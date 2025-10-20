ETV Bharat / state

களைகட்டும் தீபாவளி கொண்டாட்டம்! - பொதுமக்களுக்கு அரசியல் தலைவர்கள் வாழ்த்து!

தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி பிரதமர், குடியரசு தலைவர் உள்ளிட்ட அரசியல் தலைவர்கள் பலரும் தங்களது வாழ்த்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

தீபாவளி வாழ்த்து புகைப்படம்
தீபாவளி வாழ்த்து புகைப்படம் (@NainarBJP)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 20, 2025 at 9:20 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தீபாவளி பண்டிகை கோலாகமாக கொண்டாடப்பட்டு வரும் நிலையில், அரசியல் தலைவர்கள் பலரும் பொதுமக்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர்.

நாடு முழுவதும் தீபாவளி பண்டிகை இன்று (அக்.20) கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. காலையிலேயே அனைவரும் எழுந்து எண்ணெய் தேய்த்து நீராடிவிட்டு, புத்தாடை அணிந்து பூஜைகள் செய்து, குடும்பத்தினருடன் இனிப்பு பலகாரங்கள் உண்டு தீபாவளி கொண்டாட்டத்தை துவங்கியுள்ளனர். அதிகாலை முதலே வெடி சத்தம் காதை கிழிக்கும் வகையில் களைக் கட்டியுள்ளது.

இன்று கோயில்களில் சிறப்பு வழிபாடு நடத்தப்படும் என்பதால், பெரும்பாலானோர் கோயிலுக்கு சென்று சாமி தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். வெளியூருக்குச் சென்று வேலை பார்க்கும் நிறையப்பேர் தங்களது சொந்த ஊர்களுக்குச் சென்று குடும்பத்தினருடன் மகிழ்ச்சியாக தீபாவளியை கொண்டாடி வருகின்றனர். புதிதாக திருமணமான தம்பதிகள் தல தீபாவளியை கொண்டாடுகின்றனர். இந்த நிலையில், தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி பிரதமர், குடியரசு தலைவர் உள்ளிட்ட அரசியல் தலைவர்கள் பலர் தங்களது வாழ்த்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

குடியரசு தலைவர் திரௌபதி முர்மு, “இந்தியாவிலும், உலகெங்கிலும் உள்ள அனைத்து இந்தியர்களுக்கும் தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள். பண்டிகையை பாதுகாப்பாகவும், பொறுப்புடனும், சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த வகையிலும் கொண்டாட வேண்டும். இருளை வென்று ஒளியையும், அறியாமையை வென்று அறிவையும், தீமையை வென்று நன்மையையும் தரக்கூடியதாகவும் இந்த தீபாவளி பண்டிகை அமையட்டும்” என வாழ்த்தியுள்ளார்.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி, “அனைவருக்கும் தீபாவளி திருநாள் வாழ்த்துகள்! இந்த தீபத் திருநாள் நம் வாழ்வில் நல்லிணக்கம், மகிழ்ச்சி மற்றும் செழிப்பு ஆகியவை ஒளிரச் செய்யட்டும். நேர்மறை உணர்வு நம்மைச் சுற்றி நிலவட்டும்” என்று தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

இதையும் படிங்க: தீபாவளி 2025: நண்பர்களுக்கும், உறவினர்களுக்கும் அனுப்ப வாழ்த்து இதோ!

ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி, “இந்த நாள் இருளை நீக்கி ஒளியையும், இருளை நீக்கி வெற்றியையும், தீமையை நீக்கி நன்மையையும், அறியாமையை நீக்கி ஞானத்தையும் கொண்டாடும் நாள். லட்சுமி மாதா அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சி, ஆரோக்கியம் மற்றும் செழிப்பை அளித்து, வாழ்க்கையை அன்பு மற்றும் இரக்கத்தால் நிரப்பி, அமைதி மற்றும் ஒற்றுமையில் வேரூன்றிய ஒரு இணக்கமான சமூகத்தை வளர்க்கட்டும். அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சியான மற்றும் பாதுகாப்பான தீபாவளி வாழ்த்துகள்” என பதிவிட்டுள்ளார்.

அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி “அனைவருக்கும் உளங்கனிந்த தீபாவளி நல்வாழ்த்துள். இந்த இனிய திருநாளில் நாடெங்கும் அன்பும், அமைதியும் தழைக்கட்டும். துன்பங்கள் கரைந்து, ஒளிமயமான எதிர்காலம் பிறக்கட்டும். வேற்றுமை அகன்று, ஒற்றுமை ஓங்கட்டும். அனைவரது வாழ்விலும் வளமும் நலமும் பெருகட்டும்” என வாழ்த்தியுள்ளார்.

பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், “மக்கள் அனைவருக்கும் இனிய தீபாவளித் திருநாள் நல்வாழ்த்துகள். இன்றைய தினம், வாழ்க்கையில் இருள் நீங்கி, ஒளி பரவ இறைவன் அருள் புரிய வேண்டிக் கொள்கிறேன். இந்த தீபாவளித் திருநாளில், நாம் அனைவரும் ஒற்றுமையாக ஏற்றும் தீபங்கள், நம் பாரத தேசத்தை இவ்வுலகில் தனித்துவமாக மிளிரச் செய்யட்டும்” என வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

TAGGED:

தீபாவளி வாழ்த்துகள்
HAPPY DIWALI
POLITICAL LEADERS DIWALI WISH
DIWALI FESTIVAL
DIWALI CELEBRATION

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

குங்குமப்பூவில் இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டா? திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு 'டஃப்' கொடுக்கும் திருபாகம்!

ராமேஸ்வரம் கடல் காற்றில் இருந்து மின்சாரமா? ஆய்வாளர்களின் அற்புத கண்டுபிடிப்பு!

மணக்கும் மதுர மல்லி... மணக்காத விவசாயிகள் வாழ்க்கை... சென்ட் ஆலை அமைக்கப்படுவது எப்போது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.