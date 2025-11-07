மூதாட்டிகளை கொலை செய்து கல்குவாரியில் வீசிய கொடூரம்: குற்றம்சாட்டப்பட்டவரை சுட்டுப்பிடித்த போலீஸ்!
மூதாட்டிகள் கொலை வழக்கில் குற்றம்சாட்டப்பட்ட நபரை போலீசார் பிடிக்க முயன்ற போது அவர் கத்தியால் தாக்கிவிட்டு தப்பிக்க முயன்றார்.
Published : November 7, 2025 at 3:50 PM IST
சேலம்: மூதாட்டிகளை கொலை செய்து கல்குவாரியில் வீசிய வழக்கில் குற்றம்சாட்டப்பட்டவரை சங்ககிரி போலீசார் காலில் சுட்டுப்பிடித்து கைது செய்தனர்.
சேலம் மாவட்டம் சங்ககிரி அருகே உள்ள இடங்கணசாலை பகுதியில் கடந்த 4ஆம் தேதி கல்குவாரியில் மூதாட்டிகள் இருவரின் சடலங்கள் இருப்பதாக மகுடஞ்சாவடி போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. அத்தகவலின் பேரில் போலீசார் விரைந்து சென்று சடலங்களை கைப்பற்றி விசாரணை மேற்கொண்டபோது, அவர்கள் இருவரும் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த கூலித் தொழிலாளர்களான பாவாயி மற்றும் பெரியம்மாள் என தெரியவந்தது.
அவர்களின் சடலங்களை பிரேத பரிசோதனைக்காக சேலம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். பின்னர் போலீசார் மேற்கொண்ட தீவிர விசாரணையில் மூதாட்டிகள் இருவரும் அணிந்திருந்த தங்க நகைகள் காணவில்லை என தெரிய வந்தது. இந்நிலையில் மூதாட்டிகள் இருவரும் நகைக்காக கொலை செய்யப்பட்டிருக்கலாம் என சந்தேகத்தின் பேரில் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வந்தனர்.
இந்த நிலையில், இக்கொலை வழக்கில் தேடப்பட்டு வரும் நபர், சங்ககிரி அருகே உள்ள ஒருக்காமலை பகுதியில் இருப்பதாக போலீசாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது. அதனடிப்படையில் மகுடஞ்சாவடி காவல் ஆய்வாளர் செந்தில்குமார் தலைமையில், உதவி ஆய்வாளர் கண்ணன், தலைமை காவலர்கள் அழகு முத்து, கார்த்திகேயன் ஆகியோர் ஒருக்காமலை பகுதியை சுற்றி வளைத்தனர்.
அப்போது அங்கு பதுங்கியிருந்த அய்யனார், உதவி ஆய்வாளர் கண்ணன் என்பவரின் வலது கையில் கத்தியால் குத்திவிட்டு தப்பிக்க முயற்சி செய்துள்ளார். உடனடியாக போலீசார் சுட்டதில் அய்யனாரின் வலது காலில் துப்பாக்கிக் குண்டு பாய்ந்தது. பின்னர் போலீசார் அய்யனாரை பிடித்து சங்ககிரி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதித்தினர். தொடர்ந்து, அய்யனார் மேல்சிகிச்சைக்காக சேலம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டார்.
காயமடைந்த உதவி ஆய்வாளர் கண்ணனிடம் சேலம் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் (பொறுப்பு) விமலா சங்ககிரி உதவி கண்காணிப்பாளர் தனசேகர், காவல் ஆய்வாளர் ரமேஷ் ஆகியோர் விசாரணை நடத்தினர். நகைக்காக மூதாட்டிகள் இருவரை கொடூரமாக கொலை செய்து கல்குவாரியில் வீசிய நபரை போலீசார் துப்பாக்கியால் சுட்டுப் பிடித்துள்ள சம்பவம் சேலத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.