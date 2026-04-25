கள் இறக்கியதாக விவசாயி மீது துப்பாக்கி சூடு நடத்திய வழக்கு: தென்காசி போலீஸ் விசாரிக்கத்தடை
இந்த வழக்கில் பாதிக்கப்பட்ட நபரை கைது செய்யக்கூடாது. சிபிஐ, காவல்துறை துணை ஆய்வாளர் இசக்கி ராஜா ஆகியோர் பதில் மனு தாக்கல் செய்ய வேண்டுமென்று மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.
Published : April 25, 2026 at 6:47 PM IST
மதுரை: தென்காசி அருகே கள் இறக்கியதாக விவசாயி மீது போலீசார் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்திய வழக்கை, தென்காசி மாவட்ட போலீசார் விசாரிக்க இடைக்காலத் தடை விதித்து உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.
தென்காசி மாவட்டம், ஆலங்குளத்தை அடுத்த மருதம்புத்தூரைச் சேர்ந்த பெருமாள் சேட் என்பவர், உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்திருந்தார். அதில், "எனது மகன் மணிகண்டன், பனைமரம் ஏறி பதநீர் இறக்கும் தொழில் செய்து வருகிறார். கடந்த ஏப்ரல் 7ஆம் தேதி ஆலங்குளம் காவல் நிலைய சார்பு ஆய்வாளர் இசக்கிராஜா உள்ளிட்ட காவலர்கள் சீருடை அணியாமல் என் வீட்டிற்கு வந்தனர்.
பின்னர், என் மகன் மணிகண்டனை பனைத்தோப்பிற்கு அழைத்துச் சென்று, மரத்தில் கட்டப்பட்டுள்ள பானைகளில் கள் உள்ளதா அல்லது பதநீர் உள்ளதா எனச் சோதிக்குமாறு கட்டாயப்படுத்தியுள்ளனர்.
மணிகண்டன் மரம் ஏறும்போது சார்பு ஆய்வாளர், அவரை சாதிப் பெயரை சொல்லித் திட்டியுள்ளார். இதை நானும் எனது பேத்தி பிரதீபாவும் தட்டிக்கேட்டபோது, எங்களை போலீசார் மிரட்டியுள்ளனர். மரத்தில் இருந்து இறங்கி வந்து தடுத்த என் மகன் மணிகண்டனை சார்பு ஆய்வாளர் இசக்கி ராஜா துப்பாக்கியால் சுட்டார். இதில் மணிகண்டனின் இரண்டு கால்களிலும் பலத்த காயம் ஏற்பட்டு, மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.
இந்த வழக்கை தமிழக போலீசார் விசாரணை செய்தால் எங்களுக்கு நியாயம் கிடைக்காது. எனவே, இச்சம்பவம் தொடர்பாக பதியப்பட்ட வழக்கை சிபிஐ அல்லது வேறு விசாரணை அமைப்பிற்கு மாற்ற வேண்டும். மேலும், தற்போதுள்ள போலீசார் இந்த வழக்கை விசாரிக்க இடைக்காலத் தடை விதிக்க வேண்டும். அரசு எங்களுக்கு உரிய இழப்பீடு வழங்க வேண்டும்" என்று குறிப்பிட்டிருந்தார்.
இந்த மனு நீதிபதி புகழேந்தி முன் விசாரணைக்கு வந்தது. வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, "வழக்கின் ஆவணங்களை நீதிமன்றத்தில் போலீசார் தாக்கல் செய்ய வேண்டும். இந்த வழக்கில் புதிய உத்தரவு பிறப்பிக்கும் வரை சம்பந்தப்பட்ட போலீசார் இவ்வழக்கை விசாரணை செய்யக்கூடாது" என்று உத்தரவிட்டனர்.
மேலும், "பாதிக்கப்பட்ட நபருக்கும், காயம் அடைந்த காவலருக்கும் தேவையான மருத்துவ சிகிச்சை வழங்க வேண்டும். பாதிக்கப்பட்ட நபரை கைது செய்யக்கூடாது. இந்த வழக்கில் சிபிஐ மற்றும் காவல் துறை துணை ஆய்வாளர் இசக்கி ராஜா ஆகியோர் பதில் மனு தாக்கல் செய்ய வேண்டும்" என்று உத்தரவிட்ட நீதிபதி வழக்கை ஒத்திவைத்தார்.