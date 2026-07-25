போராடும் மாணவர்களுக்கு காவல்துறை எந்த அச்சுறுத்தலும் தரக்கூடாது - அமைச்சர் ராஜ்மோகன்
மாணவர்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை என்றால் அனைத்து கட்சிகளும் ஒன்றாக ஒற்றுமையோடு நிற்போம் என அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தெரிவித்தார்.
Published : July 25, 2026 at 10:02 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் போராடும் மாணவர்களுக்கு காவல்துறை எந்த அச்சுறுத்தலும் தரக்கூடாது அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தலைமை அலுவலகமான பாலன் இல்லத்தில், தமிழ்நாடு கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் 6 ஆவது நாளாக இன்றும் (ஜூலை 25) நீட் தேர்வு ரத்து மற்றும் மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகல் ஆகியவற்றை வலியுறுத்தி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இந்த சூழலில், மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகுவதாக அறிவிப்பு வெளியாகியது. இது வெளியானதும் போராட்டக்காரர்கள் அனைவரும் ஒன்று கூடி நடனமாடி மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர். அப்போது தமிழ்நாடு பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் அங்கு வந்து, போராட்டத்திற்கு தனது ஆதரவை தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "உங்களின் போராட்டத்திற்கு ஆதரவு தெரிவிக்கும் வகையில் ஒரு சாதாரண மனிதனாக நான் இங்கு வந்துள்ளேன். நீட் ஒழிப்பை நிரந்தரமாக்கி, கல்வியை சட்டபூர்வமாக மாநில பட்டியலுக்கு கொண்டு வர போராடும் உங்கள் அத்தனை பேருக்காகவும் கட்சி வேறுபாடின்றி இங்கு வந்துள்ளேன்.
அரசியலில் ஆயிரம் முரண்பாடு இருக்கிறது. அதை நாங்கள் வெளியில் பார்த்து கொள்கிறோம். மாணவர்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை என்றால் அனைத்து கட்சிகளும் ஒன்றாக ஒற்றுமையோடு நிற்போம். தமிழ்நாடு முழுக்க ஜனநாயக முறைப்படி அமைதியாக போராட கூடிய மாணவர்களுக்கு காவல்துறை எந்த ஒரு அச்சுறுத்தலையும் தரக்கூடாது.
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நம் ஒற்றுமை வளரட்டும். உங்கள் போராட்டம் தொடரட்டும். யாருக்குமே செவி சாய்க்காத மத்திய அரசையே நீங்கள் செவி சாய்க்க வைத்து விட்டீர்கள். உங்களுக்கு நான் தலை வணங்குகிறேன். இது சாதாரண போராட்டம் அல்ல, நீங்கள் சாதாரண கரப்பான் பூச்சி கிடையாது. மெல்ல அரிக்கும் கரையான்கள். எந்த இடத்தில் போராட்டம் வேண்டும்? எப்பொழுது போராட வேண்டும்? என்பதை நீங்களே முடிவு எடுங்கள். நாங்கள் ஆதரவு தருகிறோம்" என்றார்.
தொடர்ந்து, அமைச்சர் ராஜ்மோகன் போராட்டக் களத்தில் 'மெரினா' என பேச தொடங்கினார். அப்போது, போராட்டக்காரர்கள் அனைவரும் ஒன்றாக 'மெரினா, மெரினா' என கோஷம் எழுப்பினர். அத்துடன், ஜென்சி திமுக-வைச் சேர்ந்தவர்கள் 'பிஜேபி' என கூறுங்கள், பாஜகவுக்கு எதிராக பேசுங்கள் என தொடர்ந்து அமைச்சர் ராஜ்மோகனிடம் கூறினர். இதனால், அங்கு சில நிமிடங்கள் பரபரப்பான சூழல் நிலவியது. இதையடுத்து, அமைச்சர் ராஜ்மோகன் போராட்ட களத்தில் இருந்து புறப்பட்டு சென்றார்.