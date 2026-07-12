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பைக் சாகசத்தில் ஈடுபட்ட 6 பேர் மீது போலீசார் நடவடிக்கை - வாகனங்கள் பறிமுதல்

பொதுமக்களின் உயிருக்கு ஆபத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில் சாலைகளில் சாகசம் செய்து, சமூக வலைதளங்களில் அதனைப் பதிவிடுவோர் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என மதுரை காவல்துறை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

பறிமுதல் செய்யப்பட்ட வாகனங்கள்
பறிமுதல் செய்யப்பட்ட வாகனங்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 12, 2026 at 10:08 PM IST

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மதுரை: சமூக வலைதளங்களின் வாயிலாக இருசக்கர வாகனங்களில் சாகசம் செய்யும் வீடியோக்களை வெளியிட்ட ஆறு பேர் மீது போலீசார் நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளனர்.

மதுரை மாநகரில் சாலை பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தும் நோக்கில், மாநகர காவல் ஆணையர் இராஜேந்திரன், உத்தரவின்படி போக்குவரத்து விதிமீறல்களில் ஈடுபடுவோர் மீது தொடர்ந்து கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.

அதன் தொடர்ச்சியாக, சமூக வலைதளங்களில் பொதுமக்களின் உயிருக்கு ஆபத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில் வீலிங், அதிவேகம் மற்றும் தலைக்கவசம் அணியாமல் இருசக்கர வாகனங்களை இயக்கி வீடியோக்கள் வெளியிட்ட 6 இளைஞர்களை போலீசார் கண்டறிந்தனர்.

அதன்படி மதுரை ஆலங்குளம் பகுதியைச் சேர்ந்த முருகேசன் மகன் நாகராஜ் (20), அழகுமாணிக்கம் (20), என்பவர்களையும், அவர்கள் பயன்படுத்திய கேடிஎம் வாகனத்தையும் போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர்.

அதேபோன்று இளமனூர் பகுதியைச் சேர்ந்த மோகன் குமார் (20), வடக்கு மாசி வீதியைச் சேர்ந்த விவேக் (20), கருப்பாயூரணியைச் சேர்ந்த கபிலேஷ் (19), தெற்கு வாசல் பகுதியைச் சேர்ந்த நந்தா (22) ஆகியோரையும் வாகனத் தணிக்கையின்போது போலீசார் கண்டறிந்து மோட்டார் வாகன சட்டத்தின் கீழ் ரூ.14 ஆயிரம் அபராதம் விதித்தனர்.

பொதுமக்களின் உயிருக்கு ஆபத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில் சாலைகளில் சாகசம் செய்து, சமூக வலைதளங்களில் அதனைப் பதிவிடுவோர் மீது தொடர்ந்து கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என மதுரை மாநகர காவல்துறை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளதுடன், வாகன ஓட்டிகள் போக்குவரத்து விதிகளைப் பின்பற்றி, தலைக்கவசம் அணிந்து, மிதமான வேகத்தில் பாதுகாப்பாக வாகனங்களை இயக்கி, விபத்தில்லா மதுரையை உருவாக்கவும் பொதுமக்களுக்கு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளது.

TAGGED:

WHEELING
BIKE STUNTS
பைக் சாகசம்
POLICE

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