பள்ளி, கல்லூரிகள் அருகே புகையிலைப் பொருட்களை விற்பனை செய்தவர்கள் கைது

சோதனையில் ஈடுபட்ட காவலர்களை நேரில் அழைத்த காவல் ஆய்வாளர் முருகேசன், பொதுமக்களுக்கு இடையூறு விளைவிக்கும் நபர்கள் மீது எவ்வித சமரசமுமின்றி உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

பள்ளி, கல்லூரி அருகில் போதைப்பொருட்கள் விற்பனை செய்தவர்களுடன் உரையாடிய காவலர்
புகையிலைப் பொருட்கள் விற்பனை செய்தவர்களை எச்சரித்த காவல் ஆய்வாளர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : May 16, 2026 at 3:10 PM IST

சென்னை: தாம்பரம் காவல் ஆணையர் உத்தரவின் பேரில் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு அருகே போதைப் பொருட்கள் விற்பனை செய்த கடை உரிமையாளர்களை காவல் துறையினர் அதிரடியாக கைது செய்துள்ளனர்.

சென்னையை அடுத்துள்ள தாம்பரம் தனி மாநகராட்சியாக செயல்பட்டு வருகிறது. தாம்பரம் காவல் ஆணையரின் உத்தரவின் பேரில், பள்ளிக்கரணை காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் சட்ட விரோத செயல்களைக் கட்டுப்படுத்த, காவல் ஆய்வாளர் முருகேசன் தலைமையில் காவலர்கள் குழு அமைக்கப்பட்டு, தீவிர வேட்டை நடத்தப்பட்டது.

குறிப்பாக, இந்த குழு போதைப் பொருளைக் கட்டுக்குள் கொண்டு வரும் விதமாக அதிரடி நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டது. மேலும், இந்தச் சோதனையின் போது, தமிழக அரசால் தடை செய்யப்பட்ட குட்கா மற்றும் புகையிலைப் பொருட்களைச் சட்ட விரோதமாக விற்பனை செய்தவர்கள் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்களுக்கு அருகே புகையிலை பொருட்களை விற்பனைச் செய்தவர்கள் கண்டறியப்பட்டு, அவர்கள் மீது காவல் துறை கடுமையான நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளது.

அத்துடன், பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தும் வகையில் பொது இடங்களில் அமர்ந்து மது அருந்திய நபர்களையும் காவல் துறையினர் அதிரடியாக கைது செய்து காவல் நிலையம் அழைத்துச் சென்றுள்ளனர்.

மேலும், பிடிபட்டவர்கள் பலருக்கு அறிவுரை வழங்கி திருப்பி அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளனர். முதல் முறை தவறில் ஈடுபட்டதால் அவர்களுக்கு இந்த சலுகை வழங்கப்பட்டிருப்பதாக காவல் துறை தரப்பில் காரணம் கூறப்பட்டுள்ளது.

அதே நேரத்தில், இனி வரும் நாட்களில் இது போன்ற சட்ட விரோத செயல்களில் ஈடுபடக் கூடாது என்ற எச்சரிக்கையையும் அவர்களுக்கு காவல் துறையினர் விடுத்துள்ளனர். அத்துடன், இந்த அதிரடி சோதனையில் பல லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள போதை மற்றும் புகையிலைப் பொருட்களை காவல் துறையினர் பறிமுதல் செய்துள்ளனர்.

தொடர்ந்து, இந்தச் சோதனையில் ஈடுபட்ட காவலர்களை நேரில் அழைத்த காவல் ஆய்வாளர் முருகேசன், பொதுமக்களுக்கு இடையூறு விளைவிக்கும் நபர்கள் மீது எவ்வித சமரசமுமின்றி உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தியுள்ளார். காவல் துறையின் இந்த திடீர் அதிரடி வேட்டை தாம்பரம் மற்றும் அதன் சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளில் மக்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

