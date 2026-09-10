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முதல்வரை சந்திக்க வந்த பார்வை மாற்றுத்திறனாளிகள் - காவலர்கள் தடுத்து நிறுத்தியதால் கடும் வாக்குவாதம்

150 பார்வை மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்கிட வலியுறுத்தி சென்னையில் கடந்த மூன்று நாட்களாக பார்வை மாற்றுத்திறனாளிகள் சங்கத்தினர் உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

முதலமைச்சர் விஜய்யை நேரில் சந்திக்க வந்த பார்வையற்றோரை தடுத்து நிறுத்திய காவல்துறையினர்
முதலமைச்சர் விஜய்யை நேரில் சந்திக்க வந்த பார்வையற்றோரை தடுத்து நிறுத்திய காவல்துறையினர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 10, 2026 at 1:15 PM IST

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சென்னை: முதலமைச்சர் விஜய்யை நேரில் சந்திக்க வந்த 7 பார்வை மாற்றுத்திறனாளிகளை காவல்துறையினர் தடுத்து நிறுத்தியதால், அவர்கள் கடும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.

2016 - 2025 புத்தகக் கட்டுநர் பயிற்சி முடித்த 150 பார்வை மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்கிட வலியுறுத்தி, சென்னையில் கடந்த மூன்று நாட்களாக, தேசிய பார்வை மாற்றுத்திறனாளிகள் இணையம் என்ற அமைப்பினர் உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்நிலையில், புதன்கிழமை (செப்டம்பர் 9) முதலமைச்சர் விஜய் சென்னை கிழக்கு கடற்கரைச் சாலை பனையூரில் உள்ள த.வெ.க. கட்சி அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற கூட்டணி கட்சிகளின் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்வதற்காக வருகை தந்தார்.

இதனையறிந்த தேசிய பார்வை மாற்றுத்திறனாளிகள் இணையம் அமைப்பின் பொதுச் செயலாளர் ஜி.பாபு எழில்குணாலன் உள்ளிட்ட 7 பேர் முதலமைச்சர் விஜய்யை சந்தித்து மனு கொடுக்க ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெறும் இடத்திற்கு வந்தனர். அப்போது, காவல்துறையினர் அவர்களை தடுத்து நிறுத்தி, முதலமைச்சர் கூட்டணி கட்சிகளுடன் ஆலோசனையில் ஈடுபட்டுள்ளார். எனவே தற்போது அங்கு செல்லக்கூடாது என கூறினர்.

இதனால் பார்வை மாற்றுத்திறனாளிகள் சங்கத்தை சேர்ந்தவர்கள் ஒரு கட்டத்தில் காவல்துறையினருடன் கடும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். பின்னர் பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனாவின் உதவியாளருக்கு செல்போனில் தொடர்புகொண்டு முதலமைச்சரை நாங்கள் சந்திக்க வேண்டும் என தெரிவித்தனர்.

அதைத் தொடர்ந்து ஆதவ் அர்ஜுனாவின் உதவியாளர் அங்கு சென்று அவர்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்திய நிலையில், பார்வை மாற்றுத்திறனாளிகள் சங்கத்தினர் அவரிடம் கோரிக்கை மனுவை கொடுத்தனர். மேலும், கூட்டணிக் கட்சிகளின் ஆலோசனைக் கூட்டம் முடிந்ததும், அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனாவை சந்திக்க ஏற்பாடு செய்வதாக உதவியாளர் கூறிச் சென்றார்.

ஆனால் கூட்டம் முடிந்து முதலமைச்சர் விஜய், அமைச்சர்கள் ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனா, நிர்மல் குமார் ஆகியோர் புறப்பட்டு சென்ற நிலையில், இறுதியாக புறப்பட்ட மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் பார்வை மாற்றுத்திறனாளிகளை சந்தித்து அவர்களது கோரிக்கை மனுவை பெற்றுக்கொண்டார்.

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ஆனால், பார்வை மாற்றுத்திறனாளிகள் சங்கத்தினர் முதலமைச்சர் விஜய்யை சந்திக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்தனர். மேலும் அவர் தங்களை சந்திக்கும் வரை உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட போவதாகவும் அமைச்சர் அருண்ராஜிடம் தெரிவித்தனர். அருண்ராஜ் அவர்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதைத் தொடர்ந்து, பார்வை மாற்றுத்திறனாளிகள் சங்கத்தினர் அங்கிருந்து புறப்பட்டுச் சென்றனர். இதனால் அந்த பகுதியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

TAGGED:

VISUALLY IMPAIRED INDIVIDUALS
CHIEF MINISTER VIJAY
பார்வை மாற்றுத்திறனாளி சங்கம்
TN POLICE
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