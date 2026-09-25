திருப்பரங்குன்றம் மலை தர்ஹாவுக்கு சமையல் பொருட்கள் கொண்டு செல்ல போலீசார் தடை விதித்ததால் பரபரப்பு
சமைப்பதற்காக கொண்டு வந்த காய்கறிகள் மற்றும் பொருட்கள் திருப்பி அனுப்பப்பட்டன. அதே நேரத்தில், பேரீச்சம் பழம், பிஸ்கெட் உள்ளிட்ட தின்பண்டங்களை மட்டும் மலைக்கு எடுத்துச் செல்ல போலீசார் அனுமதித்துள்ளனர்.
Published : September 25, 2026 at 2:17 PM IST
மதுரை: திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் அமைந்துள்ள சிக்கந்தர் அவுலியா தர்ஹாவில் சமைப்பதற்கான காய்கறிகள் உள்ளிட்ட பொருட்களை எடுத்துச் சென்றவர்களை போலீசார் தடுத்து நிறுத்தியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
மதுரை திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள சிக்கந்தர் அவுலியா தர்ஹாவில் தங்கியிருந்து வழிபாட்டுப் பணிகளை மேற்கொள்ளும் முறைதாரர்கள் ஏழு நாட்களுக்கு ஒருமுறை மாற்றப்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில், நேற்று முறைதாரர் அத்தார் அப்பாஸ் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் தர்ஹாவில் தங்குவதற்காக மலைக்குச் செல்ல முயன்றுள்ளனர்.
கூடவே தங்களுக்குத் தேவையான உணவை மலை மீது சமைத்துக் கொள்வதற்காக தக்காளி, அரிசி, பூண்டு, வெங்காயம் உள்ளிட்ட காய்கறிகள் மற்றும் மின்சார அடுப்பு போன்ற பொருட்களை எடுத்துச் சென்றுள்ளனர்.
அப்போது மலைக்குச் செல்லும் பாதையில் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த போலீசார், சமைப்பதற்கான பொருட்களை மலைக்கு மேலே கொண்டு செல்ல அனுமதி இல்லை எனக் கூறி அவர்களைத் தடுத்து நிறுத்தியுள்ளனர். இதனால் இரு தரப்பினருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது.
மேலும், அவர்களிடம் மலை மீது உணவு சமைக்கக் கூடாது என நீதிமன்ற உத்தரவு இருப்பதாக போலீசார் தெரிவித்ததாகவும், இது தொடர்பாக தங்களுக்கு ஆட்சேபனை இருந்தால் நீதிமன்றத்தை அணுகி உரிய உத்தரவைப் பெறலாம் என அறிவுறுத்தியதாகவும் கூறப்படுகிறது.
இதனையடுத்து, அத்தார் அப்பாஸ் குடும்பத்தினர் சமைப்பதற்காக கொண்டு வந்த காய்கறிகள் மற்றும் பொருட்கள் திருப்பி அனுப்பப்பட்டன. அதே நேரத்தில், பேரீச்சம்பழம், பிஸ்கெட் உள்ளிட்ட சமைக்கத் தேவையில்லாத தின்பண்டங்களை மட்டும் மலைக்கு எடுத்துச்செல்ல போலீசார் அனுமதித்துள்ளனர்.
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இந்த நடவடிக்கைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த தர்ஹா தரப்பினர், மலை மீது உணவு சமைப்பதற்குத் தேவையான பொருட்களையே எடுத்துச் செல்ல அனுமதிக்காத நிலையில், அங்கு எவ்வாறு தங்க முடியும்? என கேள்வி எழுப்பியதோடு, தர்ஹா சாவியை மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் மாநகர காவல் ஆணையரை நேரில் சந்தித்து ஒப்படைக்கப் போவதாக தெரிவித்துள்ளனர்.
திருப்பரங்குன்றம் மலை தொடர்பாக ஏற்கனவே பல்வேறு சர்ச்சைகள் நிலவி வரும் நிலையில், தர்ஹாவில் தங்கியிருப்பவர்களுக்கு உணவைச் சமைப்பதற்கான பொருட்களை எடுத்துச் செல்வதற்கு போலீசார் அனுமதி மறுத்த சம்பவம் அப்பகுதியில் மீண்டும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.