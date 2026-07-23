ஜனநாயகன்: பாலபிஷேகம் செய்ய கட்-அவுட் மீது ஏறிய ரசிகர் - சட்டையை பிடித்து இழுத்து சென்ற போலீஸ்
மாவட்ட செயலாளரின் கோரிக்கையை ஏற்ற போலீசார், ராட்சத கட்அவுட்டில் ஏறிய விஜய் ரசிகரை எச்சரித்து அனுப்பினர்.
Published : July 23, 2026 at 4:10 PM IST
திருநெல்வேலி: காவல்துறையின் விதிகளை மீறி, ராட்சத கட்-அவுட் மீதேறி பால் அபிஷேகம் செய்ய முயன்ற ரசிகரை போலீசார் சட்டையை பிடித்து இழுத்து சென்றதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் நடித்துள்ள 'ஜனநாயகன்' (Jana Nayagan) திரைப்படம் கடந்த பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு வெளியாக இருந்தது. ஆனால், தணிக்கை சான்றிதழ் பிரச்சனை காரணமாக படம் வெளியாவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டது.
இந்நிலையில், கடந்த இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பு இப்படத்திற்கு 'A' சான்றிதழை வழங்கியது தணிக்கை வாரியம். நீண்ட இழுபறிகளுக்குப் பிறகு, விஜயின் ஜனநாயகன் திரைப்படம் இன்று (ஜூலை 23) உலகம் முழுவதும் உள்ள திரையரங்குகளில் வெளியாகியுள்ளது. இது விஜயின் கடைசி திரைப்படம் என்பதால், அவரது ரசிகர்கள் கோலாகலமாக கொண்டாடி வருகின்றனர்.
அந்த வகையில், ஜனநாயகன் படத்தின் வெளியீட்டை முன்னிட்டு திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் உள்ள திரையரங்குகள் விழாக்கோலம் பூண்டன. திருநெல்வேலி சந்திப்பில் உள்ள ராம் முத்துராம் திரையரங்கில், அதிகாலை முதலே ஏராளமான ரசிகர்கள் திரண்டு வந்து உற்சாகமாக கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
குறிப்பாக, மேளதாளங்கள் முழங்க, பட்டாசுகள் வெடித்து, வண்ண விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்ட திரையரங்கின் முன்பகுதியில் ஆடிப்பாடி தங்களது மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர்.
மேலும், பிரம்மாண்ட விளம்பர பதாகைகள் மற்றும் பேனர்கள் அமைக்கப்பட்டிருந்தது. ரசிகர்கள் கோஷங்களை எழுப்பி, படத்தின் வெளியீட்டை திருவிழா போன்று கொண்டாடினர். இதனால் அப்பகுதிகளில் பரபரப்பான சூழல் நிலவியது. இதனால், பாதுகாப்பு மற்றும் கூட்ட நெரிசலை ஒழுங்குபடுத்த காவல்துறையினரும் தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்ளனர்.
இதுபோன்ற சூழலில், ரசிகர் ஒருவர் ராட்சத கட்-அவுட்டில் ஏறி, விஜய் படத்திற்கு பால் அபிஷேகம் செய்தார். அப்போது, விதிகளை மீறி இவ்வாறு செயல்படக்கூடாது என்று போலீசார் எச்சரித்தனர். அதையும் மீறி பால் அபிஷேகம் செய்த ரசிகரை போலீசார் சட்டையைப் பிடித்து இழுத்து சென்றதால் பரபரப்பு நிலவியது.
இதையடுத்து, சம்பவ இடத்திற்கு வந்த தவெக மாவட்ட செயலாளர் ராஜகோபால் போலீசரிடம் பேசி சமாதானப்படுத்தினார். மேலும், அங்கு திரண்ட ரசிகர்களையும் அவர் கட்டுப்படுத்தினார். பின்னர், மாவட்ட செயலாளரின் கோரிக்கையை ஏற்ற போலீசார், ரசிகர்களை எச்சரித்து அனுப்பி வைத்தனர்.