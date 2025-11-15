ETV Bharat / state

திமுகவுக்கு சவால்களை ஏற்படுத்த காத்திருக்கும் மதுரை! தற்போதைய கள நிலவரம் என்ன?

நகர்ப்புறம் சார்ந்த மதுரை மேற்கு தொகுதியில் தொடர்ந்து வெற்றி பெற்று வரும் முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூவின் வெற்றியை தடுக்க இந்த முறை திமுக, அமைச்சர் மூர்த்தி மூலமாக தீவிரமாக காய் நகர்த்தி வருகிறது.

அண்ணா அறிவாலயம்
November 15, 2025

November 15, 2025

- By இரா. சிவக்குமார்

தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவை தேர்தல் இன்னும் சில மாதங்களில் நடைபெற உள்ளது. இந்த நிலையில் மதுரை மாவட்டத்தில் உள்ள 10 சட்டமன்ற தொகுதிகளில் திமுகவின் நிலை என்ன? என்பது குறித்த சிறப்பு தொகுப்பு....

சரிபாதியாக பங்கிட்டுக் கொண்ட திமுக, அதிமுக

கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டப் பேரவை தேர்தலில் மதுரை மாவட்டத்தை பொறுத்தவரை அதில் உள்ள 10 சட்டமன்ற தொகுதிகளில் 5-ல் திமுகவும் 5-ல் அதிமுகவும் வெற்றி பெற்றன. வரும் 2026 ஆம் ஆண்டு சட்டப் பேரவை தேர்தல் திமுகவுக்கு சவாலை ஏற்படுத்த அதிக வாய்ப்பு உள்ளன. 2021 ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் அதிமுக மீது பெரிதாக எந்த விமர்சனமும் இல்லாத நிலையிலும் கூட்டணி பலத்தால் அதிமுகவுக்கு ஈடு கொடுத்தது திமுக. இருந்த போதும் கூட மதுரை மாவட்டத்தின் 10 சட்டமன்ற தொகுதிகளில் 5-ஐ மட்டுமே திமுக கூட்டணியால் வெல்ல முடிந்தது.

பம்பரமாய் சுற்றி வரும் அமைச்சர் மூர்த்தி

இதனால் தான், கட்சியின் தீவிர களப்பணியாளரான அமைச்சர் மூர்த்தியை வரும் சட்டப் பேரவை தேர்தலுக்கான மதுரை மாவட்ட பொறுப்பாளராக நியமித்துள்ளது திமுக தலைமை. இவற்றில் திமுக வெல்வதற்குரிய உத்திகளை வகுக்க வேண்டும் என்ற தலைமையின் வேண்டுகோளை ஏற்று அமைச்சர் மூர்த்தி தற்போது பம்பரமாய் சுற்றிச் சுழன்று கொண்டிருக்கிறார். கடந்த அதிமுக ஆட்சியின் போது மதுரை மாவட்டத்திற்கு செல்லூர் ராஜு, ஆர்.பி.உதயகுமார் என இரண்டு அமைச்சர்கள் தேர்தல் பணிகளை செய்தனர். ஆட்சி மாற்றத்திற்குப் பிறகு திமுக அமைச்சரவையிலும் மதுரை மாவட்டத்தில் மூர்த்தி மற்றும் பி.டி.ஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் ஆகியோர் அமைச்சர்களாக உள்ளனர்.

அமைச்சர் பி.டி.ஆருக்கு மீண்டும் வாய்ப்பு

மதுரை மத்திய தொகுதியில் வெற்றி பெற்ற தகவல் தொழில்நுட்பத் துறை அமைச்சர் பி.டி.ஆர். பழனிவேல் தியாகராஜன், தொகுதி மக்களிடம் தற்போது குறைகளை கேட்டறிந்து வருகிறார். ஏறக்குறைய தேர்தல் பணிகளை தொடங்கி விட்டார் என்று தான் சொல்ல வேண்டும். நீதிக்கட்சி தலைவர் பி.டி.ராஜன் காலத்திலிருந்து பாரம்பரியமிக்க அரசியல் குடும்பம் என்பதால், அதன் தொடர்ச்சியாக அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் மீது திமுக தலைமைக்கு எப்போதும் மதிப்பு உண்டு. ஆகையால் தொடர்ச்சியாக மூன்றாவது முறையாக மதுரை மத்திய தொகுதியில் பி.டி.ஆர். பழனிவேல் தியாகராஜன் போட்டியிட வாய்ப்பு கிடைக்கும் என அவரது ஆதரவாளர்கள் கூறுகின்றனர்.

