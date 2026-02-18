சிபிஎம் கே.பாலகிருஷ்ணன் மனைவி மீது காவல் துறை தாக்குதலுக்கு வலுக்கும் கண்டனங்கள்
Published : February 18, 2026 at 4:43 PM IST
சென்னை: மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூத்த தலைவர் கே.பாலகிருஷ்ணனின் மனைவியும், மாற்றுத்திறனாளிகள் சங்கத்தின் பொதுச் செயலாளருமான ஜான்சிராணி மீது போலீசார் தாக்குதல் நடத்திய சம்பவத்திற்கு கடும் கண்டனம் எழுந்துள்ளது.
தங்களுக்கான மாத உதவித்தொகையை ரூ.5,500-ல் இருந்து ரூ.6 ஆயிரமாக உயர்த்து வழங்கக்கோரி மாற்றுத்திறனாளிகள் கடந்த சில நாட்களாக போராடி வருகின்றனர். அந்த வகையில், நேற்று காலையில் சிவானந்தம் சாலையில் கூடிய 1000-க்கும் மேற்பட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் பேரணியாக சென்று முதலமைச்சரிடம் மனுக் கொடுக்க திட்டமிட்டிருந்தனர்.
ஆனால், நேற்றைய தினம் சட்டப்பேரவையில் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் நடந்ததால் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூத்த தலைவர் பாலகிருஷ்ணனின் மனைவி ஜான்சிராணி உள்ளிட்ட பேரணியாக செல்ல முயன்ற அனைவரையும் கைது செய்த போலீசார், ராஜரத்தினம் ஸ்டேடியத்தில் அடைத்து வைத்தனர். மாலைக்கு பிறகு போலீசார் கலைந்து போக சொன்னபோது, அவர்கள் போராட்டத்தை தொடர விரும்பியதால், அனைவரையும் 17 மாநகர பேருந்துகளில் ஏற்றி சென்ற போலீசார் அலைக்கழித்துள்ளனர்.
குறிப்பாக, உணவு, தண்ணீர் கூட கொடுக்காமல் அவர்களை இரவு முழுவதும் பேருந்திலேயே வைத்து, சென்னையை சுற்றி வந்துள்ளனர். தொடர்ந்து நள்ளிரவு 2 மணியளவில் கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையத்தில் இறக்கிவிடச் சென்றபோது, போலீஸ் வாகனத்திலிருந்து இறங்க மறுத்த ஜான்சி ராணி உள்ளிட்ட நபர்களை போலீசார் கடுமையாகத் தாக்கியதாக கூறப்படுகிறது. அதனால், காயமடைந்த ஜான்சி ராணி சென்னை ராஜீவ்காந்தி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.
தற்போது, பேருந்திலிருந்து மாற்றுத்திறனாளி பெண் ஒருவர் பேசும் வீடியோ வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அந்த வீடியோவில், “பேருந்தின் கதவைக் கூட திறந்து வைக்க மாட்டுறாங்க. கை, கால் இல்லாத எங்களை தீவிரவாதிகளை நடத்துவது போல் நடத்துகின்றனர். விடிய விடிய பேருந்தில் வைத்து அலைக்கழிக்க சொன்ன அதிகாரி யார்? விடியல் அரசு விடியல் அரசு என்று கூறிவிட்டு, விடியாத ஒரு இரவை எங்களுக்கு காட்டிவிட்டனர். சென்னையை பார்க்காததுபோன்று, இரவு முழுவதும் சென்னையை சுற்றிக் காட்டுகிறார்கள். ஜனநாயகத்தை இந்த அரசு குழிதோண்டிப் புதைத்துவிட்டது” என வேதனை தெரிவித்தார்.
இந்த நிலையில், திமுக கூட்டணிக் கட்சியைச் சேர்ந்த மூத்த தலைவரின் மனைவியான ஜான்சி ராணி மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் மீது தாக்குதல் நடத்திய போலீசாரின் இரக்கமற்ற செயலுக்கு அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் பலரும் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
இதுகுறித்து அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவரது எக்ஸ் பக்கத்தில், “காவல்துறையின் ஈவு இரக்கமற்ற தாக்குதலில் சி.பி.எம் மூத்த தலைவர் தோழர் கே.பாலகிருஷ்ணனின் மனைவி ஜான்சிராணி படுகாயமடைந்து, மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருப்பதாக செய்திகள் வருகின்றன. திமுக கூட்டணிக் கட்சி தலைவரின் மனைவியே காவல்துறை தாக்குதலுக்கு ஆளாகும் நிலைதான் இன்று.
