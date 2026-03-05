ETV Bharat / state

வழிப்பறி திருடனை துப்பாக்கியால் சுட்டுப்பிடித்த போலீஸ் - கோவையில் பரபரப்பு

கல்லூரி மாணவனின் உதவியுடன் பாலமுருகன் இந்த வழிப்பறி சம்பவங்களில் ஈடுபட்டு வந்தது விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.

பாலமுருகன்
பாலமுருகன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 5, 2026 at 10:51 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

கோயம்புத்தூர்: மாணவர்களிடம் தொடர்ந்து வழிப்பறியில் ஈடுபட்டு வந்த நபரை தனிப்படையினர் துப்பாக்கியால் சுட்டு பிடித்த சம்பவம் சூலூர் பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கோவை மாவட்டத்தின் புறநகர் பகுதிகளில் ஏராளமான கல்லூரிகள் செயல்பட்டு வருகின்றன. இங்கு படிக்கும் மாணவர்கள் வெளியில் விடுதிகளிலும், வீடுகளிலும் அறை எடுத்து தங்கி வருகின்றனர். இதுபோன்ற மாணவர்களை குறி வைத்து சிலர் மிரட்டி வழிப்பறியில் ஈடுபட்டு வந்துள்ளனர். மேலும், மாணவர்கள் தங்கியுள்ள அறைகளுக்கு சென்று அவர்களை மிரட்டி பணம் பறிப்பது, செல்போன், லேப்டாப் உள்ளிட்ட பொருட்களை அபகரிப்பது போன்ற செயல்களில் ஈடுபட்டு வந்து உள்ளனர்.

இந்த தொடர் வழிப்பறி குறித்து பல்வேறு மாணவர்கள் புகார் அளித்த நிலையில், போலீசார் தனிப்படை அமைத்து விசாரணை நடத்தி வந்தனர். அப்போது, சிவகங்கை சேர்ந்த பாலமுருகன் என்பவர் கூட்டாளிகளுடன் சேர்ந்து இதுபோன்ற வழிப்பறியில் ஈடுபட்டு வந்தது தெரிய வந்தது. இந்த நிலையில், சூலூர் அருகே ஒரு வீட்டில் பதுங்கி இருந்த பாலமுருகனை பிடிப்பதற்காக, தனிப்படை போலீசார் இன்று பிற்பகல் அப்பகுதிக்கு சென்று உள்ளனர்.

அப்போது பாலமுருகன் போலீசாரை தாக்கிவிட்டு தப்பி ஓட முயன்று உள்ளார். தொடர்ந்து பாலமுருகன் தன்னிடம் இருந்த அரிவாளால் தாக்கியதில், சூலூர் உதவி ஆய்வாளர் யுவராஜுக்கு காயம் ஏற்பட்டது. இதனையடுத்து தற்காப்பிற்காக ஆய்வாளர் பிரேம் ஆனந்த் பாலமுருகனை துப்பாக்கியால் சுட்டதில் அவருக்கு வலது காலில் குண்டு பாய்ந்தது. இதனால் சுருண்டு விழுந்த பாலமுருகனை பிடித்த போலீசார் அவரை சிகிச்சைக்காக சூலூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றனர்.

அதனை தொடர்ந்து சம்பவம் குறித்து கோவை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் கார்த்திகேயன் விசாரணை மேற்கொண்டார். அதில், பாலமுருகன் மதுக்கரை அருகே ஒரு வீட்டில் தனது கூட்டாளிகளுடன் தங்கி வந்துள்ளனர். அப்போது, அவர்களுடன் தங்கியிருந்த கல்லூரி மாணவர் ஒருவர், மாணவர்கள் எங்கெல்லாம் தனியாக அறை எடுத்து தங்கி இருக்கின்றனர் என்ற தகவல்களை சேகரித்து கொடுத்துள்ளார். அதன்பேரில், பாலமுருகன் தனது கூட்டாளிகளுடன் சேர்ந்து மாணவர்களிடம் வழிப்பறியில் ஈடுபட்டு வந்தது தெரிய வந்துள்ளது.

இதனை அடுத்து சம்மந்தபட்ட கல்லூரி மாணவர் உட்பட பாலமுருகனின் கூட்டாளிகள் நான்கு பேரை போலீசார் பிடித்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் அதிர்ச்சியையும், பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது.

இதையும் படிங்க: கல்பாத்தி சுரேஷ் இல்ல திருமண நிகழ்ச்சி: விஜய், த்ரிஷா உள்ளிட்டோர் பங்கேற்பு - தீயாக பரவும் வீடியோ

TAGGED:

COIMBATORE STUDENT HOSTEL ROBBERY
COIMBATORE CRIME
துப்பாக்கி சூடு
கோயம்புத்தூர்
COIMBATORE POLICE SHOOT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.