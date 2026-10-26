ஏற்காடுக்கு படையெடுக்கும் சுற்றுலா பயணிகள்: வழியிலேயே மறித்து திருப்பி அனுப்பும் போலீசார்
கனமழையால் மண் சரிவு ஏற்படும் சூழல் நிலவுவதன் காரணமாக சுற்றுலா பயணிகள் ஏற்காட்டுக்குள் அனுமதிக்கப்படுவதில்லை.
Published : October 26, 2026 at 6:21 PM IST
சேலம்: கனமழை எச்சரிக்கையால் ஏற்காட்டுக்கு செல்லும் சுற்றுலா பயணிகளை போலீசார் பாதியிலேயே வழிமறித்து திருப்பி அனுப்பி வருகின்றனர்.
தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரம் அடைந்துள்ளது. இதனால் பல்வேறு மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்து வருகிறது. சேலம் மாவட்டத்தை பொறுத்தவரையில், கடந்த சில நாட்களாக இரவில் தொடர்ச்சியாக மழை பெய்து வருகிறது.
நேற்று முன்தினம் இரவு, சேலம் மாவட்டம் முழுவதும் பல்வேறு இடங்களில் கனமழை கொட்டி தீர்த்தது. வாழப்பாடி, பெத்தநாயக்கன்பாளையம், ஆத்தூர், தலைவாசல், செங்கல்வல்லி பகுதிகளில் விடாது பெய்த கனமழையால் விவசாய நிலங்களில் அதிகளவில் தண்ணீர் தேங்கி நிற்கிறது.
இது ஒருபுறம் இருக்க, மழை காரணமாக ரம்மியமான தட்பவெப்ப நிலை நிலவுவதால், ஏற்காட்டுக்கு சுற்றுலா பயணிகள் அதிக அளவில் படையெடுக்க தொடங்கினர். ஆனால், கனமழை காரணமாக ஏற்காடு மலைப்பகுதிகளில் மண்சரிவு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
இதையடுத்து, முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக சுற்றுலா பயணிகள் ஏற்காடு செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் தொடர்ச்சியாக, நேற்று காலை ஏற்காடு அடிவாரம் பகுதியில் உள்ள சோதனைச்சாவடியில் காவல்துறையினர் தடுப்புகளை அமைத்து சுற்றுலா பயணிகளின் வாகனங்களை திருப்பி அனுப்பி வருகின்றன.
இந்த விவரம் தெரியாமல், நேற்று ஞாயிற்றுக்கிழமை விடுமுறை தினத்தில் ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் பைக், கார்களில் ஏற்காட்டுக்கு செல்ல அடிவாரம் பகுதிக்கு வந்தனர்.
அப்போது கனமழை எச்சரிக்கையால் ஏற்காட்டுக்கு செல்ல போலீசார் அவர்களை அனுமதிக்கவில்லை. இதனால் அனைவரும் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பி சென்றதை காண முடிந்தது. அதேநேரத்தில், வழக்கமாக சேலத்தில் இருந்து ஏற்காட்டுக்கு செல்லும் அரசு மற்றும் தனியார் பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டன.
மற்றபடி எந்த வாகனங்களும் மலைப்பாதையில் செல்ல காவல்துறையினர் அனுமதிக்கவில்லை. மேலும், சேலம் மாவட்டத்தில் தொடர்ந்து கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதால் சுற்றுலா பயணிகள் ஏற்காட்டுக்கு வருவதை தவிர்க்குமாறு மாவட்ட ஆட்சியர் இளம்பகவத் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.