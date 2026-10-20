அரசியல் விமர்சனங்கள் நாகரிக வரம்புக்குள் இருக்க வேண்டும் - திருமாவளவன் அறிவுறுத்தல்
அரசியல் கட்சிகளில் உள்ள இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் கட்ட தலைவர்கள் நாகரிக வரம்பை மீறிப் பேசும் போக்கு நல்லதல்ல என திருமாவளவன் குறிப்பிட்டார்.
Published : October 20, 2026 at 4:10 PM IST
சென்னை: அரசியல் விமர்சனங்கள் நாகரிக வரம்புக்குள் இருக்க வேண்டும் என விசிக தலைவர் திருமாவளவன் அறிவுறுத்தி உள்ளார்.
சென்னை வளசரவாக்கத்தில் நடைபெற்ற தனியார் கண்ணாடிக் கடை திறப்பு விழாவில், அமைச்சர் வெங்கட்ரமணன், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு கடையைத் திறந்து வைத்தனர்.
இதைத்தொடர்ந்து செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த உணவுத்துறை அமைச்சர் வெங்கட்ரமணன், ரேஷன் கடைகளில் சன்ன ரக அரிசி குறைவாக விநியோகிக்கப்படுவதாக எழுந்துள்ள குற்றச்சாட்டு குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்தார்.
இதுதொடர்பாக பேசிய அவர், "பொதுமக்கள் அதிகம் பயன்படுத்தும் சன்ன ரக அரிசி கொள்முதல் செய்யப்பட்டு, தேவை உள்ள அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் அனுப்பி வைக்கப்பட்டு வருகிறது. எல் நினோ தாக்கத்தால் எதிர்காலத்தில் வறட்சி மற்றும் உணவு தானியப் பற்றாக்குறை வந்தால் அதையும் எதிர்கொள்ள அரசு தயாராக உள்ளது.
குறிப்பாக 2025-26 காலகட்டத்தில் 63 லட்சம் மெட்ரிக் டன் நெல் இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது. ரேஷன் கடைகளின் தேவையைக் கருத்தில் கொண்டு இரண்டு மாதங்களுக்குத் தேவையான அரிசி இருப்பு பராமரிக்கப்படுகிறது. மேலும், 8 லட்சம் மெட்ரிக் டன் நெல் கொள்முதல் செய்ய இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுவரை 3 லட்சம் மெட்ரிக் டன் கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளது. அரசு நிர்ணயித்துள்ள இலக்கை எட்டினால் உணவு தானியப் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டாலும், அதை எதிர்கொள்ளத் தயாராக இருக்க முடியும்" என்றார்.
டெல்டா மாவட்டங்களில் நெல் கொள்முதல் நிலையங்களை மறுசீரமைக்க வேண்டும் என்ற விவசாயிகளின் கோரிக்கை குறித்துப் பேசிய அமைச்சர், "வேளாண்மைத் துறை மூலம் வழங்கப்படும் விதைகள் மற்றும் வருவாய்த் துறை சேகரிக்கும் விவரங்களின் அடிப்படையில், எந்தெந்தப் பகுதிகளில் யார் நெல் பயிரிடுகின்றனர் என்பது கண்டறியப்பட்டு வருகிறது.
இதன் அடிப்படையில், சிறு மற்றும் குறு விவசாயிகள் அதிகம் உள்ள பகுதிகளுக்கு ஏற்றவாறு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் அமைக்கப்படுகின்றன. மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் ஏழு பேர் கொண்ட குழு செயல்படுகிறது. இதில் இரண்டு விவசாயிகளும் ஐந்து அரசு அதிகாரிகளும் இடம்பெற்றுள்ளனர். இந்தக் குழு ஆய்வு செய்து, தேவையான இடங்களில் கொள்முதல் நிலையங்களை அமைப்பது குறித்து முடிவெடுக்கும்" என்றார்.
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மேலும் பேசிய அவர், "உணவுப் பொருட்களின் விலை உயர்வால் சில உணவகங்களில் உணவின் தரம் குறைவதாகவும், உணவுப் பாதுகாப்புத் துறை அதிகாரிகள் போதிய ஆய்வுகளை மேற்கொள்வதில்லை என்ற புகார் பெறப்பட்டுள்ளது. சிறிய கடைகளில் தரம் தொடர்பான விதிமீறல்கள் நிகழ்வதாகவும், அவற்றைக் கட்டுப்படுத்த நகராட்சி மற்றும் மாநகராட்சிப் பகுதிகளில் மாவட்ட ஆட்சியர்கள் தலைமையில் ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு, குறைகள் சரிசெய்யப்பட்டு வருகிறது" என்றார்.
தொடர்ந்து முதல்வர் குறித்து திமுக பெண் பிரமுகர் பேசிய விவகாரம் தொடர்பாக பேசிய விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவன், "அரசியல் விமர்சனங்கள் நாகரிக வரம்புக்கு உட்பட்டு இருக்க வேண்டும். அரசியல் விமர்சனங்கள் எழுவது இயல்பான ஒன்றுதான். இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் கட்ட தலைவர்கள் நாகரிக வரம்பை மீறிப் பேசும் போக்கு நல்லதல்ல. இத்தகைய செயல்பாடுகள் அரசியலுக்கு ஆரோக்கியமானதல்ல" என்று தெரிவித்தார்.