அனைத்து விதமான "கோரிக்கைக் குரல்களை" ஒடுக்க நினைப்பதுதான், திமுகவுடைய Fascist mentality-கான ஆதாரம். ஜனநாயக விரோத, பாசிச போக்கை கொள்கையாகக் கொண்டு, மாற்றுத்திறனாளிகளின் அடிப்படை உரிமைகளை கூட மறுத்து, தாக்குதல் நடத்தியுள்ள விடியா திமுக அரசுக்கு எனது கடும் கண்டனம்” எனப் பதிவிட்டுள்ளார்.
தொடர்ந்து தவெக ஆதவ் அர்ஜுனா அவரது எக்ஸ் பக்கத்தில், “"இப்படி ஒரு அரசை இதுவரை பார்த்ததில்லை. ஜனநாயகம் இந்த ஆட்சியில் குழிதோண்டி புதைக்கப்பட்டுள்ளது. இதையெல்லாம் செய்பவர்கள் மனநோயால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்களா?" என்று கைது செய்யப்பட்டவர்கள் கேட்கும் கேள்வி இந்த ஆட்சியின் அவலத்தை தோலுரிக்கிறது.
மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு வழங்கப்படும் உதவித் தொகையை உயர்த்தித்தரக் கோரி சென்னையில் அற வழியில் போராடி வரும் மாற்றுத் திறனாளிகள் மீது திமுக அரசு அடக்குமுறையை ஏவியிருப்பது வன்மையாகக் கண்டிக்கத்தக்கது.
குறிப்பாக, மாற்றுத்திறனாளிகள் சங்கத் தலைவரான ஜான்சிராணி, திமுக அரசின் இந்த அடக்குமுறையால் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் உள்ளார். திமுகவின் சர்வாதிகார ஆட்சியில் கூட்டணி கட்சித் தலைவர்கள் ஜனநாயக உரிமைக்காகப் போராடினாலும், இதுதான் நிலை என்று தெள்ளத் தெளிவாக புரிகிறது. மாண்புமிகு முதலமைச்சருக்கு இதெல்லாம் தெரியுமா? தமிழ்நாட்டின் அண்டை மாநிலங்கள் எல்லாம் கூடுதல் உதவித்தொகையினை மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு வழங்கிவரும்போது, எப்போதும் விளம்பர மோகத்தில் பெருமை பேசும் முதல்வர், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்குரிய நியாயமான தொகையைக் கொடுக்க மறுப்பது ஏன்?" என பதிவிட்டுள்ளார்.
பாமக அன்புமணி ராமதாஸ் எக்ஸ் பக்கத்தில், “மாற்றுத்திறனாளிகளின் கோரிக்கை மிகவும் நியாயமானது. மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு மாத உதவித்தொகையாக புதுச்சேரியில் ரூ.5,500 வரையிலும், தெலுங்கானாவில் ரூ.4,016, ஆந்திராவில் ரூ.15 ஆயிரம் வரையிலும் வழங்கப்படுகிறது. ஆனால், தமிழகத்தில் மிக குறைவாக வழங்கப்படுகிறது. மாற்றுத்திறனாளிகள் மீது ஆட்சியாளர்களுக்கு மனிதநேயம் இல்லை என்பதால் அடக்குமுறையை கட்டவிழ்த்து விடுகின்றனர். அடக்குமுறைகள் மூலம் உலகில் எதையும் சாதிக்க முடியாது. இதை உணர்ந்து கொண்டு மாற்றுத்திறனாளிகள் மீதான அடக்குமுறையை கைவிடுவதுடன், அவர்களின் கோரிக்கையையும் திமுக அரசு நிறைவேற்ற வேண்டும்” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.