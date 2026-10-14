எஸ்.ஐ தேர்வுக்கான வயது வரம்பை 35 ஆக உயர்த்த வேண்டும் - அனைத்து நிலைப் போட்டித் தேர்வர்கள் சங்கம் கோரிக்கை
கடந்த 5 வருடங்களில், சீருடைப் பணியாளர் தேர்வு வாரியத்தின் ஆட்சேர்ப்பு அறிவிப்புகள் மற்றும் தேர்வு நடைமுறைகள் சீரான இடைவெளியில் நடைபெறாததால், ஏராளமான இளைஞர்கள் வயது வரம்பைக் கடந்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக கலீல் பாஷா தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 14, 2026 at 8:01 AM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு சீருடைப் பணியாளர் தேர்வு வாரியத்தின் இரண்டாம் நிலைக் காவலர் தேர்வுக்கான உச்சபட்ச வயது வரம்பை 30 ஆகவும், எஸ்.ஐ தேர்வுக்கான உச்சபட்ச வயது வரம்பை 35 ஆகவும் உயர்த்த வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு அனைத்து நிலைப் போட்டித் தேர்வாளர்கள் சங்கம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.
சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அனைத்து நிலைப் போட்டித் தேர்வாளர்கள் சங்கம் தலைவர் கலீல் பாஷா, "காவலர் மற்றும் காவல் உதவி ஆய்வாளர் பணிகளுக்கான ஆட்சேர்ப்புத் தாமதங்களால் வயது வரம்பைக் கடந்து இளைஞர்கள் பாதிக்கப்படுகின்றனர்.
தமிழ்நாட்டில் இரண்டாம் நிலைக் காவலர் மற்றும் நேரடி காவல் உதவி ஆய்வாளர் பணிகளில் சேர வேண்டும் என்ற இலட்சியத்துடன், குறிப்பாகக் கிராமப்புறங்களைச் சேர்ந்த ஏழை, எளிய குடும்பங்களின் இளைஞர்கள் பல ஆண்டுகளாகக் கடினமாக பயிற்சி எடுத்து தயாராகி வருகின்றனர். பொருளாதாரச் சிரமங்களையும் தாண்டி, காவல்துறையில் பணியாற்ற வேண்டும் என்ற கனவுடன் அவர்கள் தொடர்ந்து முயற்சி செய்து வருகின்றனர்.
2021 முதல் 2026 வரையிலான காலகட்டத்தில், தமிழ்நாடு சீருடைப் பணியாளர் தேர்வு வாரியத்தின் ஆட்சேர்ப்பு அறிவிப்புகள் மற்றும் தேர்வு நடைமுறைகள் சீரான இடைவெளியில் நடைபெறாததால், ஏராளமான இளைஞர்கள் வயது வரம்பைக் கடந்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். ஆட்சேர்ப்புத் தாமதங்கள் இளைஞர்களின் கட்டுப்பாட்டிற்கு அப்பாற்பட்டவை. இதனால், பல ஆண்டுகளாகத் தேர்வுக்குத் தயாரானவர்கள், காவல்துறைப் பணியில் சேருவதற்கான வாய்ப்பை இழக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
சமூகநீதி, சமத்துவம், மற்றும் அனைவருக்கும் சம வாய்ப்பு ஆகிய கொள்கைகளை முன்னிறுத்தும் தமிழ்நாட்டில் இளைஞர்களின் எதிர்காலத்தையும் அவர்களின் வேலைவாய்ப்பு வாய்ப்புகளையும் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். அதன்படி, தற்போதைய வயது வரம்பை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும்.
வயது வரம்பை உயர்த்த கோரிக்கை
மேலும், கேரளத்தில் 31 வயது, தெலங்கானா மற்றும் கர்நாடகத்தில் 32 வயது, மத்தியப் பிரதேசத்தில் 33 வயது, குஜராத்தில் 35 வயது எனப் பிற மாநிலங்களில் பொதுப் பிரிவினருக்கான காவலர் தேர்வு வயது வரம்புகள் உள்ளது. எனவே, தமிழ்நாட்டில் இரண்டாம் நிலைக் காவலர் தேர்வுக்கான உச்சபட்ச வயது வரம்பை 30 ஆகவும், நேரடி காவல் உதவி ஆய்வாளர் தேர்வுக்கான உச்சபட்ச வயது வரம்பை 35 ஆகவும் உயர்த்த வேண்டும். மேலும், திறந்தவெளிப் பிரிவினருக்கு நிரந்தரமாகக் கூடுதல் வயது தளர்வு வழங்க வேண்டும்.
இந்தக் கோரிக்கையைத் தமிழ்நாடு முதலமைச்சரின் கவனத்திற்குக் கொண்டு சென்று, ஆட்சேர்ப்புத் தாமதங்களால் பாதிக்கப்பட்ட இளைஞர்களின் எதிர்காலத்தையும் காவல்துறையில் பணியாற்ற வேண்டும் என்ற அவர்களின் கனவையும் கருத்தில் கொண்டு, உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என தெரிவித்தார்.