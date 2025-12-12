ETV Bharat / state

75 -வது பிறந்தநாள்: ரஜினிக்கு பிரதமர் மோடி வாழ்த்து; 'வயதை வென்ற வசீகரம்' என ஸ்டாலின் புகழாரம்

ரஜினிகாந்தை 'தனது நண்பர்' என குறிப்பிட்டு தமிழக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் வாழ்த்தியுள்ளார்.

முதலமைச்சர் ஸ்டாலினுடன் ரஜினிகாந்த்
முதலமைச்சர் ஸ்டாலினுடன் ரஜினிகாந்த் (X / @CMOTamilnadu)
Published : December 12, 2025 at 10:03 AM IST

சென்னை: நடிகர் ரஜினிகாந்தின் 75-வது பிறந்தநாளுக்கு பிரதமர் மோடி, முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட அரசியல் தலைவர்கள் வாழ்த்துகளை தெரிவித்துள்ளனர்.

நடிகர் ரஜினிகாந்த் தனது 75வது பிறந்தாளை இன்று (டிச.12) கொண்டாடுகிறார். இந்த ஆண்டு பவள விழா என்பதால் அவருடைய பிறந்தநாளை ரசிகர்கள் வெகுசிறப்பாக கொண்டாடி வருகின்றனர். இந்திய திரையுலகின் ஜாம்பவானான சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி, முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின், எதிர்க்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி, சசிகலா உள்ளிட்ட பல்வேறு அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர்.

பல தலைமுறைகளை கவரும் நடிப்பாற்றல் - பிரதமர் மோடி

பிரதமர் மோடி தனது எக்ஸ் தள பக்கத்தில், 'ரஜினி திரைப்பட உலகில் 50 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்திருப்பதை குறிப்பிட்டு, 75வது பிறந்தநாள் என்னும் சிறப்பான தருணத்தில் வாழ்த்துகள்' என தெரிவித்துள்ளார். மேலும், 'ரஜினியின் நடிப்பாற்றல் பல தலைமுறைகளை கவர்ந்து, பாராட்டுகளை பெற்றிருப்பதாகவும், அவரது திரையுலக படைப்புகள் தொடர்ச்சியான முத்திரைகளை பதித்திருக்கின்றன' எனவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். தொடர்ந்து, அவரது நீண்டகால, ஆரோக்கியமான வாழ்க்கைக்காகப் பிரார்த்திப்பதாகவும் மோடி குறிப்பிட்டுள்ளார்.

கள்ளம் கபடமற்றவர் - முதலமைச்சர் ஸ்டாலின்

நடிகர் ரஜினிகாந்தை ‘என் நண்பர்’ என குறிப்பிட்டு முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலினும் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். ரஜிகாந்தை 'வயதை வென்ற வசீகரம்' என வர்ணித்ததோடு, உள்ளொன்று வைத்து புறமொன்று பேசாத கள்ளம் கபடமற்ற நெஞ்சம் கொண்டவர் என்றும் அவர் புகழாரம் சூட்டியுள்ளார். ரஜினி மேடையில் ஏறினாலே அனைவரையும் மகிழ்விப்பார் என்றும், ஆறிலிருந்து அறுபது வரைக்கும் அரை நூற்றாண்டாக கவர்ந்திழுக்கும் என் நண்பர் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்துக்கு உளம் நிறைந்த பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

ரஜினி மென்மேலும் பல வெற்றிப் படைப்புகளை அளித்து மக்களின் அன்போடும், ஆதரவோடும் அவருடைய வெற்றிக்கொடி பறக்கட்டும் என்று ஸ்டாலின் வாழ்த்தியுள்ளார்.

அசைக்க முடியாத பேராளுமை - ஈபிஎஸ்

ரஜினியின் 50 ஆண்டுகால திரைப்பயணத்தை குறிப்பிட்டு எதிர்க்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி வாழ்த்தியுள்ளார். அவருடைய பதிவில், 'தமிழ் திரையுலகின் அசைக்க முடியாத பேராளுமையாக 50 ஆண்டுகளாக கோலோச்சி வரும் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்துக்கு என் இதயங்கனிந்த வாழ்த்துகள் என்று குறிப்பிட்டு, திரையரங்குகளை திருவிழாக் கூடங்களாக மாற்றவல்ல தங்களின் Style Magic ரசிகர்களை மகிழ்விக்கட்டும் பல்லாண்டு' என்று புகழ்ந்துள்ளார்.

மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் தோழி சசிகலா, பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், பாஜக அண்ணாமலை உள்ளிட்ட முக்கிய பிரமுகர்களும் ரஜினியின் பிறந்தநாளுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர்.

வி.கே சசிகலா தனது எக்ஸ் பக்கத்தில், 'அன்பு சகோதரர் ரஜினிகாந்துக்கு வாழ்த்துகள்' என குறிப்பிட்டுள்ளார். 'எளிமையின் சிகரமாக தமிழக மக்களின் உள்ளங்களில் நிறைந்திருப்பவர் என்றும், கடின உழைப்பாலும், விடாமுயற்சியாலும், ஆண்டவனின் ஆசிர்வாதத்தாலும் வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது பெற்று மண்ணிற்கே பெருமை சேர்த்திருப்பதாக குறிப்பிட்டுள்ளார். வாழ்க்கையில் உச்ச நிலையை அடைந்தாலும் அவரது எளிமையான அணுகுமுறையை எண்ணி மிகவும் பெருமையடைகிறேன்' எனவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், '3 தலைமுறைகளை ஆக்கிரமித்தவர் என்றும், திரையுலக வானில் நட்சத்திரமாக மிளிர்பவர்' என்றும் குறிப்பிட்டு ரஜினிக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துகளை தெரிவித்துள்ளார்.

