தீரன் திரைப்பட பாணியில் கொடூர கொள்ளை! மர்ம கும்பலுக்கு தனிப்படை போலீசார் வலைவீச்சு!
வீட்டின் வெளியே சந்தேகத்திற்கு இடமாக நாய் குறைத்தாலோ, வீட்டின் மின் இணைப்பை துண்டித்தாலோ, வீட்டின் மீது கல் எரிந்தாலோ யாரும் வெளி வர வேண்டாம் உடனடியாக காவல்துறைக்கு தகவல் தெரிவிக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
Published : November 19, 2025 at 3:47 PM IST
கரூர்: கையில் கட்டை மற்றும் கத்தியுடன் கரூர் - மதுரை தேசிய நெடுஞ்சாலை பகுதியில் உள்ள வீடுகளின் கதவுகளை தட்டி கொள்ளை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டு வரும் கொடூர கும்பலை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
கரூர் - மதுரை தேசிய நெடுஞ்சாலை பகுதியில் கொடையூர் என்னும் கிராமம் அமைந்துள்ளது. இந்த பகுதியில் வனிதா என்ற பெண் அவருடைய கணவர், குழந்தைகளுடன் வசித்து வருகிறார். இந்நிலையில் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன் மர்ம கும்பல் அவரது வீட்டுக்குள் புகுந்து கத்தி முனையில் மிரட்டி வீட்டுக்குள் வைத்திருந்த 5 1/2 சவரன் நகையை கொள்ளையடித்துக் கொண்டு அங்கிருந்து தப்பி ஓடியதாக அரவக்குறிச்சி காவல் நிலையத்தில் புகார் கொடுக்கப்பட்டது.
அந்த புகாரின்பேரில் அரவக்குறிச்சி காவல் ஆய்வாளர் ஈஸ்வரன் வழக்குப்பதிவு செய்து, விசாரணையில் இறங்கினர். முதற்கட்ட விசாரணையில் சிசிடிவி காட்சிகளில் எட்டு நபர்கள் டவுசர் அணிந்து மேல் ஆடை அணியாமல் முகத்தை மங்கிகுல்லா போட்டு கையில் கட்டை மற்றும் கத்திகளை வைத்து கொண்டு கொள்ளை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டது தெரிய வந்தது.
மேலும், ஒரே நாளில் நள்ளிரவு காரில் வந்த நபர்கள், நள்ளிரவு நேரத்தில் அடுத்தடுத்த பூட்டிய வீடுகளை குறி வைத்து உள்ளே செல்ல முயற்சி செய்துள்ளனர். இதில் நகை பறிப்பு சம்பவம் ஒன்றும் அரங்கேறி உள்ளது தெரிய வந்துள்ளது. வழக்கின் தீவிரத்தை கருத்தில் கொண்டு கரூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ஜோஸ் தங்கையா உத்தரவின் பேரில் அரவக்குறிச்சி டிஎஸ்பி தலைமையில் தனிப்படை அமைத்து தீவிர விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
இந்நிலையில், கரூர் மாவட்ட காவல்துறை பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், “வீட்டின் உள்ளே ஆட்கள் இருப்பது தெரிந்தும், கதவை வேகமாக தட்டி திறக்க சொல்லி மர்ம கும்பல் கொள்ளை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறது. ஆகையால் பொதுமக்கள் கீழ்கானும் அறிவுரைகளை பின்பற்றும்படி கேட்டுக் கொள்கிறோம்.
- வீட்டிற்கு வெளியே பொதுவெளியில் தூங்க வேண்டாம்.
- வீட்டின் உள்ளே படுத்து தூங்கும் போது கதவை உள்தாழிட்டு தூங்கவும்.
- இயற்கை உபாதை கழிக்க வீட்டிற்கு வெளியே உள்ள கழிவறைக்கு வரும் போது தனியாக வரவேண்டாம்.
- வீட்டின் உள்ளே தூங்கும் போது இரவு நேரத்தில் கதவு தட்டப்படும் சத்தம் கேட்டால் யார் என்று தெரியாமல் கதவை திறக்க வேண்டாம்.
- வீட்டின் வெளியே சந்தேகத்திற்கு இடமாக நாய் குறைத்தாலோ, வீட்டில் உள்ள வளர்பு பிராணிகள் சத்தம் போடுதல், வீட்டிற்கு வெளியே உள்ள தண்ணீர் குழாயில் தண்ணீர் வரும் சத்தம் கேட்டாலோ, வீட்டின் மின் இணைப்பை துண்டித்தாலோ, வீட்டின் மீது கல் எரிந்தாலோ, விட்டின் வெளியே உள்ள மின் மோட்டர் ஓடும் சத்தம் கேட்டாலோ, நடைமுறைக்கு மாறாக ஏதேனும் சம்பவம் நடந்தாலோ அல்லது சந்தேகப்படும்படியான நபர்கள் நடமாட்டம் இருந்தாலோ அண்டை வீட்டார் மற்றும் உறவினர்கள் அல்லது காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் தெரிவிக்கவும், மேலும் காவல் உதவி ஆப் பதிவிறக்கம் செய்து தகவல் தெரிவிக்கவும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நிலைமையின் தீவரத்தை கருத்தில் கொண்டு போலீசார் தொடர்ந்து 24 மணி நேரமும் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். பொதுமக்கள் அச்சப்பட தேவையில்லை விரைவில் குற்றவாளிகள் கைது செய்யப்படுவார்கள் என காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.