அமைச்சர் பி.டி.ஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன்
அமைச்சர் பி.டி.ஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன்

மாநகராட்சி வரி முறைகேடு ஊழல்

மேலும் அவர்கள் கூறுகையில், 'தொகுதியில் நடைபெற்று வரும் வளர்ச்சி பணிகள் குறித்து அவ்வப்போது அறிக்கை தயாரித்து பொதுமக்களிடம் வழங்கி வருகிறார்.‌ படித்தவர்கள் நிறைந்துள்ள மதுரை மத்தி தொகுதியில் தொடர்ந்து அவர் செல்வாக்கை வளர்த்து வருகிறார். தொகுதி மேம்பாட்டு அறிக்கை வேறு எந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் செய்யாத ஒன்றாகும்' என்றனர்.

மாநகராட்சி புதிய மேயர் தேர்வு ஒத்திவைப்பு

மதுரை மாநகராட்சியில் நடைபெற்ற வரி முறைகேடு ஊழல் புகாரில் திமுகவைச் சேர்ந்த மண்டல தலைவர்கள், நிலைக் குழு தலைவர்கள் மற்றும் மேயர் ஆகியோர் தங்களது பதவியை ராஜிநாமா செய்துள்ளனர். இந்த சம்பவம் திமுகவுக்கு பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ள காரணத்தால், மேயராக பொறுப்பு வகித்த இந்திராணி, பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் ஆதரவாளர் என்பதால், உட்கட்சி பூசலால் பி.டி.ஆர் பின்னடைவை சந்தித்துள்ளதாக அமைச்சர் மூர்த்தியின் ஆதரவாளர்கள் கருதுகின்றனர்.

தற்போதைய சூழலில் மதுரை மாநகராட்சிக்கு புதிய மேயரை தேர்ந்தெடுக்கும் முயற்சியை திமுக தலைமை ஒத்தி வைத்துள்ளது. இதில் வெளிப்படும் கோஷ்டி மோதல் கட்சிக்கு மேலும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தி விடக் கூடாது என்பதில் மிக கவனமாக இருக்கிற காரணத்தால், சட்டப் பேரவை தேர்தலுக்கான பணிகளில் மட்டும் தற்போது கட்சி நிர்வாகிகளையும், அமைச்சர்களையும் தீவிரம் காட்ட அறிவுறுத்தியுள்ளதாக திமுகவினர் கூறுகின்றனர்.

அமைச்சர் மூர்த்தி
அமைச்சர் மூர்த்தி

செல்லூர் ராஜுவின் வெற்றியை தடுக்க தீவிரம்

மதுரை மத்தி, மதுரை வடக்கு, மதுரை தெற்கு, மதுரை மேற்கு, மதுரை கிழக்கு என நகர்ப்புறம் சார்ந்த சட்டமன்ற தொகுதிகளில் மதுரை மேற்கு சட்டமன்ற தொகுதியை தவிர பிற அனைத்திலும் திமுகவும் அதன் கூட்டணி கட்சிகளும் வெற்றி பெற்றவை. அதே போன்று திருப்பரங்குன்றம், திருமங்கலம், மேலூர், உசிலம்பட்டி, சோழவந்தான் என புறநகர் சார்ந்த சட்டமன்ற தொகுதிகளில் சோழவந்தானை தவிர அனைத்தும் அதிமுக வெற்றி பெற்ற தொகுதிகளாகும். நகர்ப்புறம் சார்ந்த மதுரை மேற்கு தொகுதியில் தொடர்ந்து வெற்றி பெற்று வரும் முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜுவின் வெற்றியை தடுக்க இந்த முறை திமுக, அமைச்சர் மூர்த்தி மூலமாக தீவிரமாக காய் நகர்த்தி வருகிறது.

தேர்தல்களில் திமுகவுக்கு பதிவான வாக்கு சதவீதம்

கடந்த 2021 சட்டமன்றத் தேர்தல் மற்றும் 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தல்களில் சட்டமன்ற தொகுதிவாரியாக திமுக மற்றும் அதன் கூட்டணிக்கு பதிவான வாக்குகள் விவரம் வருமாறு:

தொகுதியின்

பெயர்

திமுக கூட்டணி

பெற்ற வாக்குகள்

(சதவீதத்தில்)

1மதுரை மத்தி48.99
2மதுரை கிழக்கு51.59
3மதுரை மேற்கு 37.07
4மதுரை வடக்கு 47.11
5மதுரை தெற்கு 42.49
6திருப்பரங்குன்றம்31.46
7திருமங்கலம் 39.12
8உசிலம்பட்டி 30.01
9சோழவந்தான் 48.04
10மேலூர் 26.36

அதிமுக, பாஜக வாக்கு சதவிகிதத்தால் கலக்கத்தில் திமுக?

2024 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் திமுக கூட்டணியில் உள்ள மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு மதுரை தொகுதி ஒதுக்கப்பட்டது. மதுரை மாவட்டத்தின் 6 சட்டமன்ற தொகுதிகளை உள்ளடக்கிய இந்த மக்களவை தொகுதியில் 43.60% வாக்குகளை பெற்று சு.வெங்கடேசன் வெற்றி பெற்றார். இந்த தேர்தலில் அதிமுக 20.75% மற்றும் பாஜக 22.38% வாக்குகள் பெற்றன. இரு கட்சிகளும் தனித்தனியாக நின்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. பலம் வாய்ந்த கூட்டணியை அமைத்திருந்த போதும் அதிமுக மற்றும் பாஜகவின் வாக்கு சதவிகிதம் திமுக கூட்டணிக்கு சற்று கலக்கத்தை ஏற்படுத்தலாம்.

