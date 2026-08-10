விசாரணைக்கு அழைத்து செல்பவர்களை காவல் துறை துன்புறுத்தக் கூடாது- சென்னை உயர்நீதிமன்றம்
விசாரணைக்கு அழைக்கப்படுபவருக்கு முறையாக சம்மன் அனுப்ப வேண்டும். அவர் எந்த தேதியில், எந்த நேரத்தில் விசாரணைக்கு ஆஜராக வேண்டும் என்று குறிப்பிட வேண்டும் என விதிகளை வகுத்து நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார்.
Published : August 10, 2026 at 8:34 PM IST
சென்னை: விசாரணைக்கு அழைத்துச் செல்லும் நபர்களை துன்புறுத்தக் கூடாது என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் விதிகளை வகுத்து உத்தரவிட்டுள்ளது.
விசாரணை என்ற பெயரில் அழைக்கப்படும் நபர்களை காவல் துறையினர் துன்புறுத்த கூடாது என உத்தரவிடக் கோரி, சென்னையைச் சேர்ந்த ராஜா என்பவர், சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
இந்த மனுவை நீதிபதி ஜி.கே.இளந்திரையன் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, "விசாரணை என்ற பெயரில் துன்புறுத்தக் கூடாது என காவல் துறைக்கு உத்தரவிடக் கோரி ஏராளமான வழக்குகள் தாக்கல் செய்யப்படுகின்றன.
வழக்கமாக, காவல் துறையின் புலன் விசாரணையில் நீதிமன்றம் தலையிடுவதில்லை. அதே நேரம் துன்புறுத்தல்களை கண்மூடி பார்த்துக் கொண்டிருப்பதும் இல்லை" என்று தெரிவித்தார்.
மேலும், விசாரணைக்கு அழைக்கப்படுபவருக்கு முறையாக சம்மன் அனுப்ப வேண்டும். விசாரணைக்கு அழைக்கப்படுபவர் அதில் எந்த தேதியில், எந்த நேரத்தில் விசாரணைக்கு ஆஜராக வேண்டும் என்றும் குறிப்பிட வேண்டும் என விதிகளை வகுத்து நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார்.
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விசாரணை நடவடிக்கைகளை, காவல் நிலைய குறிப்பேட்டில் பதிவு செய்ய வேண்டும் எனவும், விசாரணைக்கு அழைக்கப்படுபவரை துன்புறுத்தக் கூடாது எனவும் நீதிபதி அந்த விதிகளில் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.