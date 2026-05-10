முதலமைச்சராக பதவியேற்ற விஜய்க்கு குவியும் வாழ்த்துகள்

மக்களின் வாழ்க்கையை மேம்படுத்த மத்திய அரசு தமிழ்நாடு அரசுடன் இணைந்து, தொடர்ந்து பணியாற்றும் என பிரதமர் மோடி விஜய்க்கு தமிழில் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

ராகுல் காந்தியுடன் அமர்ந்துள்ள முதலமைச்சர் விஜய் (ETV Bharat)
Published : May 10, 2026 at 1:22 PM IST

சென்னை: தமிழ்நாட்டின் புதிய முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றுள்ள தவெக தலைவர் ஜோசப் விஜய்க்கு அரசியல் தலைவர்கள் பலரும் வாழ்த்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

2026 சட்டப்பேரவை தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற தவெக தலைவர் விஜய், இன்று தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராகக் காலை 10.15 மணியளவில் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார். அவரை அடுத்து, 9 அமைச்சர்களும் பதவியேற்றுக் கொண்டனர். இந்த நிலையில், தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராகியுள்ள ச.ஜோசப் அரசியல் தலைவர்கள்,விஜய்க்கு திரைப்பிரபலங்கள் என பலரும் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

அந்த வகையில், இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவரது எக்ஸ் தளப்பக்கத்தில், “தமிழ்நாடு முதலமைச்சராக பதவியேற்றுள்ள சி.ஜோசப் விஜய்க்கு வாழ்த்துகள். அவரது பதவிக்காலம் சிறப்பானதாக அமைய நல்வாழ்த்துகள். மக்களின் வாழ்க்கையை மேம்படுத்த மத்திய அரசு தமிழ்நாடு அரசுடன் இணைந்து தொடர்ந்து பணியாற்றும்” என தமிழில் பதிவிட்டுள்ளார்.

ராகுல் காந்தி அவரது எக்ஸ் பக்கத்தில், “தமிழ்நாடு ஒரு புதிய தலைமுறை, புதிய குரல், ஒரு புதிய கற்பனையையும் தேர்ந்தெடுத்துள்ளது. தமிழ்நாட்டு மக்களின் நம்பிக்கையை விஜய் நிறைவேற்றுவார் என நம்புவதாகவும், அவருக்கு நல்வாழ்த்துகள்” எனவும் பதிவிட்டுள்ளார்.

திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் அவரது எக்ஸ் பக்கத்தில், “தமிழ்நாடு முதலமைச்சராகப் பொறுப்பேற்றுள்ள தவெக விஜய்க்கு எனது மனப்பூர்வமான வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பதவியேற்றதும் தாங்கள் கையெழுத்திட்டுள்ள அறிவிப்புகளையும் வரவேற்கிறேன். தங்களின் ஆட்சியில் தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சிப் பயணம் தொடர மீண்டும் எனது வாழ்த்துகள்” என பதிவிட்டுள்ளார்.

சீமார் அவரது எக்ஸ் பக்கத்தில், “தமிழ்நாட்டு முதல்வராக பொறுப்பேற்கும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய்-க்கும், அவரது அமைச்சரவையினருக்கும் உளப்பூர்வமான வாழ்த்துகள்! திமுக-அதிமுக அல்லாத ஒரு கட்சி பல்லாண்டுகள் கழித்து தமிழகத்தை ஆளவிருப்பதில் மகிழ்கிறேன்” என பதிவிட்டுள்ளார்.

பாமக அன்புமணி அவரது எக்ஸ் பக்கத்தில், “தமிழ்நாட்டின் புதிய முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றிருக்கும் தவெக தலைவர் ஜோசப் விஜய், பெண்களுக்கு எதிராக குற்றங்களைக் கட்டுப்படுத்த சிறப்பு அதிரடிப்படை, போதைப்பொருள்கள் புழக்கத்தை ஒழிக்க காவல்துறையில் தனி அலகுகள் ஆகியவற்றை அமைப்பதற்கான கோப்புகளில் கையெழுத்திட்டிருக்கிறார்.

தமிழ்நாட்டின் இன்றைய தலையாயத் தேவைகள் பெண்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதும், மாநிலம் முழுவதும் தலைவிரித்தாடும் கஞ்சா உள்ளிட்ட போதைப் பொருள்களை ஒழிக்க வேண்டியதும் தான். அவற்றுக்கு வகை செய்யும் திட்டங்களை முதலமைச்சர் விஜய் அறிவித்திருப்பது வரவேற்கத்தக்கது” என தெரிவித்துள்ளார்.

பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், “நடந்து முடிந்த 2026 தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் வெற்றி பெற்று, தவெக தலைவர் தமிழக முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றுள்ள C.ஜோசப் விஜய்-யின் பதவியேற்பு விழாவில் கலந்து கொண்டு, எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துகளையும், பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொண்டேன். தமிழக மக்களின் நலனையும், மாநிலத்தின் முன்னேற்றத்தையும் முதன்மையாகக் கொண்டு, வரும் 5 ஆண்டுக்கால ஆட்சியில் பல்வேறு மக்கள் நலத் திட்டங்களை சிறப்பாக செயல்படுத்தி, ஜனநாயகப் பொறுப்புணர்வுடனும், மக்கள் நலக் கடமையுடனும் சிறந்த ஆட்சியை வழங்க வேண்டும்” என்று கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

இலங்கை ஜனாதிபதி அனுர குமார திசாநாயக்க அவரது எக்ஸ் பக்கத்தில், “தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக பதவியேற்றுள்ள விஜய்க்கு வாழ்த்துகள். வரலாறு, கலாச்சாரம், தொழில்முனைவு மற்றும் தலைமுறை தலைமுறையாகத் தொடர்ந்து வரும் மக்கள் இடையிலான ஆழமான பிணைப்புகள் என இலங்கையும், தமிழ்நாடும் ஒன்றிணைந்துள்ளன.

இலங்கையும், இந்தியாவும் தொடர்ந்து நெருக்கமான உறவுகளையும், வலுவான கூட்டாண்மையையும் வளர்த்து வருவதால், நமது எதிர்காலம் அளப்பரிய பொருளாதார நம்பிக்கையையும் வாய்ப்புகளையும் தன்னகத்தே கொண்டுள்ளது. இந்தியா–இலங்கை இடையிலான வலுவான கூட்டாண்மையின் கட்டமைப்பிற்குள் நின்று, மிகுந்த செழுமையையும் முன்னேற்றத்தையும் அடைவதை இலக்காகக் கொண்டு, இணைந்து பணியாற்ற காத்திருக்கிறேன். விஜய்க்கும், தமிழக மக்களுக்கும் இலங்கை மக்கள் சார்பாக வாழ்த்துகள்” என பதிவிட்டுள்ளார்.

