்ட பதிவுகள் மற்றும் வீடியோக்களை நீக்க வேண்டும் என சமூக வலைதள நிறுவனங்களுக்கு உத்தரவிட வேண்டும்.

திமுகவிற்கு களங்கம் ஏற்படுத்தும் வகையில் கருத்துக்களை தெரிவித்ததால் 1 கோடியே 1 லட்சம் ரூபாய் மான நஷ்ட ஈடு வழங்கும்படி அமைச்சர்கள் நிர்மல்குமார், ஆதவ் அர்ஜுனா மற்றும் தவெக தொழில்நுட்ப பிரிவுக்கு உத்தரவிட வேண்டும் எனவும் மனுவில் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டிருந்தது.

இந்த வழக்கு நீதிபதி கோவிந்தராஜன், திலகவதி முன் விசாரணைக்கு வந்தபோது திமுக தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் ஜெ.ரவீந்திரன், சென்னை உயர்நீதிமன்ற அதிகார எல்லைக்குட்பட்ட மெட்டா, யூடியூப், எக்ஸ் ஆகிய நிறுவனங்களுக்கு எதிராக வழக்கு தாக்கல் செய்ய அனுமதி வழங்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டார்.

அமைச்சர்கள் சார்பில் ஆஜரான தலைமை வழக்கறிஞர் விஜய் நாராயண், அமைச்சர்களுக்கு எதிராக வழக்கு தொடர வேண்டுமானால், முன்கூட்டியே நோட்டீஸ் வழங்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். ஆனால், அதுபோன்ற நோட்டீஸ் எதுவும் வழங்காமல் இந்த மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளதால், இந்த மனு விசாரணைக்கு உகந்ததல்ல என்று கூறினார்.

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இதனைத்தொடர்ந்து, வழக்கு தொடர அனுமதி கோரி திமுக தரப்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவுக்கு அமைச்சர்கள், தவெக தகவல் தொழில்நுட்பப் பிரிவு, சமூக வலைதள நிறுவனங்கள் ஆகியோர் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு விசாரணையை செப் 28-ஆம் தேதி தள்ளிவைத்து உத்தரவிட்டார்.

தொடர்ந்து கருத்து தெரிவித்த நீதிபதிகள், வீரமணி தொடர்பான வழக்கை படிக்கும் போது மனம் பதறுகிறது. வழக்கு மிகவும் தீவிரமானது என்பதால், இந்த விவகாரம் குறித்து அரசியல் ரீதியாக கருத்து தெரிவிக்க வேண்டாம் என அமைச்சர்களுக்கும், திமுகவினருக்கும் இருதரப்பு வழக்கறிஞர்களும் அறிவுறுத்த வேண்டும்.

குற்றம்சாட்டப்பட்டவர்களுக்காக கட்சியினர் ஒருவருக்கு ஒருவர் ஏன் அடித்துக்கொள்கிறீர்கள். பாதிக்கப்பட்ட அனைவரும் ஏதும் அறியாத குழந்தைகள். அதனால், இந்த விவகாரத்தில் அரசியல் செய்யாமல் இருக்க வேண்டும். இந்த விவகாரத்தில் இவ்வாறு இருதரப்பும் மாறிமாறி கருத்து தெரிவிப்பது, வழக்கில் தொடர்புடையவர்கள் தப்பிப்பதற்கு வழிவகுக்கும்" எனத் தெரிவித்தனர்.

TAGGED:

DMK VS TVK
MHC
சென்னை உயர் நீதிமன்றம்
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