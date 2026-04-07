தென்காசியில் சட்ட விரோதமாக கள் விற்றவரை சுட்டுப் பிடித்த போலீஸ் எஸ்.ஐ.

சட்ட விரோதமாக கள் விற்பனை செய்த மணிகண்டனுக்கும், காவல் உதவி ஆய்வாளர் இசக்கி ராஜுக்கும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது, கைகலப்பாக மாறிய நிலையில் இருவரும் கட்டிப்புரண்டு சண்டையிட்டதாக கூறப்படுகிறது.

தென்காசி அரசு மருத்துவமனையில் போலீஸ் விசாரணை (ETV Bharat Tamilnadu)
Published : April 7, 2026 at 11:58 PM IST

தென்காசி: தென்காசியில் கள் விற்பனையில் ஈடுபட்டவரை காவல் உதவி ஆய்வாளர் சுட்டுப் பிடித்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. சம்பவ இடத்தில் இருவரும் பயங்கரமாக மோதிக் கொண்டதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

தென்காசி மாவட்டம், ஆலங்குளம் அடுத்துள்ள மருதமுத்தூர் பகுதியில் சட்ட விரோதமாக கள் விற்பனை செய்யப்படுவதாக காவல் துறைக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்து. அதன் அடிப்படையில் ஆலங்குளம் காவல் உதவி ஆய்வாளர் இசக்கி ராஜ் தலைமையிலான போலீசார் அப்பகுதியில் திடீர் சோதனை மேற்கொண்டனர்.
அப்போது அங்கு சட்ட விரோதமாக கள் விற்பனையில் ஈடுபட்ட மணிகண்டன் என்பவரை கண்டுபிடித்து அவரிடம் போலீசார் விசாரணை நடத்தினர். அப்போது, மணிகண்டனுக்கும், காவல் உதவி ஆய்வாளர் இசக்கி ராஜுக்கும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டதாக தெரிகிறது. இந்த வாக்குவாதம் கைகலப்பாக மாறிய நிலையில் இருவரும் கட்டிப்புரண்டு சண்டையிட்டதாக கூறப்படுகிறது.

இதனைத் தொடர்ந்து மணிகண்டன் அருகில் உள்ள கட்டையால் காவல் உதவி ஆய்வாளர் இசக்கி ராஜை தாக்கியதாகவும், தற்காப்புக்காக இசக்கி ராஜ் தான் வைத்திருந்த துப்பாக்கியால் மணிகண்டனை இரண்டு காலிலும் சுட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது. இதனைத் தொடர்ந்து ரத்த வெள்ளத்தில் துடித்துக் கொண்டிருந்த இரண்டு பேரையும், அருகில் இருந்த போலீசார் பத்திரமாக மீட்டு தென்காசி தலைமை அரசு மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அனுப்பி வைத்தனர்.
காவல் உதவி ஆய்வாளர் இசக்கி ராஜும், கள் விற்பனையில் ஈடுபட்ட மணிகண்டனும் தற்போது தென்காசி அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். தகவல் அறிந்து, மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் மயில்வாகனன், தென்காசி அரசு மருத்துவமனைக்கு வருகை தந்து நடந்த சம்பவம் குறித்து விசாரணை நடத்தினார்.

மருத்துவமனை வளாகத்தில் போலீசார் குவிக்கப்பட்டுள்ளதால் பெரும் பரபரப்பு நிலவி வருகிறது.

தமிழகம் முழுவதும் பல இடங்களில் சட்டத்திற்கு புறம்பாக போதை பொருட்கள் விற்பனை நடைபெறுவதாக தொடர்ச்சியாக குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்படுகின்றன. இதுபோன்ற சூழ்நிலையில் தென்காசி மாவட்டத்தில் சட்ட விரோதமாக கள் விற்பனையில் ஈடுபட்ட நபரை காவல் உதவி ஆய்வாளர் சுட்டுப் பிடித்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

