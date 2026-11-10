உதவி ஆய்வாளரை கத்தியால் தாக்கி விட்டு தப்பிச்செல்ல முயன்ற ரவுடி - துப்பாக்கியால் சுட்டுப்பிடித்த காவலர்கள்
காயமடைந்த உதவி ஆய்வாளர் மற்றும் ரவுடியை குடியாத்தம் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதித்துள்ளனர்.
Published : November 10, 2026 at 10:57 AM IST
வேலூர்: குடியாத்தம் அருகே உதவி ஆய்வாளரை கத்தியால் தாக்கிவிட்டு தப்ப முயன்ற ரவுடியை காவல்துறையினர் துப்பாக்கியால் சுட்டு பிடித்துள்ள சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
வேலூர் மாவட்டம் குடியாத்தம் அடுத்த சேங்குன்றம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ஞானவேல் (வயது 45). இவர் விவசாயம் மற்றும் பைனான்ஸ் தொழில் செய்து வந்தார். ஞானவேலுக்கும் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த பூவரசன் (வயது 30) என்பவருக்கும் இடையே முன்விரோதம் இருந்து வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
ஞானவேலை கொலை செய்த பூவரசன்
இந்நிலையில், நேற்று (நவம்பர் 9) இரவு சேங்குன்றம் பேருந்து நிலையம் அருகே ஞானவேலும், அவரது நண்பர் ரகுவும் பேசிக் கொண்டிருந்தனர். அப்போது அங்கு வந்த பூவரசன், தான் மறைத்து வைத்திருந்த நாட்டுத் துப்பாக்கியால், ஞானவேலையும் அவரது நண்பரையும் சரமாரியாகச் சுட்டுள்ளார். இதில் ஞானவேலின் மார்பு மற்றும் தலைப் பகுதிகளில் குண்டுகள் பாய்ந்ததில் அவர் ரத்த வெள்ளத்தில் சரிந்தார். அவரது நண்பரான ரகுவின் கைகளிலும் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது.
அங்கிருந்தவர்கள் இருவரையும் மீட்டு குடியாத்தம் அரசு மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு சென்றனர். அங்கு ஞானவேலைப் பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் அவர் ஏற்கனவே உயிரிழந்துவிட்டதாகத் தெரிவித்தனர். படுகாயமடைந்த ரகுவிற்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. இதனைத் தொடர்ந்து, ஞானவேலின் உடல் பிரேதப் பரிசோதனைக்காக வேலூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.
உதவி ஆய்வாளரை தாக்கிய ரவுடி
இதற்கிடையே, இந்த சம்பவம் தொடர்பாக குடியாத்தம் தாலுகா காவல்துறையினருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. தகவலின் அடிப்படையில் சம்பவ இடத்திற்கு வந்த காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர். தொடர்ந்து, தலைமறைவான பூவரசனை காவல்துறையினர் தீவிரமாகத் தேடி வந்த நிலையில், சேங்குன்றம் அருகே பதுங்கியிருந்த அவரைக் கைது செய்து, அவரிடமிருந்த நாட்டுத் துப்பாக்கியையும் பறிமுதல் செய்தனர்.
மேலும், கைது செய்யப்பட்ட பூவரசன் பயன்படுத்திய துப்பாக்கி மருந்து, கத்தி உள்ளிட்ட ஆயுதங்களைப் பறிமுதல் செய்வதற்காக, அவரை அழைத்துக்கொண்டு குடியாத்தம் தாலுகா காவல்துறையினர் சேங்குன்றம் கிராமத்திற்குச் சென்றனர். அங்குள்ள புதரில் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த ஆயுதங்களை காவல்துறையினர் பறிமுதல் செய்ய முயன்றபோது, பூவரசன் மறைத்து வைத்திருந்த கத்தியை எடுத்து, குடியாத்தம் தாலுகா உதவி ஆய்வாளர் ராஜாவை தாக்கி விட்டு அங்கிருந்து தப்பியோட முயன்றுள்ளார்.
இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த காவல்துறையினர், பூவரசனைத் துப்பாக்கியால் காலில் சுட்டுப் பிடித்தனர். இதில் காயமடைந்த பூவரசன் மற்றும் கத்திக்குத்தில் காயமடைந்த உதவி ஆய்வாளர் ராஜா ஆகிய இருவரும் குடியாத்தம் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதனிடையே, ஞானவேலின் உறவினர்கள் குடியாத்தம் அரசு மருத்துவமனையில் குவிந்ததால் அப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. இதையடுத்து மருத்துவமனை வளாகத்தில் ஏராளமான காவல்துறையினர் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
தற்காப்பிற்காக தாக்கியதாக காவல்துறை விளக்கம்
கொலை சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட பூவரசன் மீது ஏற்கனவே கொலை, கொள்ளை, வழிப்பறி உள்ளிட்ட பத்துக்கும் மேற்பட்ட குற்ற வழக்குகள் நிலுவையில் இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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இந்நிலையில், குடியாத்தம் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றுவரும் உதவி ஆய்வாளர் ராஜாவை வேலூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் சிவராமன் நேரில் சந்தித்து நலம் விசாரித்தார். பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், கொலைக்கான பின்னணி மற்றும் காவல்துறையினர் தற்காப்புக்காக துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தியதற்கான காரணங்களை விளக்கினார். மேலும், இவ்வழக்கில் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு குற்றவாளிக்கு உரிய தண்டனை பெற்றுத் தரப்படும் எனத் தெரிவித்தார்.