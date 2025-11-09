ETV Bharat / state

காதலனுடன் மாயமான 10ம் வகுப்பு மாணவி... ரோந்தில் ஈடுபட்ட எஸ்ஐ அத்துமீறல்!

வீட்டில் ஒப்படைக்கப்பட்ட சிறுமி தனக்கு நேர்ந்ததை தாயிடம் கூறியதை அடுத்து எஸ்ஐ இளங்கோவன் மீது போலீசில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 9, 2025 at 4:50 PM IST

2 Min Read
விழுப்புரம்: 12ம் வகுப்பு மாணவனுடன் பழகி வீட்டைவிட்டு வெளியேறிய 10ம் வகுப்பு மாணவியை போலீஸ் எஸ்ஐ பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்டதாக கைது செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திண்டிவனம் அருகே உள்ள கிராமத்தைச் சேர்ந்த 15 வயது மாணவி ஒருவர் 10ம் வகுப்பு படித்து வருகிறார். மாணவி கவிதை மற்றும் நாட்டியத்தில் ஈடுபாடு கொண்டவர். தினசரி நடன பயிற்சி பள்ளிக்கு சென்று வரும் மாணவி, நேற்று முன்தினம் வகுப்பு முடிந்து வீட்டுக்கு வரவில்லை. மகளை காணாததால் பதறி துடித்த அவரின் பெற்றோர், பிரம்மதேசம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர். இதன் பேரில் வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார் மாணவியை தேடி வந்தனர்.

மேலும் மாணவி குறித்து விசாரித்ததில், திண்டிவனம் பகுதியைச் சேர்ந்த 17 வயதான 12 ஆம் வகுப்பு மாணவனை அந்த மாணவி காதலித்து வந்ததாகவும், கடந்த 6ஆம் தேதி இரவு இருவரும் வீட்டை விட்டு வெளியேறி சென்னைக்கு சென்றதும் தெரிய வந்தது. இந்த தகவலை வைத்து மாணவியை போலீசார் தேடி வந்த நிலையில், கடந்த 7ம் தேதி அதிகாலை சென்னையில் இருந்து திண்டிவனம் நோக்கி இருவரும் மோட்டார் சைக்கிளில் வந்து கொண்டிருந்தனர்.

திண்டிவனம் மன்னார்சாமி கோயில் அருகே அவர்கள் வந்த போது, அங்கு ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்த பிரம்மதேசம் காவல் நிலைய எஸ்ஐ இளங்கோவன், அவர்கள் வந்த பைக்கை வழிமறித்து விசாரணை நடத்தியுள்ளார். அப்போது இருவரும் வீட்டிற்கு தெரியாமல் வந்தது தெரிய வந்ததை தொடர்ந்து, வண்டியின் சாவியை எடுத்துள்ளார். இதையடுத்து எஸ்ஐ இளங்கோவன், அந்த மாணவனிடம், ''நீ வீட்டிற்கு செல். நான் மாணவியை காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்துச் சென்று பாதுகாப்பாக வீட்டில் விட்டு விடுகிறேன்'' என்று மாணவனை தாக்கி விரட்டியுள்ளார்.

அந்த மாணவன் அங்கிருந்து சென்றவுடன், எஸ்ஐ இளங்கோவன் மாணவியை காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்துச் செல்லாமல், அருகில் உள்ள பாழடைந்த கட்டடத்திற்கு அழைத்துச் சென்று அங்கு மாணவியிடம் பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்டுள்ளார். இதன் பின்னர் எஸ்ஐ இளங்கோவன் மாணவியை அவரது வீட்டிற்கு அழைத்துச் சென்று பெற்றோரிடம் ஒப்படைத்துள்ளார். அப்போது மாணவி, எஸ்ஐ இளங்கோவனால் தனக்கு நேர்ந்ததை கண்ணீர் மல்க தாயிடம் கூறியுள்ளார்.

இதையும் படிங்க: நடுராத்திரியில் காரில் உட்கார்ந்திருப்பது தான் சுதந்திரமா? கோவை சம்பவம் குறித்து நடிகை கஸ்தூரி காட்டம்!

இதைக் கேட்டு அதிர்ச்சி அடைந்த மாணவியின் பெற்றோர், இது தொடர்பாக விழுப்புரம் மாவட்டம் ஆரோவில் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர். இந்த புகாரை காவல் அதிகாரிகள் உதாசினப்படுத்தியாக உறவினர்கள் குற்றச்சாட்டு வைக்கவே, புகாரானது திண்டிவனம் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்திற்கு மாற்றப்பட்டது.

இதன் பேரில், காவல்துறை அதிகாரிகள் இளங்கோவன் மீது போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து அவரை அதிரடியாக கைது செய்தனர். இதனிடையே கைதான இளங்கோவனை பணியிடை நீக்கம் செய்து விழுப்புரம் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் சரவணன் உத்தரவிட்டார். மேலும், இடைநீக்கம் செய்யப்பட்ட எஸ்ஐ இளங்கோவன் மீது குற்றப்பிண்ணி இருப்பதாகவும் போலீஸ் வட்டாரத்தில் கூறப்படுகிறது.

