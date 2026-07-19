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விசாரணை என்ற பெயரில் இளம் பெண்ணுக்கு பாலியல் தொல்லை - காவலர் அதிரடி கைது

'காவல் உதவி' செயலி குறித்து பள்ளி, கல்லூரி மாணவிகள் மத்தியில் காவல்துறையினர் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி வருகின்றனர்

துடியலூர் காவல் நிலையம்
துடியலூர் காவல் நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 19, 2026 at 6:31 PM IST

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கோயம்புத்தூர்: ரோந்துப் பணியின்போது பெண்ணுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த காவலர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், துடியலூர் காவல் எல்லைக்குட்பட்ட இரண்டாம் நிலைக்காவலர் வினோத்குமார் (வயது 35). கடந்த ஜூலை 15- ஆம் தேதி அன்று மாலை வெள்ளக்கிணறு ஹவுசிங் போர்டு பகுதியில் ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தார். அப்போது அங்கு இளம்பெண் ஒருவர் தனது ஆண் நண்பருடன் அமர்ந்துப் பேசிக் கொண்டிருந்தார். காவலர் வினோத்குமார் அவர்களிடம் விசாரித்ததுடன், இளம்பெண்ணிடம் தனியாக விசாரிக்க வேண்டும் எனக்கூறி அவரை தனியே அழைத்துச் சென்று பாலியல் தொல்லை கொடுத்துள்ளார்.

அதைத் தொடர்ந்து, அந்த பெண் கூச்சலிடவே காவலர் அங்கிருந்து சென்றுவிட்டார். இது குறித்து துடியலூர் காவல் நிலையத்தில் பாதிக்கப்பட்ட பெண் புகார் அளித்தார். இதையடுத்து, காவலர் வினோத்குமாரை பிடித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தினர். அதில் அவர் இளம்பெண்ணுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்தது உறுதிச் செய்யப்பட்டது. இதையடுத்து, காவலர் வினோத்குமார் மீது வழக்குப்பதிவு செய்த காவல்துறையினர் அவரை கைது செய்தனர்.

இது குறித்து நாம் தமிழர் கட்சியைச் சேர்ந்த நிர்வாகியும், சமூக ஆர்வலருமான வழக்கறிஞர் விஜயராகவன் கூறுகையில், "சமீப காலமாக தமிழ்நாட்டில் பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் வழக்குகள் அதிகரித்து வருகிறது. குறிப்பாக, கடந்த ஒரு மாத காலமாக அதிகரித்து வரும் பாலியல் புகார் குறித்து காவல்துறை உரிய முறையில் விசாரணை செய்வதில்லை. இந்த சூழலில் காவல்துறையைச் சேர்ந்த காவலர் ஒருவர், ஆண் நண்பருடன் பேசிக் கொண்டிருந்த பெண்ணிடம் சென்று பாலியல் அத்துமீறலில் ஈடுபட்டுள்ளது அதிர்ச்சியளிக்கிறது.

வேலியே பயிரை மேய்வது போல் இந்த சம்பவம் அமைந்துள்ளது. இது தொடர்பாக காவல்துறை உயரதிகாரிகள் உரிய விசாரணை நடத்திட வேண்டும். பணிச்சுமையில் உள்ள காவலர்களுக்கு மன அழுத்தத்தைக் குறைக்கும் வகுப்புகளை நடத்த வேண்டும்" என்றார்.

தமிழ்நாட்டில் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களைத் தடுக்கும் வகையில் தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் 'சிங்கப்பெண்' சிறப்பு அதிரடிப்படைத் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல், 'Kaaval Uthavi' என்ற பெயரில் ஆண்ட்ராய்டு மொபைல் செயலியும் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த செயலி குறித்து பள்ளி, கல்லூரி மாணவிகள் மத்தியில் காவல்துறையினர் தொடர்ந்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி வருகின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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TAGGED:

பெண்ணுக்கு பாலியல் தொல்லை
காவலர் கைது
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