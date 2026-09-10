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காவல் நிலைய சிசிடிவி பதிவுகள்: நிதி ஒதுக்கீடு செய்யாதது ஏன்? டிஜிபிக்கு நீதிபதி கேள்வி

மனித வள மேம்பாட்டுத்துறை செயலாளர் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு விசாரணையை அடுத்த வாரத்திற்கு ஒத்திவைத்து நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.

சென்னை உயர் நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம்
சென்னை உயர் நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 10, 2026 at 6:20 PM IST

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சென்னை: காவல் நிலையங்களில் பதிவாகும் சிசிடிவி காட்சிகளை 18 மாதங்களுக்கு பாதுகாத்து வைக்க உரிய நிதியை ஒதுக்காதது ஏன்? என மனிதவள மேம்பாட்டுத் துறை பதிலளிக்க சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

ரேசன் அரிசி கடத்தலுக்கு அனுமதி வழங்குவதாக கூறி, 15 ஆயிரம் ரூபாய் லஞ்சம் கேட்டதாக, சேலம் மாவட்டம், வடக்கு மல்லியக்கரையைச் சேர்ந்த சக்திவேல் என்பவர், சேலம் குடிமைபொருள் வழங்கல் குற்றப் புலனாய்வு துறை ஆய்வாளர் ராமராஜன், உதவி ஆய்வாளர்கள் சரவணகுமார், ராமகிருஷ்ணன் உள்ளிட்டோருக்கு எதிராக சேலம் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையில் புகார் அளித்தார்.

இந்த புகாரின் அடிப்படையில் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர். இந்நிலையில், வழக்கில் உண்மையை வெளிக்கொண்டு வர, புகார்தாரர் சக்திவேல், அவரது தாயின் மொபைல் போன் பதிவுகளையும், சேலம் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை அலுவலகத்தில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமிரா பதிவுகளையும் பாதுகாக்கக் கோரி வழக்கில் குற்றம்சாட்டப்பட்ட உதவி ஆய்வாளர் சரவணகுமார் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார்.

இந்த வழக்கு, நீதிபதி வி.லட்சுமி நாராயணன் முன்பு கடந்த முறை விசாரணைக்கு வந்தபோது, "காவல் நிலையங்களில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமிரா பதிவுகளை 18 மாதங்களுக்கு பாதுகாக்க வேண்டும் என உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ள நிலையில், சேலம் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை அலுவலகத்தில் 15 நாட்களுக்கான பதிவுகள் மட்டுமே உள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது" என உதவி ஆய்வாளர் சரவணகுமார் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

இதையடுத்து, "18 மாதங்களுக்கு பதிலாக, 15 நாட்களுக்கான கண்காணிப்பு கேமிரா பதிவுகள் மட்டும் பராமரிக்கப்படுவது ஏன்? எனவும், தமிழ்நாடு முழுவதும் காவல் நிலையங்களில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமிரா பதிவுகள் எவ்வளவு காலத்துக்கு பராமரிக்கப்படும் என்பதையும் விளக்கி அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும்" என தமிழக டிஜிபிக்கு நீதிபதி உத்தரவிட்டிருந்தார்.

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இந்த வழக்கு இன்று (செப் 10) மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தபோது, காவல்துறை தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "போதுமான நிதி ஒதுக்கப்படாததால், நீண்டகாலத்துக்கு பதிவுகளை சேர்த்து வைக்க முடியவில்லை. இதுகுறித்து விரிவான பதிலளிக்க அவகாசம் அளிக்க வேண்டும்" என தெரிவித்தார்.

இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, "சிசிடிவி பதிவுகளை லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை பாதுகாத்து வைப்பதற்கு தேவையான நிதியை ஏன் ஒதுக்கவில்லை?" என கேள்வி எழுப்பினார். பின்னர், மனித வள மேம்பாட்டுத்துறை செயலாளர் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு விசாரணையை அடுத்த வாரத்திற்கு ஒத்திவைத்து உத்தரவிட்டார்.

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காவல் நிலைய சிசிடிவி
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