ETV Bharat / state

தைப்பூசத் திருநாள்: தமிழர்களின் இல்லங்களில் மகிழ்ச்சி நிலைக்கட்டும் - விஜய் வாழ்த்து

தமிழர்களின் பாரம்பரிய பண்பாட்டுத் திருநாளைக் கொண்டாடும் அனைவருக்கும் வாழ்வில் வளமும், நலமும் கிடைக்க வேண்டும் என்று பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

தவெக தலைவர் விஜய் (கோப்புப்படம்)
தவெக தலைவர் விஜய் (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 1, 2026 at 3:03 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தைப்பூசத் திருநாளையொட்டி, தமிழர்களின் இல்லங்களில் வளம், மகிழ்ச்சி, வெற்றி ஆகியவை நிலைக்கட்டும் என தவெக தலைவர் விஜய் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்க் கடவுளான முருகனை வழிபடும் முக்கிய பண்டிகைகளின் ஒன்று தைப்பூசத் திருநாள். முருகனுக்கு உகந்த பண்டிகையான இது, ஒவ்வொரு ஆண்டும் தை மாதத்தில் பூசம் நட்சத்திரமும், பௌர்ணமியும் இணைந்து வரும் நாளி கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த நன்னாளில் முருகனை வழிபட்டால், பல மடங்கு நன்மைகள் கிடைக்கும் என்பது பக்தர்களின் நம்பிக்கை. அதேபோல, தை மாத அறுவடைக்கு பிறகு, விவசாயிகள் தங்கள் உற்பத்தியில் குறிப்பிட்ட பகுதியை முருகப்பெருமானுக்கு படைத்து வழிபடுவார்கள். இது தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள முருகன் கோயிலில் வெகு விமர்சையாக நடைபெறும்.

குறிப்பாக, தைப்பூசத்தை முன்னிட்டு பக்தர்கள் காவடி மற்றும் பால் குடம் எடுத்தும், அலகு குத்தியும் பாதை யாத்திரையாக செல்வார். இதனால் திருப்பரங்குன்றம், திருச்செந்தூர், பழனி, சுவாமி மலை, திருத்தணி, பழமுதிர்சோலை ஆகிய ஆறுபடை வீடுகளிலும் பக்தர்கள் கூட்டம் அலைமோதும். என்னதான் தமிழ்நாட்டில் வெகு சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டாலும், இதன் சிறப்பே மலேசியா, சிங்கப்பூர், அமெரிக்கா, இலங்கை என உலகெங்கிலும் வாழும் தமிழர்கள் முருகனைப் போற்றி வணங்குவதுதான். இந்த நிலையில், தைப்பூசத்தை முன்னிட்டு தவெக விஜய் உள்ளிட்ட அரசியல் தலைவர்கள் தமிழர்களுக்கு வாழ்த்துகளை தெரிவித்துள்ளனர்.

தவெக தலைவர் விஜய் அவரது எக்ஸ் பக்கத்தில், "தமிழ்க் கடவுள் முருகப் பெருமானை போற்றி வணங்கும், உலகெங்கும் வாழும் தமிழ்ச் சொந்தங்கள் அனைவர் இல்லங்களிலும் வளம், மகிழ்ச்சி, வெற்றி ஆகியவை நிலைக்கட்டும். இனிய தைப்பூசத் திருநாள் நல்வாழ்த்துகள்" என பதிவிட்டுள்ளார்.

இதையும் படிங்க: "எங்களுக்கும் சாமி நம்பிக்கை வந்துடுச்சு" - எம்.பி ஆ.ராசா பேச்சு

பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் அவரது எக்ஸ் பக்கத்தில், "தைப்பூசத் திருநாள் கொண்டாடும் தமிழர்களுக்கு வாழ்த்து! தை மாதத்தில் பூச நட்சத்திரமும், முழு நிலவும் ஒன்றாக வரும் நாளில் கொண்டாடப்படும் தைப்பூசத் திருவிழாவையொட்டி உலகம் முழுவதும் வாழும் தமிழர்களுக்கு எனது உளமார்ந்த வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தைப்பூசத் திருநாள் வரலாற்றில் பல வகைகளில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. சிவபெருமான், தமிழ்க்கடவுள் முருகப்பெருமான் ஆகியோரில் தொடங்கி வள்ளலார் வரை அனைவருடனும் தொடர்பு கொண்ட திருநாள் தைப்பூசத் திருநாள் ஆகும்.

தமிழ்நாடு, மலேசியா, சிங்கப்பூர், மொரீசியஸ், தமிழீழம், தென்னாப்பிரிக்கா, இங்கிலாந்து, கனடா, அமெரிக்கா என உலகின் அனைத்து மூலைகளிலும் உள்ள தமிழர்களால் இந்த திருநாள் கொண்டாடப்படுகிறது. தமிழர்களின் பாரம்பரிய பண்பாட்டுத் திருநாளைக் கொண்டாடும் அனைவருக்கும் வாழ்வில் வளமும், நலமும் கிடைக்க வேண்டும் என்று வாழ்த்துகிறேன்" என பதிவிட்டுள்ளார்.

TAGGED:

THAIPOOSAM 2026
TVK VIJAY
THAIPUSAM
தைப்பூசம்
TVK VIJAY WISH ON THAIPOOSAM

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.