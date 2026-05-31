தென்காசி, நெல்லை தாக்குதல் சம்பவம்: மேலும் ஒருவரை அதிரடியாக சுட்டுப் பிடித்த போலீஸ்

பொதுமக்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்ட சம்பவத்தில் தொடர்புடையவரை சுற்றி வளைத்த போது, அவர் ஆயுதங்களால் தாக்கியதில் போலீசார் ஒருவர் காயம் அடைந்தார்.

நெல்லை மாவட்ட காவல் அலுவலகம்
Published : May 31, 2026 at 8:04 AM IST

தென்காசி: தென்காசி மற்றும் திருநெல்வேலியில் பொதுமக்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்ட சம்பவத்தில் போலீசார் ஒருவரை சுட்டுப் பிடித்துள்ளனர்.

ஆலங்குளம் அருகே நெட்டூர் கிராமத்தில் நேற்று முன்தினம் (மே 29) பட்டியல் சமூகத்தைச் சேர்ந்த இளைஞர் ஒருவருக்கு திருமணம் நடைபெற்றது. அன்று மாலை திருமண வீட்டில் விருந்து நடைபெற்றபோது, திடீரென புகுந்த முகமூடி கும்பல், கண்ணில் பட்டவர்களை எல்லாம் சரமாரியாக வெட்டியது. இதில் ரமேஷ், அருள் மாறன், சந்தோஷ் குமார், ராயப்பன், ராம்குமார், மாடசாமி ஆகிய ஆறு பேர் காயம் அடைந்தனர்.

திருமண வீட்டார் பேனர் வைத்த போது மாற்று சமூகத்தைச் சேர்ந்த சிலர் பிரச்சனை செய்ததாக கூறப்படும் நிலையில், அந்த முன் விரோதம் காரணமாக கும்பல் இத்தாக்குதலில் ஈடுபட்டதாக கூறப்பட்டது. தொடர்ந்து, அதே கும்பல் அருகில் உள்ள திருநெல்வேலி மாவட்டம், மானூர் தெற்குபட்டி கிராமத்தில், இருசக்கர வாகனத்தில் அதிவேகமாக சென்றதை தட்டிக்கேட்ட அப்துல் ரகுமான், முபாரக் ஆகியோரையும் அரிவாளால் வெட்டி தப்பிச் சென்றுள்ளனர்.

அந்த கும்பலை சேர்ந்தவர்கள் கஞ்சா போதையில் இருந்ததாக கூறப்பட்டது. தென்காசி மற்றும் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் அடுத்தடுத்து பொதுமக்கள் வெட்டப்பட்ட சம்பவம் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியது. இந்த தாக்குதல் குறித்து போலீசார் தனிப்படை அமைத்து விசாரணையில் ஈடுபட்டனர். இரவு முழுவதும் போலீசார் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டதை தொடர்ந்து, 16 வயதுடைய 3 சிறுவர்கள் மற்றும் இசக்கி முத்து (19) என்பவர் உட்பட எட்டு பேரை கைது செய்தனர்.

மேலும், காட்டுப்பகுதியில் பதுங்கி இருந்த இருவரை சினிமா பணியில் போலீசார் துரத்தி பிடித்த ட்ரோன் காட்சிகளும் வெளியானது. இதனிடையே நெட்டூர் கிராமத்தில் தாக்குதல் நடத்திய அதே கும்பல், கடந்த 28ஆம் தேதி அம்பாசமுத்திரம் பகுதியில் மணிகண்டன், செல்வ கணேஷ் ஆகிய இருவரையும் வழிமறித்து, பணம் கேட்டு அரிவாளால் தாக்கியது தெரியவந்தது.

காயம் அடைந்த போலீசாரை பார்வையிட்ட நெல்லை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர்

இதன் மூலம் அந்த கும்பல் தொடர்ச்சியாக இரண்டு நாட்கள் கையில் ஆயுதத்துடன் வலம் வந்து பொதுமக்களை தாக்கியது தெரியவந்தது. இச்சம்பவம் திருநெல்வேலி மற்றும் தென்காசி மக்களிடையே கடும் பீதியை ஏற்படுத்திய நிலையில், போலீசார் விசாரணையில் ஐயப்பன் என்பவருக்கும் இந்த சம்பவத்தில் தொடர்பு இருப்பது தெரியவந்தது. இதனையடுத்து ஐயப்பன் என்பவரையும் போலீசார் இன்று சுட்டுப் பிடித்துள்ளனர்.

திருநெல்வேலி வடக்கு, அரசகுளம் என்ற கிராமத்தில் ஐயப்பன் பதுங்கிருப்பதாக தனிப்படை போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. அதன்படி, போலீசார் அங்கு சென்று ஐயப்பனை சுற்றி வளைத்த போது, அவர் ஆயுதங்களால் போலீசாரை தாக்கியுள்ளார். இதில் முத்துக்குமார் என்ற காவலருக்கு வலது கையில் காயம் ஏற்பட்ட நிலையில், போலீசார் ஐயப்பனை அதிரடியாக காலில் சுட்டுப் பிடித்தனர்.

இதனையடுத்து காவலர் முத்துக்குமார் மற்றும் குற்றவாளி ஐயப்பன் இருவரையும் சேரன்மகாதேவி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதித்து சிகிச்சை அளித்து வருகின்றனர். இந்நிலையில், திருநெல்வேலி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் பிரசன்ன குமார் மருத்துவமனைக்கு நேரில் சென்று காவலர் முத்துக்குமாருக்கு ஆறுதல் தெரிவித்தார். திருநெல்வேலி மற்றும் தென்காசியை உலுக்கிய தாக்குதல் சம்பவத்தில் ஒருவர் அதிரடியாக சுட்டுப் பிடிக்கப்பட்டுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

