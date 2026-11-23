திருப்பரங்குன்றம் மலைக்குச் செல்ல வந்த நைஜீரிய சுற்றுலா பயணிகள் - திருப்பி அனுப்பிய காவல் துறை
வெளிநாட்டுச் சுற்றுலாப் பயணிகள் தங்களது கடவுச்சீட்டை (பாஸ்போர்ட்) கோவில் நிர்வாக அலுவலகத்தில் காண்பித்து, உரிய அனுமதி கடிதம் பெற்ற பின்னரே, மலைக்குச் செல்ல முடியும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
Published : November 23, 2026 at 5:20 PM IST
மதுரை: கார்த்திகை தீபத் திருவிழாவை முன்னிட்டு, திருப்பரங்குன்றம் மலை மீது பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், மலைக்குச் செல்ல வந்த நைஜீரிய சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு காவல் துறையினர் அனுமதி மறுத்து, திருப்பி அனுப்பினர்.
முருகப்பெருமானின் அறுபடை வீடுகளில் முதற்படை வீடான மதுரை திருப்பரங்குன்றத்தில் கார்த்திகை தீபத் திருவிழா நாளை நடைபெற உள்ளது. இதையொட்டி, திருப்பரங்குன்றம் மலை மற்றும் கோவில் வளாகப் பகுதிகளில் காவல் துறையினர் தீவிர பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
மலையின் மீது செல்லும் பொதுமக்களும் பக்தர்களும் தங்கள் ஆதார் அடையாள அட்டையைக் காண்பித்து அனுமதி பெற வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. அதே போல், வெளிநாட்டுச் சுற்றுலாப் பயணிகள் தங்களது கடவுச்சீட்டை (பாஸ்போர்ட்) கோவில் நிர்வாக அலுவலகத்தில் காண்பித்து, உரிய அனுமதிக் கடிதம் பெற்ற பின்னரே, மலைக்குச் செல்ல முடியும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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இந்நிலையில், நைஜீரிய நாட்டைச் சேர்ந்த 6 சுற்றுலாப் பயணிகள், திருப்பரங்குன்றம் மலைக்குச் செல்ல இன்று வந்தனர். அப்போது பாதுகாப்புப் பணியில் இருந்த காவல் துறையினர் அவர்களைத் தடுத்து நிறுத்தி விசாரித்தனர்.
அவர்களிடம் கோவில் நிர்வாகத்தின் அனுமதிக் கடிதம் இல்லாததால், பாஸ்போர்ட்டைக் கோவில் அலுவலகத்தில் காண்பித்து உரிய அனுமதி பெற்று வருமாறு காவல் துறையினர் அறிவுறுத்தினர். மேலும், கார்த்திகை தீபத் திருவிழாவையொட்டி பாதுகாப்பு நடைமுறைகள் கடுமையாக்கப்பட்டுள்ளதால், அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு வெளிநாட்டுப் பயணிகள் மலைக்குச் செல்ல அனுமதி இல்லை என்று கூறி, இரண்டு நாட்கள் கழித்து வருமாறு அவர்களைத் திருப்பி அனுப்பினர்.
இதற்கிடையே, நாளை நடைபெறவுள்ள கார்த்திகை தீபத் திருவிழாவையொட்டி, திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் எந்த இடத்தில் தீபம் ஏற்றப்படும் என்பது தொடர்பான விவகாரம் கவனம் பெற்றுள்ள நிலையில், மலை முழுவதும் காவல் துறையினரின் தீவிர கண்காணிப்பு தொடர்கிறது.
ஏற்கெனவே, திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள தூணில் தீபம் ஏற்றுவது தொடர்பான வழக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தை தொடர்ந்து, உச்சநீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளது. தீபத் திருநாளன்று ஒருமுறை மட்டும் மலை உச்சியில் உள்ள தூணில் தீபம் ஏற்றலாம் என்று உச்சநீதிமன்றம் அளித்துள்ள அனுமதியை எதிர்த்து தமிழ்நாடு அரசு சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்துள்ளது.
இந்த சூழலில், மலை மீது செல்வதற்கு வந்த வெளிநாட்டு பயணிகளை காவல் துறையினர் திருப்பி அனுப்பி உள்ளனர்.