தூத்துக்குடியில் அடுத்தடுத்து 11 கொலை சம்பவங்கள்; ரவுடிகளை கட்டுப்படுத்த போலீசார் அதிரடி நடவடிக்கை
தொடர்ந்து குற்றச் செயல்களில் ஈடுபட்டு வரும் ரவுடிகள், பழைய குற்ற வழக்குகளில் தொடர்புடையவர்கள் மற்றும் காவல்துறையின் சரித்திர பதிவேட்டில் இடம்பெற்றுள்ள குற்றவாளிகளைக் கண்காணிக்க மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் சிவபிரசாத் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
Published : November 6, 2026 at 6:16 PM IST
தூத்துக்குடி: கடந்த 10 நாட்களில் அடுத்தடுத்து கொலை சம்பவங்கள் நடைபெற்று வருவதால், தூத்துக்குடி மாவட்டம் முழுவதும் போலீசார் கண்காணிப்பை தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர்.
தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் நடைபெற்று வரும் கொலைச் சம்பவங்களால் பொதுமக்கள் மத்தியில் பெரும் அச்சமும், பதற்றமும் நிலவி வருகிறது. முன் விரோதம், பழைய பகை, தொழில் போட்டி உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களால் அவ்வப்போது கொலைச் சம்பவங்கள் அரங்கேறி வருகின்றன.
குறிப்பாக, கடந்த அக்டோபர் 24 முதல் 28-ஆம் தேதி வரையிலான ஐந்து நாட்களில் மட்டும் 10 கொலை சம்பவங்கள் நடைபெற்றதாக கூறப்படும் நிலையில், நவம்பர் 1-ஆம் தேதி விசிக நிர்வாகி ஒருவர் கொலை செய்யப்பட்டார். இதன் மூலம் தொடர்ந்து 11 கொலை சம்பவங்கள் நடந்துள்ளதால் மாவட்டம் முழுவதும் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
தூத்துக்குடி மாநகரம் மட்டுமின்றி மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் கொலை, கொலை முயற்சி மற்றும் பயங்கர ஆயுதங்களால் தாக்குதல் போன்ற குற்றச் சம்பவங்கள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருவது பொதுமக்களிடையே அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
குறிப்பாக, இரவு நேரங்களில் பொதுமக்கள் அச்சமின்றி நடமாட முடியாத நிலை உருவாகி வருவதாகவும், ரவுடிகளின் அட்டகாசத்தைக் கட்டுப்படுத்த காவல் துறையினர் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் பல்வேறு தரப்பினரும் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
இதற்கிடையே, மாவட்டத்தில் சட்டம் ஒழுங்கைப் பாதுகாக்கவும், கொலை உள்ளிட்ட குற்றச் சம்பவங்களைக் கட்டுப்படுத்தவும் மாவட்ட காவல்துறை அதிரடி நடவடிக்கைகளில் இறங்கியுள்ளது. இதன் ஒரு பகுதியாக, தொடர்ந்து குற்றச் செயல்களில் ஈடுபட்டு வரும் ரவுடிகள், பழைய குற்ற வழக்குகளில் தொடர்புடையவர்கள் மற்றும் காவல்துறையின் சரித்திர பதிவேட்டில் இடம்பெற்றுள்ள குற்றவாளிகளைக் கண்காணிக்க மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் சிவபிரசாத் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
குறிப்பாக கொலை, கொலை முயற்சி உள்ளிட்ட வழக்குகளில் தொடர்புடையவர்கள் மீண்டும் குற்றச் செயல்களில் ஈடுபடுவதைத் தடுக்கும் வகையில் அவர்களின் நடமாட்டத்தைக் கண்காணிக்கவும், பொதுமக்களை அச்சுறுத்தும் வகையில் பயங்கர ஆயுதங்களுடன் சுற்றித்திரிபவர்கள் மீது உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கவும் போலீசாருக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
இதன் தொடர்ச்சியாக, தூத்துக்குடி தாளமுத்துநகர் காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட ஆரோக்கியபுரம் பகுதியில் போலீசார் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அப்போது, அதே பகுதியைச் சேர்ந்த செல்வராஜ் என்பவரது மகன் அந்தோனி மைக்கேல் சுகந்தன் (41) என்பவர் பயங்கர ஆயுதங்களுடன் பொதுமக்களை அச்சுறுத்தி வருவதாக போலீசாருக்கு தகவல் கிடைக்கவே, சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற காவல்துறையினர் அந்தோனி மைக்கேல் சுகந்தனை கைது செய்தனர்.
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விசாரணையில், அவர் மீது ஏற்கனவே பல்வேறு குற்ற வழக்குகள் நிலுவையில் இருப்பதும், காவல்துறையின் சரித்திர பதிவேட்டில் A+ பிரிவில் இடம்பெற்றுள்ள குற்றவாளி என்பதும் தெரியவந்தது.
தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் அடுத்தடுத்து நடைபெற்று வரும் கொலை சம்பவங்கள் பொதுமக்கள் மத்தியில் பெரும் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளிகள் மற்றும் குற்றப் பின்னணி கொண்ட ரவுடிகளைக் கட்டுப்படுத்த காவல்துறை மேற்கொண்டுள்ள நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக இந்த கைது சம்பவம் அமைந்துள்ளது.
பொதுமக்கள் அச்சமின்றி வாழ்வதை உறுதி செய்யும் வகையில் காவல்துறையினர் தொடர்ந்து கடுமையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதே பொதுமக்களின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.