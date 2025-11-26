'என் பையன் எங்க இருக்கானோ?' காணாமல் போன சிறுவனை ஏஐ உதவியுடன் தேடும் போலீசார்
சென்னை: இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு காணாமல் போன சிறுவனை செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) தொழில்நுட்பத்தின் உதவியுடன் தோற்றத்தை மாற்றி போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
சென்னை, தாம்பரம் அடுத்த சேலையூர் பதுவஞ்சேரி அண்ணா தெரு பகுதியைச் சேர்ந்தவர்கள் சதீஷ் குமார், உஷா தம்பதி. இவர்களது மகன் கிரிஷ்வந்த் (15). இவர் கடந்த கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் அன்று காலை 8.15 மணி அளவில் பள்ளிக்குச் சென்றுள்ளார். அப்போது கிரிஷ்வந்துக்கு 13 வயது. இதையடுத்து அன்று மாலை பள்ளி முடிந்தவுடன் வீட்டிற்கு வந்த கிரிஷ்வந்த், பள்ளி சீருடையை மாற்றிவிட்டு வீட்டில் இருந்து அவரது சைக்கிளை எடுத்துக் கொண்டு வெளியில் சென்றுள்ளார். பின்னர் வெகு நேரம் ஆகியும் சிறுவன் வீடு திரும்பவில்லை.
இதையடுத்து அவரது குடும்பத்தினர் கிரிஷ்வந்தை பல இடங்களில் தேடி பார்த்துள்ளனர் மேலும், அவரது நண்பர்கள் வீடு, சிறுவர்கள் விளையாடும் இடங்கள் என அனைத்து இடங்களிலும் தேடிப் பார்த்தனர். ஆனால் கிருஷ்வந்த் எங்கும் கிடைக்கவில்லை. இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த அவரது பெற்றோர் இது குறித்து சேலையூர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர்.
புகாரின் அடிப்படையில் சேலையூர் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து, சிறுவன் வீட்டில் இருந்து சென்ற பகுதிகளில் இருந்த சிசிடிவி காட்சிகளை கைப்பற்றி சிறுவனை தீவிரமாக தேடி வந்தனர். ஆனால் போலீசாரின் தேடுதலிலும் சிறுவன் கிடைக்கவில்லை. பின்பு சிறுவன் காணாமல் போனது குறித்து சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது. இதையடுத்து நீதிமன்ற உத்தரவின்படி, வழக்கு சென்னை பெருநகர காவல் மனித கடத்தல் தடுப்பு பிரிவுக்கு மாற்றப்பட்டு போலீசார் புலன் விசாரணை செய்து வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு காணாமல் போன சிறுவன் கிரிஷ்வந்துக்கு 13 வயது இருந்த நிலையில், அவரது புகைப்படத்தை மனித கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு போலீசார் செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) தொழில்நுட்பத்தின் உதவியுடன் சிறுவனின் புகைப்படத்தை 15 வயதுக்கேற்ப மாற்றியுள்ளனர்.
13 வயதில் காணாமல் போன சிறுவன் 15 வயதில் எப்படி இருப்பான்? என்பது போல் சித்தரிக்கப்பட்ட மாதிரி புகைப்படங்கள் தயார் செய்யப்பட்டு, அனைத்து காவல் நிலையங்கள் மற்றும் தனியார் குழந்தைகள் அமைப்புகளுக்கு அனுப்பப்பட்டு தீவிர விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
அத்துடன், சிறுவன் தற்போது 5 அடி உயரம், மாநிறம், ஒல்லியான உடல் தேகம், தமிழ் மொழி பேசக் கூடியவர் மற்றும் அவரது மூக்கில் மூன்று மச்சம் மற்றும் மார்பு குழியில் ஒரு தழும்பு இருப்பதையும் இணைத்து செயற்கை நுண்ணறிவு மூலம் தயாரிக்கப்பட்ட புகைப்படத்தை வெளியிட்டு தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.
மேலும், காணாமல் போன சிறுவனை பற்றி தகவல் தெரிந்தால், சென்னை பெருநகர காவல் மனித கடத்தல் தடுப்பு பிரிவிற்கு தகவல் தெரிவிக்கும்படி வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர். இதற்காக சென்னை பெருநகர மனித கடத்தல் பிரிவு காவல் ஆய்வாளரின் 99401 54325 அலைபேசி எண்ணையும் வெளியிட்டுள்ளனர்.