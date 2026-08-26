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அடாவடி ரவுடி கும்பலின் தலைவனை சுட்டுப்பிடித்த போலீசார் - இரு காவலர்கள் காயம்

ரவுடி அரிவாளால் தாக்கியதில் காயமடைந்த காவலர்கள் என்.எல்.சி பொது மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

பிரதிநிதித்துவப்படம்
பிரதிநிதித்துவப்படம் (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 26, 2026 at 11:24 AM IST

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கடலூர்: நெய்வேலியில் இரு ரவுடி கும்பல்களிடையே ஏற்பட்ட மோதலில், ஒருவர் வெட்டி கொலை செய்யப்பட்ட நிலையில், வழக்கில் சம்பவந்தப்பட்ட ரவுடியை போலீசார் துப்பாக்கியால் சுட்டுப்பிடித்தனர்.

கடலூர் மாவட்டம் நெய்வேலியில் கோபி என்பவர் தலைமையில் ஒரு ரவுடி கும்பலும், ஆனந்தராஜ் என்பவர் தலைமையில் மற்றொரு ரவுடி கும்பலும் செயல்பட்டு வந்துள்ளன. இந்த இரு தரப்பினருக்கும் இடையே யார் பெரியவர் என்பது தொடர்பாக அடிக்கடி அதிகார மோதல் ஏற்பட்டு வந்ததாக தெரிகிறது.

இந்நிலையில், ஆகஸ்ட் 16ஆம் தேதி நெய்வேலியில் மது அருந்திக்கொண்டிருந்த ஆனந்தராஜ் கும்பலைச் சேர்ந்தவர்களை, திடீரென கோபி கும்பலைச் சேர்ந்தவர்கள் தாக்கியுள்ளனர். இந்த தாக்குதலில் நரேஷ் என்பவர் சம்பவ இடத்திலேயே வெட்டிப் படுகொலை செய்யப்பட்டார். மேலும் அந்த கும்பலின் தலைவனான ஆனந்தராஜ் படுகாயமடைந்து, தற்போது தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.

பிடிபட்ட ரவுடி கோபி
பிடிபட்ட ரவுடி கோபி (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த தாக்குதலுக்கு பிறகு கோபி தலைமறைவாகி விட்டதாக தெரிகிறது. அவர் மீது 28 வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ள நிலையில், அவருடன் தொடர்புடைய சிலரை போலீசார் கைது செய்தனர். தொடர்ந்து கோபியையும் வலைவீசி தேடிவந்துள்ளனர்.

இதனையடுத்து, நெய்வேலி அருகே உள்ள புலவன்குப்பம் பகுதியில் உள்ள முந்திரிக் காட்டில் அவர் தங்கியிருப்பதாக போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. அந்த தகவலின் பேரில் போலீசார் அங்கு சென்றபோது, திடீரென ரவுடி கோபி போலீசாரை அரிவாளால் தாக்கியதாகவும், அதில் நெய்வேலி காவல் நிலைய காவலர்களான பாண்டியராஜன் மற்றும் விஜய சோழன் ஆகிய இருவரும் வெட்டுக்காயம் அடைந்ததாகவும் போலீசார் தரப்பில் கூறப்படுகிறது.

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ரவுடி போலீசாரை தாக்கவே, தற்காப்புக்காக நெய்வேலி காவல் ஆய்வாளர் செந்தில், ரவுடி கோபியை நோக்கி துப்பாக்கியால் சுட்டதாகவும், அதில் கோபியின் இடது காலில் இரண்டு குண்டுகள் பாய்ந்த நிலையில் அவர் கீழே விழுந்ததாகவும் போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.

துப்பாக்கி குண்டுகளால் காயமடைந்த கோபியை மீட்ட போலீசார் உடனடியாக அவரை கடலூர் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்று சிகிச்சைக்காக அனுமதித்தனர். அங்கு அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. மேலும், ரவுடி தாக்கியதில் காயமடைந்த காவலர்கள் இருவரும் என்.எல்.சி பொது மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு, அவர்களுக்கும் தற்போது சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

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