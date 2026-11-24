முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸுக்கு ஜாமீன் கிடைக்குமா? உயர் நீதிமன்றத்தில் நடந்தது என்ன?
ஒருவேளை அன்பில் மகேஸின் ஜாமீன் மனு தற்போது தள்ளுபடி செய்யப்பட்டால் 6-வது குற்றவாளி விரைவில் நீதிமன்றத்தில் சரண்டைவார் என நம்புவதாக காவல் துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
Published : November 24, 2026 at 7:27 PM IST
சென்னை: தனியார் பள்ளிகளிடம் லஞ்சம் வாங்கியதாக தொடரப்பட்ட வழக்கில் 3 பேரிடமும் விசாரணை செய்ய வேண்டும் என்பதால் முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸுக்கு ஜாமீன் வழங்க கூடாது என காவல் துறை தரப்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
தனியார் பள்ளிகளுக்கு உரிமம் வழங்க லஞ்சம் பெற்றதாக தொடரப்பட்ட வழக்கில் முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் அக்டோபர் 26ம் தேதி கைது செய்யப்பட்டார். கைது செய்யப்பட்ட அவர் ஜாமீன் கோரி ஊழல் தடுப்பு சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த சிறப்பு நீதிமன்றம், "சாட்சிகளாக சேர்க்கப்பட்டுள்ள தனியார் பள்ளி நிர்வாகிகள் அளித்த வாக்குமூலத்தின் அடிப்படையில், இந்த குற்றத்தில் அன்பில் மகேஸுக்கு எதிரான ஆரம்பக்கட்ட முகாந்திரம் உள்ளது. வழக்கின் விசாரணை ஆரம்ப நிலையில் உள்ளது. வழக்கில் சேகரிக்கப்பட்ட ஆதராங்களை ஆய்வு செய்ததில், தனியார் பள்ளி நிர்வாகிகளிடம் இருந்து பெருந்தொகை வசூலிக்கப்பட்டு மோசடி செய்யப்பட்டுள்ளது. அந்த தொகை கட்சி நிதி என்ற பெயரில், அன்பில் மகேஸை சென்றடைந்துள்ளது என சாட்சிகள் வாக்குமூலங்கள் அளித்துள்ளனர்.
அரசு ஊழியரான முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸின் தொடர்பு, அரசகுமாரின் குற்றப் பின்னணி, அன்பில் மகேஸ் கைதுக்குப் பிறகு முத்துக்குமார் சரணடைந்தது, இந்த பொருளாதாரக் குற்றத்தின் தீவிரத்தைக் காட்டுகின்றன. இந்நிலையில் சமுதாயத்தில் செல்வாக்கு மிக்க நபரான அன்பில் மகேஸுக்கு ஜாமீன் வழங்கினால் அது விசாரணை பாதிக்கும்" என கூறி ஜாமீன் மனுவை தள்ளுபடி செய்தது.
இதையடுத்து, அன்பில் மகேஸ் தரப்பில் ஜாமீன் கோரி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இந்த வழக்கு நீதிபதி வி.லட்சுமிநராயணன் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது அன்பில் மகேஸ் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர், "அன்பில் மகேஸ் அமைச்சராக இருந்த போது கொண்டு வந்த அரசாணையை தான் தற்போதைய அரசு பின்பற்றி வருகிறது.
அந்த அரசாணையின் அடிப்படையில் தனியார் பள்ளிகளுக்கு உரிமமும் அங்கீகாரமும் அளித்து வருகிறது. எந்த தனியார் பள்ளிகளும் அரசாணையை எதிர்த்து இதுவரை வழக்கு தொடரவில்லை. மோசடி, முறைகேடு, கட்சி நிதி வாங்கியதாக பல புகார்கள் காவல் துறையால் சொல்லப்படுகிறது. ஆனால், எந்த முறைகேட்டிலும் அன்பில் மகேஸ் தான் வாங்க சொன்னார் என யாரும் கூறவில்லை.
முறைகேடு செய்யவே 20 ஆண்டுக்கான உரிமம் வழங்க அரசாணை கொண்டு வரப்பட்டதாக காவல் துறை குற்றம்சாட்டுகிறது. முறைகேடு செய்ய அரசாணை கொண்ட வரப்பட்டது உண்மை என்றால், அதை தற்போதும் தொடரும் இந்த அரசும் முறைகேட்டில் ஈடுபடுகிறதா? என தெரியவில்லை.
முத்துக்குமாரின் கார் ஓட்டுநர் சுரேஷ் பணம் வாங்கி வீடியோ வெளியிட்டதாக கூறுகின்றனர். அந்த வீடியோ எங்கே எடுக்கப்பட்டது? எப்போது எடுக்கப்பட்டது? யாரிடம் பணம் வாங்கியது என காவல்துறை தெரிவிக்கவில்லை" என தெரிவித்தார்.
இதையடுத்து காவல் துறை தரப்பில் ஆஜரான அரசு தலைமை குற்றவியல் வழக்கறிஞர் ஜான் சத்யன், "விசாரணையில் குற்றவாளிகள் பணம் பெற்றதை மறுக்கவில்லை. அதனால், அன்பில் மகேஸிடம் விசாரணை நடத்த வேண்டியது கட்டாயமாகும். இந்த நிலையில் ஜாமீன் வழங்கினால் அது விசாரணையை பாதிக்கும். ஜாமீன் வழங்க கூடாது.
ஒருவேளை அன்பில் மகேஸின் ஜாமீன் மனு தற்போது தள்ளுபடி செய்யப்பட்டால் 6-வது குற்றவாளி விரைவில் நீதிமன்றத்தில் சரண்டைவார் என நம்புகிறோம்" என தெரிவித்தார். இதையடுத்து வழக்கு விசாரணையை நவம்பர் 27 ஆம் தேதிக்கு நீதிபதி ஒத்திவைத்தார்.