முதல்வர் விஜய் - த்ரிஷா குறித்த சர்ச்சை பேச்சு: உதயநிதி ஸ்டாலினை விசாரணைக்கு அழைத்து சென்ற போலீசார்
முதலமைச்சர் விஜய் - நடிகை த்ரிஷா குறித்து உதயநிதி பேசியது சர்ச்சையை கிளப்பிய நிலையில், நீலாங்கரையிலுள்ள அவரது வீட்டின் முன்பு போலீசார் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
Published : August 4, 2026 at 11:12 AM IST
சென்னை: முதலமைச்சர் விஜய் மற்றும் நடிகை த்ரிஷா குறித்த சர்ச்சை பேச்சு வழக்கில் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலினை கைது செய்ய தடை விதிக்கக் கோரி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் அவசர முறையீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், காவல்துறையினர் அவரை விசாரணைக்காக அழைத்து சென்றுள்ளனர்.
விவசாயிகள் நலனிலும், காவிரி விவகாரத்திலும் த.வெ.க அரசு அலட்சியமாக செயல்படுவதாக கூறி, தஞ்சாவூரில் தி.மு.க சார்பில் நேற்று (ஆகஸ்ட் 3) கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. இந்த ஆர்ப்பாட்டத்துக்கு எதிர்க்கட்சித் தலைவரும், தி.மு.க மாநில இளைஞரணி செயலாளருமான உதயநிதி ஸ்டாலின் தலைமை வகித்து உரையாற்றினார். இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் பல்வேறு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த தி.மு.க-வினரும், விவசாயிகளும் கலந்து கொண்டனர்.
CM விஜய் - த்ரிஷா குறித்து சர்ச்சை பேச்சு - உதயநிதி வீட்டில் போலீசார் குவிப்பு#UdhyanidhiStalin | #UdhayanidhiStalinarrest | #ActressTrisha | #cmvijay | #EtvBharatTamilNadu pic.twitter.com/AWDZO7T5Ra— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) August 4, 2026
அவர் பேசுகையில், காவிரி விவகாரம் குறித்து த.வெ.க அரசை கடுமையாக விமர்சித்தார். அப்போது கூட்டத்தில் இருந்தவர்கள் ‘த்ரிஷா த்ரிஷா’ என்று கூச்சலிட, அதற்கு உதயநிதி இரட்டை அர்த்தத்தில் பேசியதாக சர்ச்சை வெடித்தது. அவருடைய இந்த பேச்சக்கு பல்வேறு தரப்புகளிலிருந்தும் கண்டனங்கள் வலுத்து வருகின்றன. இதனிடையே அமைச்சர்கள் ஆதவ் அர்ஜுனா, என். ஆனந்த், அண்ணாமலை மற்றும் குஷ்பு உள்ளிட்ட அரசியல் பிரபலங்கள் கண்டனங்களை தெரிவித்திருந்தனர்.
மேலும், நடிகை த்ரிஷா குறித்து இரட்டை அர்த்தத்தில் பேசியதாக தவெக மகளிரணி சார்பில் தஞ்சை காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டது. மேலும், த.வெ.க சார்பில் மாநிலம் முழுவதும் உதயநிதிக்கு எதிராக இன்று கண்டன ஆர்ப்பாட்டமும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
உதயநிதி கைது
த.வெ.க-வினர் அளித்த புகாரின் பேரில் தஞ்சை போலீசார் உதயநிதி மீது 9 பிரிவுகளில் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ள நிலையில், வழக்கு விவரங்கள் குறித்து தஞ்சை கிழக்கு காவல் நிலைய ஆய்வாளர் அவரிடம் விளக்கமளித்தனர். அதன் பிறகு அவர் காவல்துறையினரால் விசாரணைக்காக அழைத்து செல்லப்பட்டார்.
முன்னதாக, உதயநிதியிடம் விசாரணை செய்வதற்காக திருவிடைமருதூர் சரக காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளர் அழகேசன் தலைமையில் தஞ்சை கிழக்கு காவல் ஆய்வாளர் மணிகண்டன் உள்ளிட்டோர் சென்னை வந்தனர். அவர்கள் அளித்த தகவலின்படி, எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதியின் மீது 196- பொது அமைதியை கெடுத்தல், 192- கலவரத்தை தூண்டும் வகையில் ஆத்திரம், 79- பெண்களின் சுயமரியாதைக்கு களங்கம் ஏற்படுத்துதல், 352- வேண்டுமென்றே ஒருவரை அவமதித்தல், 296(b) ஆபாசமாக பேசுதல், 351(2)- மிரட்டல், BNS 61- குற்றவியல் சதி, பெண்களுக்கு எதிரான வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டம் பிரிவு (4) ஆகிய 9 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
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உதயநிதியை கைது செய்ய நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டவுடனேயே, நீலாங்கரையிலுள்ள அவரது வீட்டின் முன்பு போலீசார் குவிக்கப்பட்டனர். மேலும் தி.மு.க-வினர் பலரும் அங்கு குவிந்தனர். முன்னாள் அமைச்சர்கள் மா. சுப்பிரமணியன், கே.என் நேரு, சேகர் பாபு உள்ளிட்டோரும் உடனடியாக உதயநிதி வீட்டிற்கு சென்று போலீசாரிடம் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டனர். இருப்பினும், நீதிமன்ற உத்தரவின்படி அவரை அழைத்துச்செல்ல வேண்டுமென போலீசார் தரப்பில் விளக்கமளிக்கப்பட்டது.
உதயநிதியின் மனைவி கிருத்திகா, சிறிது கால அவகாசம் கேட்டுக்கொண்டதற்கு இணங்க, போலீசார் காத்திருந்து அவரை விசாரணைக்கு அழைத்துச் சென்றனர்.
இதனிடையே, உதயநிதியை கைது செய்ய தடை கோரி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மனுவை இன்று பிற்பகல் விசாரிக்க நீதிமன்றம் ஒப்புக்கொண்டுள்ள நிலையில், மதியம் 12 மணிவரை அவர் மீது எந்தவித கடுமையான நடவடிக்கையும் எடுக்கக்கூடாது என நீதிபதி உத்தரவிட்டிருந்தார். இருப்பினும் அவர் கைது செய்யப்பட்டு விசாரணைக்காக அழைத்துச் செல்லப்பட்டிருக்கிறார்.
தமிழ்நாடு முழுவதும் ஆர்ப்பாட்டம்
உதயநிதியின் கைதை கண்டித்து தமிழ்நாடு முழுவதும் தி.மு.க-வினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். பல்வேறு இடங்களில் கடைகள் அடைக்கப்பட்டுள்ளன. போக்குவரத்து கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் தி.மு.க தலைவர் மு.க ஸ்டாலின், அக்கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் துரைமுருகன் உள்ளிட்டோர் சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள அண்ணா அறிவாலயத்திற்கு வருகை தந்துள்ளனர்.