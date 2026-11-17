ஜெம் வீரமணி வீட்டில் சிறுமியின் உடல் புதைக்கப்பட்டதா? - எஸ்ஐடி தீவிர விசாரணை
ஜெம் வீரமணி வழக்கில் எஸ்ஆர்எம்யு நிர்வாகி கண்ணைய்யாவிடமும் சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகிறது.
Published : November 17, 2026 at 4:38 PM IST
சென்னை: ஜெம் வீரமணியின் வீட்டில் சிறுமியின் உடல் புதைக்கப்பட்டதா? தோண்டியதில் என்ன கிடைத்தது? என்பது குறித்து விரைவில் அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்படும் என சிறப்பு புலனாய்வு குழு தரப்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
சிறுமிகளை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக கைது செய்யப்பட்டுள்ள ஜெம் கிரானைட்ஸ் உரிமையாளர் வீரமணி புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார். இந்த வழக்கை சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு விசாரித்து வருகிறது. இந்நிலையில், கடந்த அக்டோபர் 23-ஆம் தேதி சிங்கப்பூரில் உள்ள தனது மகனை காண விமானத்தில் பயணிக்க இருந்த வீரமணியின் மகள் அர்ச்சனாவை சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவினர் விசாரணைக்கு அழைத்துச் சென்றனர்.
வீரமணி மகள் மனுத் தாக்கல்
எந்தவொரு காரணமும் கூறாமல், விமானப் பணியாளர்கள் தன்னை விமானத்தில் இருந்து இறக்கிவிட்டதாகவும், அதன் பிறகு சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு அலுவலகத்தில் தனக்கு ஏற்பட்ட மனித உரிமை மீறல்கள் குறித்தும் விசாரணை நடத்த உத்தரவிடக் கோரி வீரமணியின் மகள் அர்ச்சனா சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத் தாக்கல் செய்தார்.
எந்தவொரு சம்மனும், நீதிமன்ற வாரன்ட்டும், லுக் அவுட் நோட்டீஸும் இல்லாமல் சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவினர் தன்னை அழைத்துச் சென்றனர். கடந்த 20 ஆண்டுகளாக உடல்நலக் குறைவுகளால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு அலுவலகத்தில் மயங்கி விழுந்துவிட்டதாகவும், பிறகு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டதாகவும் அந்த மனுவில் தெரிவித்திருந்தார்.
மேலும், மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட பின்னர் மீண்டும் ஆஜராகும்படி சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவினர் சம்மன் அனுப்பியுள்ளனர். அந்த சம்மனை ரத்து செய்து உத்தரவிட வேண்டும். விசாரணையின்போது, என்னிடம் இருந்து பறிமுதல் செய்யப்பட்ட லேப்டாப் உள்ளிட்ட ஆவணங்களை திரும்பித் தர உத்தரவிட வேண்டும் எனவும் கோரியிருந்தார்.
இந்த வழக்கு நீதிபதி வி.லட்சுமிநாராயணன் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தபோது, மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் நித்யா, "ஏதோ ரகசிய தகவல்கள் கிடைத்திருப்பதாக வயதானவர்கள் இருக்கும் வீட்டை உடைந்து காவல்துறையினர் சோதனை செய்துள்ளனர். மனுதாரர் இந்த வழக்கில் குற்றம்சாட்டப்பட்ட நபர் இல்லை. ஆனால், ஒரு குற்றவாளியை நடத்துவது போல காவல்துறை செயல்படுகிறது.
இனி நடைபெறும் விசாரணையின் போது, வழக்கறிஞர் அருகில் இருக்க அனுமதிக்க வேண்டும். அனைத்து விசாரணையையும் வீடியோ பதிவு செய்ய வேண்டும். மனுதாரருக்கு 80 வயதை கடந்த தாயார் இருப்பதால் காவல்துறை விசாரணைக்கு நேரில் ஆஜராவது இயலாத காரியம்" என தெரிவித்தார்.