மு.க.அழகிரி
மு.க.அழகிரி

மு.க.அழகிரி ஆதரவாளர்களுக்கு நிர்வாகிகள் எதிர்ப்பு

இந்நிலையில் முன்னாள் மத்திய அமைச்சரும், திமுகவின் முன்னாள் தென்மண்டல அமைப்பு செயலாளருமான மு.க.அழகிரி தீவிர அரசியல் செயல்பாடுகளில் இருந்து தற்போது ஒதுங்கி இருந்தாலும் தனது ஆதரவாளர்களை கட்சியில் சேர்க்க தொடர்ந்து முயற்சி மேற்கொண்டு வருகிறார்.‌ கடந்த மே 31 ஆம் தேதி மதுரை வந்த திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின், மு.க.அழகிரி வீட்டிற்கு சென்று அவரை சந்தித்தார். அப்போது தன்னுடைய ஆதரவாளர்களை திமுகவில் மீண்டும் இணைத்துக் கொள்ள அழகிரி வலியுறுத்தினார். அதற்கு மதுரையில் உள்ள திமுகவின் முக்கிய நிர்வாகிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால் இதுவரை அது நடக்கவில்லை.

அழகிரி ஆதரவாளர் மதுரை முன்னாள் துணை மேயர்

இது குறித்து அழகிரியின் தீவிர ஆதரவாளரும், மதுரை மாநகராட்சியின் முன்னாள் துணை மேயருமான மன்னனிடம் கேட்ட போது, 'திமுகவில் இணைந்து பணியாற்ற நாங்கள் தொடர்ந்து கோரிக்கை விடுத்து வருகிறோம். அவ்வாறு எங்களை இணைத்தால் வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் தீவிரமாக கட்சிப் பணியாற்றுவோம். இல்லாவிடில் திமுக சின்னத்திற்கு வாக்களித்து விட்டு எங்களது சொந்தப் பணிகளை மேற்கொள்வோம். இதற்கு மேல் எதுவும் சொல்வதற்கில்லை' என்றார்.

திமுக அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ். பாரதி
திமுக அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ். பாரதி

''திமுக ஒற்றை குறிக்கோள் என்ன?'' - ஆர்.எஸ். பாரதி

இது குறித்து திமுக அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ். பாரதியை தொடர்பு கொண்டு கேட்டோம். அப்போது பேசிய அவர், 'கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு தேர்தலுக்கும் வரப் போகிற 2026 ஆம் ஆண்டு சட்டப் பேரவை தேர்தலுக்கும் நிறைய வேறுபாடுகள் உள்ளன. கடந்த 4 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையிலான திமுக அரசு பல்வேறு மக்கள் நலத் திட்டங்களை கொண்டு வந்துள்ளது. இந்த அடிப்படையில் தான் பொதுமக்கள் வாக்களிப்பார்கள்.

மதுரை மாவட்டத்தில் மட்டுமல்ல தமிழகம் முழுவதும் கட்சிக்குள் முரண்பாடுகள் இருப்பின் அவற்றை எல்லாம் மு.க.ஸ்டாலின் என்ற ஒற்றை தலைமையும், அவர் கொண்டு வந்த திட்டங்களும் சரி செய்து விடும். அழகிரி ஆதரவாளர்கள் இப்போதும் திமுகவுக்கு தான் தீவிர ஆதரவாளர்களாக இருக்கிறார்கள். ஆகையால் அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை. மதுரை மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து தொகுதிகளையும் கைப்பற்றுவது தான் திமுகவின் ஒற்றை குறிக்கோள். அந்த அடிப்படையில் தான் அமைச்சர்கள் மூர்த்தியும், பி.டி.ஆர். பழனிவேல் தியாகராஜனும் செயல்படுகிறார்கள்' என்றார்.

2026-ம் ஆண்டு சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் மதுரை மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து தொகுதிகளையும் கைப்பற்ற திமுகவும், அதிமுகவும் இப்போதே தீவிரமாக இறங்கி களப்பணி செய்து வருகின்றன. இந்த நிலையில் வெற்றி யாருக்கு கிடைக்கப் போகிறது? என்பது கட்சிகளின் தீவிர செயல்பாடுகளும், உத்திகளும் மட்டுமல்லாமல் வாக்காளர்களும் தான் தீர்மானிக்கப் போகிறார்கள்.

POLITICAL NEWS TAMIL NADU
DMK MADURAI
மதுரை திமுக
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல்
MADURAI DMK

