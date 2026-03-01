முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் பிறந்தநாள்: மோடி, பினராயி விஜயன் உள்ளிட்டோர் வாழ்த்து
நடிகர் ரஜினிகாந்த் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு தொலைபேசி மூலமாக பிறந்தநாள் வாழ்த்து தெரிவித்தார்.
Published : March 1, 2026 at 11:17 AM IST
சென்னை: மு.க.ஸ்டாலின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, பிரதமர் மோடி, கேரள முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன் உள்ளிட்ட அரசியல் தலைவர்கள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர்.
தமிழ்நாடு முதலமைச்சரும், திமுக தலைவருமான மு.க.ஸ்டாலின், அவரது 73-வது பிறந்தநாளை இன்று வெகு விமர்சையாக கொண்டாடி வருகிறது. இந்த நிலையில், மு.க.ஸ்டாலினுக்கு அரசியல் தலைவர்கள், திரை பிரபலங்கள், கட்சி நிர்வாகிகள் உள்ளிட்ட பலரும் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.
அந்த வகையில், பிரதமர் மோடி அவரது எக்ஸ் பக்கத்தில், “தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள். அவர் நீண்ட ஆயுளும், நல்ல ஆரோக்கியமும் பெற்ற வாழ வேண்டும்” என வாழ்த்தியுள்ளார்.
கேரள முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன், “எனது அன்பு சகோதரரும், தமிழக முதல்வருமான மு.க.ஸ்டாலினுக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள். மக்கள் நலனுக்கான உங்கள் உறுதியான தலைமைத்துவமும், அர்ப்பணிப்பும் எங்களுக்கு உத்வேகத்தை அளிக்கிறது. இந்த நேரத்தில், நமது நாட்டின் ஜனநாயக மற்றும் மதச்சார்பற்ற நெறிமுறைகளை பிரிவினைவாத சக்திகளிடம் இருந்து பாதுகாப்பேன் என்று நீங்கள் கொண்டுள்ள உறுதியை வணங்குகிறேன்” என பதிவிட்டுள்ளார்.
தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி, “மு.க.ஸ்டாலினுக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள். அவர் நல்ல ஆரோக்கியத்துடனும், நீண்ட ஆயுளுடனும் வாழ பிரார்த்திக்கிறேன்” என தெரிவித்துள்ளார்.
திமுக எம்.பி கனிமொழி, “சமூக நீதியையும், தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சியையும் இருகண் எனக் கொண்டு, நாடு போற்றும் நல்லாட்சியை தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு வழங்கி வரும் முதலமைச்சரும், கட்சி தலைவருமான அண்ணன் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள். என்றும் உழைப்பிற்கு எடுத்துக்காட்டாகத் திகழும் அண்ணன் தளபதி அவர்கள், இன்னும் பல ஆண்டுகள் வளர்ச்சிப் பாதையில் தமிழ்நாட்டை வழிநடத்திச் செல்ல விழைகிறேன்” என பதிவிட்டுள்ளார்.
பாஜக முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை, “தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள். நல்ல உடல் ஆரோக்கியத்துடன் மக்களுக்கு சேவை செய்ய எல்லாம் வல்ல இறைவன் அவருக்கு அருள் புரியட்டும்” என தெரிவித்துள்ளார்.
காங்கிரஸ் எம்.பி மாணிக்கம் தாகூர், “தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் அண்ணன் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு இனிய பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துகள். நலனும் நீண்ட ஆயுளும், ஆரோக்கியமும் மகிழ்ச்சியும் எப்போதும் உங்களை சூழ வாழ்த்துகள். சமூக நீதி மற்றும் ஜனநாயகத்தை காக்கும் உங்கள் பயணம் தொடரட்டும்” என வாழ்த்தியுள்ளார்.
மநீம தலைவர் கமல்ஹாசன், “ஒரு சமூகத்தை முன்னேற்ற வேண்டுமானால், முதலில் பெண்களின் வாழ்வில் ஏற்றத்தைக் கொண்டு வரவேண்டும். இதை தமிழ்நாடு புரிந்துகொண்டது, அதன் வழியே செயல்படுகிறது என்பதன் அடையாளமாக எத்தனையெத்தனை திட்டங்கள். புதுமைப் பெண் திட்டம், நாளைய எதிர்காலத்துக்கான விதை விடியல் பயணம், ஒளியாய் நகரும் நம்பிக்கை நடை மகளிர் உரிமைத் தொகை - பெண்களின் எழுச்சியில் மாநிலத்தின் உயர்வு இவை வெறும் ஏட்டுத் திட்டங்களல்ல. மாற்றத்துக்கான நாற்றங்கால்கள். இவை அத்தனையையும் செய்து காட்டியவர் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர், என் நேசத்துக்கும் பாசத்துக்கும் உரிய நண்பர் ஸ்டாலினுக்கு இனிய பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துகள்” என பதிவிட்டுள்ளார்.
அதேபோல, விசிக தலைவர் திருமாவளவன், திராவிட இயக்க தமிழர் பேரவையின் தலைவர் சுப.வீரபாண்டியன், கவிஞர் வைரமுத்து, முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் உள்ளிட்ட பலரும் தங்களது வாழ்த்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர்.
மேலும், நடிகர் ரஜினிகாந்த் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஸ்டாலினுக்கு தொலைபேசி மூலமாக பிறந்தநாள் வாழ்த்து தெரிவித்தார்.