காவல்துறை தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "அரச்சனாவின் வீட்டிற்குள் காவல்துறை அத்துமீறி செல்லவில்லை. விசாரணை அனைத்தும் வீடியோ எடுக்கப்பட்டுள்ளது. வீரமணியின் ஓட்டுநர் பெருமாள் அளித்த வாக்குமூலத்தின் படி நீச்சல் குளம் அருகே தோண்டி பார்க்கப்பட்டது.
ஜெம் வீரமணியின் வீட்டில் சிறுமியின் உடல் புதைக்கப்பட்டதா?
பெருமாள் வாக்குமூலத்தின்படி உண்மையில் பிணம் புதைக்கப்பட்டதா? இல்லையா? என கண்டறியவே தோண்டப்பட்டது. சில தகவல்கள் குறித்து விசாரணை செய்ய அர்ச்சனாவுக்கு நோட்டீஸ் கொடுத்தும் வாங்கவில்லை. அவருக்கு போன் செய்தும் எடுக்கவில்லை. குறுஞ்செய்தியும் அனுப்பப்பட்டது.
எதற்கும், பதிலளிக்காததால் உடனடியாக அவரை விசாரணை செய்ய வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது. அவருக்கு நவம்பர் 24ஆம் தேதி வரை விசாரணைக்கு தேவைப்பட்டால், வீட்டிற்கு சென்று விசாரணை செய்ய நீதிமன்றம் அனுமதிக்க வேண்டும். வீட்டில் சிறுமியின் உடல் புதைக்கப்பட்டதா? தோண்டியதில் என்ன கிடைத்தது? என்ற விவரங்களை தற்போது தெரிவிக்க முடியாது" என தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதனையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, இந்த வழக்கில் நவம்பர் 23ஆம் தேதி வரை காவல்துறைக்கு அவகாசம் அளிக்கப்படுகிறது. காவல்துறை பதிலளிக்கவில்லை என்றால் தகுந்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படும். இந்நிலையில், காவல்துறை விசாரணை செய்ய கூடாது என பொதுவாக உத்தரவிட முடியாது.
காவல்துறை கோரிக்கையின்படி, அர்ச்சனா மற்றும் அவரது தாயிடம் விசாரணை செய்வதாக இருந்தால், அவர்களின் வழக்கறிருக்கு தகவல்கள் தெரிவித்து அவர் இருக்கும்போது விசாரணை செய்ய வேண்டும். விசாரணையை கேட்க முடியாத தூரத்தில் இருந்து வழக்கறிஞர் கண்காணிக்கலாம் என தெரிவித்து வழக்கை நவம்பர் 23ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தார்.
எஸ்ஆர்எம்யு நிர்வாகி கண்ணைய்யாவிடம் விசாரணை
மேலும் இந்த வழக்கில் இருந்து தப்பிப்பதற்காக ஜெம் வீரமணி சட்டவிரோதமாகப் பணப்பரிமாற்றத்தில் ஈடுபட்டதாக புகார் எழுந்தது. இதுகுறித்து விசாரிக்க எஸ்ஐடி சார்பில் தனிப்படை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தப் பணப்பரிமாற்றத்தில் யார் யாருக்குத் தொடர்பு உள்ளது, பணம் எவ்வாறு பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டது என்பது குறித்தும் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
இதில் பிரகாஷ் என்பவர் மூலமாக ஜெம் வீரமணி பணப்பரிமாற்றத்தில் ஈடுபட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. மேலும் விசாரணையில் பிரகாஷ் என்பவர் ரயில்வே தொழிற்சங்கமான எஸ்ஆர்எம்யு நிர்வாகி கண்ணையாவின் மகன் என்பது தெரியவந்துள்ளது. இந்த வழக்கில் பிரகாஷ் முக்கிய நபராகக் கருதப்படும் நிலையில் அவர் தொடர்ந்து தலைமறைவாக இருந்து வருகிறார்.
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இந்நிலையில், ஜெம் வீரமணி வழக்கில் எஸ்ஆர்எம்யு நிர்வாகி கண்ணைய்யாவிடம், அவரது மகன் பிரகாஷின் பணபரிவர்த்தனை குறித்து எஸ்ஐடி விசாரணை நடத்துவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.